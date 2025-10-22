ETV Bharat / bharat

पटाखों से सहमे परिंदे! दिशा भ्रम में भटक रहे कई पक्षी, भूलने लगे अपना घोंसला

पटाखों से सहमे परिंदे! ( @पक्षी प्रेमी संजय छिम्वाल )