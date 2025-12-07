ETV Bharat / bharat

'उरपाद झील' में खिले कमल और नजारे पर्यटकों को कर रहे मंत्रमुग्ध

स्थानीय समुदायों के लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली इस झील को सरकार रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा देने पर विचार कर रही है.

Assam's Urpad Lake: A unique gift of nature.
प्रकृति की अनुपम भेंट असम की 'उरपाद झील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 5:28 PM IST

4 Min Read
ग्वालपाड़ा (असम) : कमल और वॉटर लिली (नीलकमल) के पूरी तरह खिलने से, असम की ऐतिहासिक प्राकृतिक झीलों में से एक उरपाद बील के लुभावने नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं.

कमल और वॉटर लिली के हरे-भरे पौधों व फूल से भरा पानी के बीच शांत नजारे के दौरान छोटी नावों से झील में घूमना टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर रहा है.

पानी की लिली और कमल की बहुतायत के कारण उरपाद बील को एक और नाम मिला है - पिंक पैराडाइज़. स्थानीय लोगों के लिए, 620 हेक्टेयर की यह प्राकृतिक झील मछलियों या प्रवासी पक्षियों से अधिक अपने फूलों के लिए जानी जाती है.

यह झील गोलपारा शहर से लगभग 10 किमी दक्षिण में नेशनल हाईवे 37 के पास है, और जिंजिराम नदी के करीब है. इसके आसपास शिमलाकंडी, खागराबाड़ी, गारोपारा और उलुबाड़ी जैसे गांव हैं. फूलों के खिलने के मौसम ने इस झील को एक प्राकृतिक स्वर्ग में बदल दिया है.

पर्यटकों का कहना है कि पानी की सतह पर फैले कमल और गुलाबी वॉटर लिली के फूलों का नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता. हर दिन, दूर-दूर से यात्री इस खूबसूरत झील, बोट राइड और इस इलाके की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं.

उरपाद बील कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी डेविड मारक के अनुसार, यह झील आस-पास के समुदायों के लिए जीवनरेखा है, जो जीने के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं.

Lotus flowers bloom in Assam's 'Urpad Lake'.
असम की 'उरपाद झील' में खिले कमल (ETV Bharat)

अतिक्रमण से कम हो रहा इलाका
मारक ने कहा, "यहां के लोग खुद ही झील की रक्षा करते हैं. मॉनसून के दौरान, झील 620 हेक्टेयर में फैल जाती है, जबकि सर्दियों में पानी से ढका इसका इलाका सिकुड़कर लगभग 515 हेक्टेयर रह जाता है."

अतिक्रमण से वेटलैंड क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जो झील के लिए एक बड़ा खतरा है. मारक ने कहा, "इसकी लगभग 65 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण हो गया है." उन्होंने आगे कहा कि अगर वन विभाग दोनों किनारों पर अतिक्रमण की गई जमीन को वापस ले लेता है, तो पानी का क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा.

इस झील में कई तरह के जलीय पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, कमल, वॉटर लिली, जलकुंभी, सिंघाड़ा और भी बहुत कुछ.

कीड़े-मकोड़ों और छोटे जानवरों का सुरक्षित ठिकाना
आस-पास की पहाड़ियों और दलदलों में सरकंडे, बेंत, घास और दूसरी झाड़ियां उगती हैं, जो कीड़े-मकोड़ों, पक्षियों और छोटे जानवरों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनती हैं.

Urapad Lake is also a haven for migratory birds.
उरपाद झील में प्रवासी पक्षियों का भी आशियाना (ETV Bharat)

उरपाद बील कई तरह की मछलियों का भी घर है, जिसमें सजावटी और लुप्तप्राय किस्में शामिल हैं.

कुछ आम प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगल कार्प, वॉकिंग कैटफिश (मांगुर), स्टिंगिंग कैटफिश (सिंगी), चंदा, बटरफिश (पबड़ा), हेलीकॉप्टर कैटफिश (बोआल), नाइफफिश (चीतल), एशियाई सीबास (भेटकी), स्नेकहेड मुरेल (शोल), गैंगेटिक मिस्टस (टेंगरा) और अन्य शामिल हैं.

प्रवासी पक्षियों के लिए आवास
यह झील कई तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है - जिनमें सारस, बगुले, कॉर्मोरेंट, बत्तख और खतरे में पड़ी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (हरगिला) शामिल हैं.

आमतौर पर देखे जाने वाले अन्य जीवों में कछुए, सांप, मॉनिटर छिपकली, सियार, नेवला और कई उभयचर और कीड़े शामिल हैं. मारक का मानना ​​है कि, "अगर सही तरीके से विकसित और सुरक्षित किया जाए, तो उरपाद बील असम के प्रमुख इकोटूरिज्म हॉटस्पॉट में से एक बन सकता है."

मारक ने कहा, "अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और रणनीतिक लोकेशन के कारण, इस झील में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा."

