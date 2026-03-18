ETV Bharat / bharat

उपभोक्ता आयोग का इंडिगो एयरलाइंस को 1.19 लाख मुआवजा देने का निर्देश

श्रीनगर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बारामूला-बांदीपोरा ने उमराह से लौट रहे दो तीर्थयात्रियों के सामान के नुकसान के लिए इंडिगो एयरलाइंस को जिम्मेदार ठहराया है.

फोरम ने एयरलाइन को कुल 1.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह शिकायत मोहम्मद मकबूल हकीम और उनकी पत्नी फरहत आरा ने दर्ज कराई थी. ये दोनों जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के क्रांक्षिवन कॉलोनी सोपोर के रहने वाले हैं.

शिकायतकर्ता ने 15 अप्रैल, 2025 को इंडिगो एयरलाइंस पर सर्विस में कमी का आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया. शिकायत के अनुसार, दंपती ने सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा की थी और एक ही पीएनआर पर दिल्ली के रास्ते दम्मम से श्रीनगर के लिए वापसी टिकट बुक किए थे, जिसमें तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप भी शामिल था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि दम्मम एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ ने बिना सही वेरिफिकेशन के ग्रुप का सामान एक साथ हैंडल किया. शिकायत करने वालों ने कहा, "बैगेज पर गलत टैग लगा था और उसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया था." उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग बैगेज टैग देने के बजाय, "सभी टैग एक साथ रखकर एक ग्रुप लीडर को दे दिए गए."

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर कपल को पता चला कि उनके पांच चेक-इन बैग में से एक गायब है. उन्होंने तुरंत संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR) फाइल की और एयरलाइन में टिकट नंबर 20439273 के तहत शिकायत दर्ज कराई.

एयरलाइन के इस आश्वासन के बावजूद कि 14 दिनों के अंदर समस्या हल हो जाएगी, बैगेज का कभी पता नहीं चला. लेकिन, एयरलाइन ने 15 मार्च, 2025 को क्लेम खारिज कर दिया, और कहा कि उसकी जिम्मेदारी में बैगेज की डिलीवरी में देरी शामिल नहीं है.

इस स्टैंड को चुनौती देते हुए, शिकायत करने वालों ने तर्क दिया कि मामला देरी का नहीं, बल्कि एयरलाइन की तरफ से सरासर लापरवाही का था.

उन्होंने दावा किया कि खोए हुए सामान में कीमती सामान था, जिसमें उमराह के दौरान खरीदी गई पवित्र चीजें भी शामिल थीं, जिनकी कीमत 89,000 रुपये थी.

इंडिगो एयरलाइंस, जिसका प्रतिनिधित्व उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय ऑफिस के ज़रिए किया गया था, कार्यवाही के दौरान आयोग के सामने पेश नहीं हुई.

मामले की जांच करने के बाद, अध्यक्ष नायला यासीन और सदस्य पीरजादा कौसर हुसैन वाले आयोग ने सवाल उठाए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या बैगेज एयरलाइन की कस्टडी में खो गया था और क्या यह नुकसान सर्विस में कमी के तौर पर हुआ था.