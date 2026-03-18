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उपभोक्ता आयोग का इंडिगो एयरलाइंस को 1.19 लाख मुआवजा देने का निर्देश

बैग खो जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को 1.19 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

IndiGo Airlines
इंडिगो एयरलाइंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 1:31 PM IST

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श्रीनगर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बारामूला-बांदीपोरा ने उमराह से लौट रहे दो तीर्थयात्रियों के सामान के नुकसान के लिए इंडिगो एयरलाइंस को जिम्मेदार ठहराया है.

फोरम ने एयरलाइन को कुल 1.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह शिकायत मोहम्मद मकबूल हकीम और उनकी पत्नी फरहत आरा ने दर्ज कराई थी. ये दोनों जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के क्रांक्षिवन कॉलोनी सोपोर के रहने वाले हैं.

शिकायतकर्ता ने 15 अप्रैल, 2025 को इंडिगो एयरलाइंस पर सर्विस में कमी का आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया. शिकायत के अनुसार, दंपती ने सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा की थी और एक ही पीएनआर पर दिल्ली के रास्ते दम्मम से श्रीनगर के लिए वापसी टिकट बुक किए थे, जिसमें तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप भी शामिल था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि दम्मम एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ ने बिना सही वेरिफिकेशन के ग्रुप का सामान एक साथ हैंडल किया. शिकायत करने वालों ने कहा, "बैगेज पर गलत टैग लगा था और उसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया था." उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग बैगेज टैग देने के बजाय, "सभी टैग एक साथ रखकर एक ग्रुप लीडर को दे दिए गए."

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर कपल को पता चला कि उनके पांच चेक-इन बैग में से एक गायब है. उन्होंने तुरंत संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR) फाइल की और एयरलाइन में टिकट नंबर 20439273 के तहत शिकायत दर्ज कराई.

एयरलाइन के इस आश्वासन के बावजूद कि 14 दिनों के अंदर समस्या हल हो जाएगी, बैगेज का कभी पता नहीं चला. लेकिन, एयरलाइन ने 15 मार्च, 2025 को क्लेम खारिज कर दिया, और कहा कि उसकी जिम्मेदारी में बैगेज की डिलीवरी में देरी शामिल नहीं है.

इस स्टैंड को चुनौती देते हुए, शिकायत करने वालों ने तर्क दिया कि मामला देरी का नहीं, बल्कि एयरलाइन की तरफ से सरासर लापरवाही का था.

उन्होंने दावा किया कि खोए हुए सामान में कीमती सामान था, जिसमें उमराह के दौरान खरीदी गई पवित्र चीजें भी शामिल थीं, जिनकी कीमत 89,000 रुपये थी.

इंडिगो एयरलाइंस, जिसका प्रतिनिधित्व उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय ऑफिस के ज़रिए किया गया था, कार्यवाही के दौरान आयोग के सामने पेश नहीं हुई.

मामले की जांच करने के बाद, अध्यक्ष नायला यासीन और सदस्य पीरजादा कौसर हुसैन वाले आयोग ने सवाल उठाए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या बैगेज एयरलाइन की कस्टडी में खो गया था और क्या यह नुकसान सर्विस में कमी के तौर पर हुआ था.

अपने नतीजों में, आयोग ने कहा: "इस बात पर कोई शक नहीं है कि शिकायत करने वाले ने ऑपरेशनल फ़्लाइट में सफर किया था और पांच सामान चेक इन किए थे, लेकिन, सिर्फ चार सामान ही डिलीवर किए गए."

बेंच ने आगे कहा कि पीआईआर जमा करने के बावजूद, "बैगेज का पता नहीं चला," और एयरलाइन ने शिकायत करने वालों को सिर्फ यह बताया कि बैगेज में देरी हो गई है.

कैरिज बाय एयर एक्ट, 1972 का जिक्र करते हुए, आयोग ने एयरलाइन की जिम्मेदारी की लिमिट को माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि हालात को देखते हुए सही मुआवजा दिया जाना चाहिए.

आयोग ने कहा, " व्यक्तिगत सामान में आम तौर पर ले जाए जाने वाले सामान के स्वभाव को देखते हुए, शिकायत करने वालों को हुई परेशानी के अलावा ऑपरेशनल फ्लाइट के सामान का पता लगाने या ठीक से मुआवज़ा देने में नाकाम रहने को देखते हुए, हम सही मुआवज़ा देना सही और सही पाते हैं."

शिकायत स्वीकार करते हुए, आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को खोए हुए सामान की कीमत के तौर पर 89,000 रुपये देने का निर्देश दिया.

साथ ही मानसिक परेशानी, और परेशानी के लिए 20,000 रुपये और केस खर्च के तौर पर 10,000 रुपये देने का आदेश दिया. आदेश में कहा गया है, " फ्लाइट कंपनी को सामान के नुकसान के मुआवजे के तौर पर 89,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है."

इसमें आगे कहा गया, “ऑपरेशन फ्लाइट की शिकायत करने वालों को मानसिक तकलीफ और परेशानी देने के लिए 20,000 रुपये देने का निर्देश दिया जाता है. शिकायत करने वाले को मुकदमेबाजी का खर्च के तौर पर 10,000 रुपये देने होंगे.”

एयरलाइन को 30 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर पूरी दी गई रकम पर आदेश की तारीख से 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा.

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