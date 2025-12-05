केरल में 175 साल बाद फिर से मिला 'कैंपबेलिया ओरेंटियाका' परजीवी पौधा
कैंपबेलिया ओरेंटियाका नाम का यह पौधा भारत और श्रीलंका के रिसर्चर्स की एक टीम को वायनाड के थोलायिरम इलाके में मिला था.
Published : December 5, 2025 at 7:39 PM IST
कोझिकोड (केरल) : केरल में 175 साल से अधिक समय बाद एक दुर्लभ फूल वाला कैंपबेलिया ओरेंटियाका (Cambellia orantiaca) पौधा फिर से खोजा गया है.
यह पौधा ओरोबैंचेसी परिवार का सदस्य है, यह वायनाड के थोलायिरम क्षेत्र में पाया गया था. इस प्रजाति को सबसे पहले स्कॉटिश वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट ने 1849 से पहले तमिलनाडु के नादुवट्टम के पास पाया था, लेकिन तब से इसके होने का कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं मिला.
इस प्रजाति के लंबे समय तक गायब रहने की वजह से डेढ़ सदी से भी अधिक समय तक साइंटिफिक तौर पर इसे लेकर एक मुश्किल गलतफहमी बनी रही, जिसमें कई विशेषज्ञ ने गलती से इसे क्रिस्टिसोनिया बाइकलर मान लिया, जो पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक और पौधा है.
कैंपबेलिया के लिए वाइट का मूल प्रजाति विवरण एक त्रुटि थी या एक अलग इकाई थी, इस बारे में अस्पष्टता ने वैज्ञानिकों को पौधे को पूरी तरह से समझने से रोका. इस बड़ी खोज के पीछे की टीम में कलपेट्टा में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सलीम पिचन, अलपुझा में सनातन धर्म कॉलेज के बॉटनिकल रिसर्चर डॉ. जोस मैथ्यू, अरुणराज और डॉ. वीएन संजय और श्रीलंका में पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के बी गोपालवा शामिल हैं.
2022-23 की जांच के दौरान रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह पक्का करना था कि वायनाड-थोलायिरम इलाके में मिला सैंपल सच में वाइट द्वारा बताया गया कैंपबेलिया ओरेंटियाका ही था.
वेस्टर्न घाट में ओरोबैंचेसी परिवार पर स्टडी करने वाले अरुणराज की रिसर्च ने आखिरकार लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण विज्ञान संबंधी उलझनों को सुलझा दिया और पौधे की असली पहचान पक्की कर दी.
यह जरूरी खोज अब इंग्लैंड में रॉयल बोटेनिक गार्डन्स के ऑफिशियल जर्नल, क्यू बुलेटिन के नए संस्करण में पब्लिश हुई है. कैंपबेलिया ओरेंटियाका एक पूर्ण परजीवी है जो अपनी सभी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पूरी तरह से पौधों की जड़ों पर निर्भर रहता है.
जमीन के ऊपर इस पौधे का होना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि यह कुछ ही हफ़्तों के लिए निकलता है. रिसर्चर्स ने पाया कि जिस जगह पर इसे फिर से खोजा गया है, वह चूरलमाला और मुंडक्कई इलाकों से बहुत पास है. यह सिर्फ पांच किलोमीटर दूर है जो हाल ही में भूस्खलन से तबाह हो गए थे.
फूल वाले परजीवी पौधे की सफल दोबारा खोज, जिसे कभी गायब मान लिया गया था, इस इलाके में लगातार इकोलॉजिकल स्टडी और बचाव की कोशिशों को दिखाता है.
परजीवी पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं, और उसी पौधे से खाना और पानी लेते हैं, इसमें अपना खाना बनाने की काबिलियत थोड़ी या पूरी तरह से नहीं होती. जबकि कैंपबेलिया ओरेंटियाका जैसे पूर्ण परजीवी सीधे पानी, खनिज और तैयार भोजन निकालते हैं.
