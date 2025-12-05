ETV Bharat / bharat

केरल में 175 साल बाद फिर से मिला 'कैंपबेलिया ओरेंटियाका' परजीवी पौधा

कोझिकोड (केरल) : केरल में 175 साल से अधिक समय बाद एक दुर्लभ फूल वाला कैंपबेलिया ओरेंटियाका (Cambellia orantiaca) पौधा फिर से खोजा गया है.

यह पौधा ओरोबैंचेसी परिवार का सदस्य है, यह वायनाड के थोलायिरम क्षेत्र में पाया गया था. इस प्रजाति को सबसे पहले स्कॉटिश वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट ने 1849 से पहले तमिलनाडु के नादुवट्टम के पास पाया था, लेकिन तब से इसके होने का कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं मिला.

इस प्रजाति के लंबे समय तक गायब रहने की वजह से डेढ़ सदी से भी अधिक समय तक साइंटिफिक तौर पर इसे लेकर एक मुश्किल गलतफहमी बनी रही, जिसमें कई विशेषज्ञ ने गलती से इसे क्रिस्टिसोनिया बाइकलर मान लिया, जो पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक और पौधा है.

कैंपबेलिया के लिए वाइट का मूल प्रजाति विवरण एक त्रुटि थी या एक अलग इकाई थी, इस बारे में अस्पष्टता ने वैज्ञानिकों को पौधे को पूरी तरह से समझने से रोका. इस बड़ी खोज के पीछे की टीम में कलपेट्टा में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सलीम पिचन, अलपुझा में सनातन धर्म कॉलेज के बॉटनिकल रिसर्चर डॉ. जोस मैथ्यू, अरुणराज और डॉ. वीएन संजय और श्रीलंका में पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के बी गोपालवा शामिल हैं.

2022-23 की जांच के दौरान रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह पक्का करना था कि वायनाड-थोलायिरम इलाके में मिला सैंपल सच में वाइट द्वारा बताया गया कैंपबेलिया ओरेंटियाका ही था.

वेस्टर्न घाट में ओरोबैंचेसी परिवार पर स्टडी करने वाले अरुणराज की रिसर्च ने आखिरकार लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण विज्ञान संबंधी उलझनों को सुलझा दिया और पौधे की असली पहचान पक्की कर दी.