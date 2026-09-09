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लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028: पैरा खिलाड़ियों को देवेंद्र झाझड़िया ने दिया जीत का मंत्र, कहा- भारत करेगा ऐतिहासिक प्रदर्शन

नई दिल्ली: भारतीय पैरा खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में लंबा सफर तय किया है. कभी सीमित संसाधनों और कम सुविधाओं से जूझने वाले खिलाड़ियों के सामने आज खेल विज्ञान, आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों के नए अवसर हैं. भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने भी इन अवसरों का लाभ उठाते हुए दुनिया के बड़े खेल मंचों पर अपनी पहचान बनाई है.

भारत की तरफ देख रही दुनिया

देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि भारतीय पैरा खेलों में कई स्तरों पर बदलाव आया है. स्पोर्ट्स साइंस से लेकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम तक खिलाड़ियों की तैयारी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि,

अब खिलाड़ियों को केवल मैदान पर अभ्यास करने तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि उनकी फिटनेस, तकनीक, प्रशिक्षण और प्रदर्शन को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती भागीदारी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भी इस बदलाव को सामने रखा है. भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की भावना मजबूत है और इसी वजह से आज दुनिया भारत के पैरा स्पोर्ट्स को गंभीरता से देख रही है.



युवाओं के रोल मॉडल सुमित अंतिल और शीतल देवी

पैरा खिलाड़ियों की सफलता का नई पीढ़ी पर पड़ने वाले असर को लेकर देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि आज एक बड़ी चुनौती को प्रेरणा में बदला जा रहा है. जब कोई युवा दिव्यांग खिलाड़ी भारतीय पैरा एथलीट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करते देखता है तो उसके मन में भी आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई 15 साल का दिव्यांग खिलाड़ी सुमित अंतिल को देखकर सोचता है कि उसे भी उनके जैसा बनना है. इसी तरह कोई लड़की शीतल देवी को देखकर उनके जैसी खिलाड़ी बनने का सपना देखती है. झाझड़िया ने कहा कि सफल खिलाड़ियों की कहानी और उनके प्रदर्शन के वीडियो नई पीढ़ी में यह विश्वास पैदा कर रहे हैं कि वे भी बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.



सुमित अंतिल: भाला फेंक में भारत का चमकता सितारा

सुमित अंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ. वह भारत के दिग्गज पैरा एथलीट और भाला फेंक खिलाड़ी हैं. सुमित ने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की F64 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा. दोनों पैरालंपिक में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया. टोक्यो में उन्होंने 68.55 मीटर और पेरिस में 70.59 मीटर का थ्रो किया. सुमित विश्व पैरा चैंपियनशिप में भी दो बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. 2022 एशियाई पैरा गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 73.29 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पैरा भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड बनाया. उनकी लगातार सफलता ने उन्हें भारतीय पैरा खेलों के प्रमुख चेहरों में शामिल कर दिया है.



शीतल देवी: बिना हाथों के तीरंदाजी में रचा इतिहास

शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ. वह भारत की प्रतिभाशाली पैरा-तीरंदाज हैं. 2024 पेरिस पैरालंपिक में उन्होंने मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. इससे पहले 2022 एशियन पैरा गेम्स में शीतल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया था. उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. शीतल का जन्म फोकोमेलिया नामक दुर्लभ स्थिति के साथ हुआ, जिसके कारण उनके ऊपरी अंग विकसित नहीं हुए. इसके बावजूद उन्होंने तीरंदाजी में अपनी अलग पहचान बनाई और बिना हाथों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली महिला पैरा-तीरंदाज के रूप में इतिहास रचा.



घर से ही शुरू हो प्रशिक्षण, सीएसआर से मदद की तैयारी

PCI अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिभाशाली दिव्यांग बच्चों को शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. इसके लिए सीएसआर के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बच्चों को शुरुआती प्रशिक्षण उनके घर के आसपास ही मिल सके. उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे को शुरुआत से ही सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिल जाए तो उसकी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखारा जा सकता है. इसके बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए दूसरे देशों में भी भेजने की संभावनाएं बनती हैं. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रशिक्षण के अवसर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी में मदद कर सकते हैं.



पैरा खिलाड़ी के लिए चुनौती सिर्फ खेल तक सीमित नहीं

देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि पैरा खिलाड़ी कई तरह की चुनौतियों के बीच खेल में अपनी जगह बनाते हैं. उन्होंने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ी अपनी शारीरिक चुनौती और कई बार इंजरी से जुड़ी परिस्थितियों के बावजूद मैदान पर उतरता है. ऐसे में खिलाड़ी के लिए केवल शारीरिक रूप से तैयार होना पर्याप्त नहीं है. मानसिक मजबूती और लगातार खुद पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा यही जज्बा पैरा खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों से अलग पहचान देता है.



पदक नहीं मिला तो भी खिलाड़ी का हौसला नहीं टूटना चाहिए

प्रतियोगिता में पदक से चूकने वाले खिलाड़ियों को लेकर देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि हार के बाद खिलाड़ी का मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में खिलाड़ियों के पास जाकर उन्हें समझाया जाता है कि पदक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि एक प्रतियोगिता का नतीजा किसी खिलाड़ी की पूरी क्षमता तय नहीं करता. खिलाड़ी को हार से सीख लेकर अगली प्रतियोगिता के लिए और मजबूती से तैयारी करनी चाहिए.



लॉस एंजिल्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन का भरोसा

15 अगस्त से 27 अगस्त 2028 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले लॉस एंजिल्स पैरालंपिक्स को लेकर देवेंद्र झाझड़िया ने काफी उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि विश्वास है कि भारत वहां ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग इवेंट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भारत मेडल टेली में भी मजबूत स्थिति बनाएगा. खिलाड़ियों की तैयारी और पैरा खेलों में लगातार बढ़ रहे अवसरों को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि भारत के खिलाड़ी बड़ी संख्या में पदक जीतने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.



‘मैं कर सकता हूं’-यही सबसे बड़ा मंत्र

पैरा स्पोर्ट्स में आने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए देवेंद्र झाझड़िया ने आत्मविश्वास को सबसे जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि वह कुछ कर सकता है और अनुशासन के साथ उसकी तैयारी करता है तो मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. उन्होंने संदेश दिया कि, “लाइफ में अपने आप पर विश्वास करो कि ‘मैं कर सकता हूं’. यही सबसे बड़ा संदेश है. डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करोगे तो सब संभव है.”



कौन हैं देवेंद्र झाझड़िया

देवेंद्र झाझड़िया भारत के सबसे सफल पैरा-एथलीटों में से एक हैं. वे पैरा जैवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के अध्यक्ष हैं. PCI की 2024-2028 निर्वाचित गवर्निंग बॉडी में उनका पद अध्यक्ष का है.



देवेंद्र झाझड़िया की बड़ी उपलब्धियां

एथेंस पैरालंपिक 2004: जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता

रियो पैरालंपिक 2016: फिर से स्वर्ण पदक जीता और अपना ही विश्व रिकॉर्ड बेहतर किया

टोक्यो पैरालंपिक 2020: रजत पदक जीता

वे पैरालंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा-एथलीट बने.

उन्हें भारत के प्रमुख खेल सम्मानों से नवाजा गया है. इनमें पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे सम्मान शामिल हैं. राष्ट्रपति भवन के रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 में रियो में स्वर्ण जीतने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें बधाई दी थी.



अब PCI अध्यक्ष के रूप में भूमिका

खिलाड़ी के तौर पर शानदार करियर के बाद देवेंद्र झाझड़िया अब भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने पर काम कर रहे हैं. 2026 में उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पैरा दल से 5-6 पदक जीतने की उम्मीद जताई थी. इस दौरान भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते. उन्होंने 2028 लॉस एंजिल्स पैरालंपिक को लेकर भी भारत के लिए करीब 50 पदकों का लक्ष्य/संभावना व्यक्त की है.



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