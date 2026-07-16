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धनबाद में भक्ति का सैलाब, हाइड्रोलिक रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, श्रद्धालुओं ने खींची आस्था की डोर

धनबाद: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह इस बार धनबाद में भी चरम पर देखने को मिला. इस्कॉन धनबाद की ओर से निकाली गई भव्य रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया. पूरे मार्ग में "जय जगन्नाथ" के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा.

इस बार भी रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण आईआईटी (आईएसएम) के छात्रों द्वारा तैयार किया गया हाइड्रोलिक रथ रहा. आधुनिक तकनीक से बने इस रथ की ऊंचाई जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है, ताकि संकरी गलियों और रास्ते में आने वाले बिजली के तारों के बीच रथ को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके. श्रद्धालुओं ने इस नवाचार की जमकर सराहना की.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

रथ की रस्सी पकड़कर भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखाई दिया. यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर भगवान को पारंपरिक 56 भोग अर्पित किए गए. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया.