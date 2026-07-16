ETV Bharat / bharat

धनबाद में भक्ति का सैलाब, हाइड्रोलिक रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, श्रद्धालुओं ने खींची आस्था की डोर

धनबाद में हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई. हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए.

Lord Jagannath Rath Yatra
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह इस बार धनबाद में भी चरम पर देखने को मिला. इस्कॉन धनबाद की ओर से निकाली गई भव्य रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया. पूरे मार्ग में "जय जगन्नाथ" के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा.

इस बार भी रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण आईआईटी (आईएसएम) के छात्रों द्वारा तैयार किया गया हाइड्रोलिक रथ रहा. आधुनिक तकनीक से बने इस रथ की ऊंचाई जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है, ताकि संकरी गलियों और रास्ते में आने वाले बिजली के तारों के बीच रथ को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके. श्रद्धालुओं ने इस नवाचार की जमकर सराहना की.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

रथ की रस्सी पकड़कर भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखाई दिया. यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर भगवान को पारंपरिक 56 भोग अर्पित किए गए. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया.

Lord Jagannath Rath Yatra
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा (Etv Bharat)

रथ यात्रा में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की धर्मपत्नी भी शामिल हुईं. उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर बीसीसीएल की प्रगति, समृद्धि और कर्मचारियों के सुख-समृद्ध जीवन की कामना की.

Lord Jagannath Rath Yatra
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा (Etv Bharat)

वहीं, इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष नाम प्रेम दास ने बताया कि रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के गोल्फ ग्राउंड स्थित गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर भगवान का भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके साथ ही चार दिवसीय जगन्नाथ महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें भजन-कीर्तन, प्रवचन और विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

जगन्नाथपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, शाम को मौसीबाड़ी के लिए निकाली जाएगी रथ यात्रा

334 वर्ष पुरानी परंपरा का साक्षी बनेगा रांची, सजकर तैयार जगन्नाथपुर मेला, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

पुरी में रथ यात्रा के लिए 10 लाख श्रद्धालुओं की तैयारी, होटल-लॉज फुल… बंगाल में मुस्लिम प्रोफेसर की अनोखी जगन्नाथ यात्रा

TAGGED:

HYDRAULIC CHARIOT IN DHANBAD
JAGANNATH HYDRAULIC RATH YATRA
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
धनबाद में जगन्नाथ यात्रा
LORD JAGANNATH RATH YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.