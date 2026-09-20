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दक्षिण भारत की तर्ज पर गणपति के लड्डू की लगती है बोली, हजारों रूपये देकर श्रद्धालु प्राप्त करते हैं प्रसाद

जमशेदपुर में गणपति पूजा के दौरान दक्षिण भारत की तर्ज पर भगवान गणेश को चढ़ाए लड्डू की बोली लगती. जीतेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

BIDDING FOR GANESH LADDU
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 3:32 PM IST

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जमशेदपुर: देश के विभिन्न प्रांतों में गणेश पूजा परंपरानुसार मनाई जाती है. झारखंड के एक जिले में गणेश पूजा कुछ खास होता है यहां भगवान गणेश के साथ उनके हाथ में रखे लड्डू का अलग महत्व है. भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है. यहां रहने वाले अलग-अलग जाति धर्म के लोग अपने पर्व त्योहार को अपनी परंपरा संस्कृति के अनुरूप निभाते हैं. वहीं देश में भगवान गणेश की पूजा का अलग महत्व है.

जमशेदपुर में गणेश पूजा कुछ खास है. यहां भगवान गणेश के साथ उनका पसंदीदा प्रसाद लड्डू का अलग महत्व है. जिसके लिए बोली लगाई जाती है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले श्रद्धालु को सम्मानित कर लड्डू दिया जाता है. देश के दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा में उनके बाएं हाथ में लड्डू रखा जाता है. पूजा के बाद विसर्जन के दिन लड्डू लेने के लिए बोली लाखों में लगती है.

जमशेदपुर में भगवान गणेश की लड्डू पर खास रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

1983 से चली आ रही है परंपरा

झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर शहर में दक्षिण भारत की तर्ज पर गणेश पूजा होती है. इस क्लब में महिलाएं मुख्य रूप से शामिल रहती हैं और उनका पूरा सहयोग रहता है. 1983 से क्लब द्वारा किताडीह मैदान में गणेश पूजा किया जा रहा है. एक भव्य पंडाल में भगवान गणेश की विशालकाय मूर्ति के बाएं हाथ में लड्डू रख कर उसकी भी पूजा की जाती है. जिसके बाद विसर्जन के दिन उस लड्डू की बोली लगती है. इस साल विसर्जन के दिन देर रात तक लड्डू की बोली लगती रही और 71 हजार की बोली लगाकर एक श्रद्धालु ने लड्डू अपने नाम किया है.

Bidding for Ganesh Laddu
भगवान गणेश के हाथ में लड्डू (ईटीवी भारत)

11 किलो के लड्डू के लिए लगी 71 हजार की बोली

विसर्जन के दिन आस पास के अलावा शहर के अलग-अलग क्षेत्र से श्रद्धालु इस नजारे को देखने आते हैं. शुरुआती दौर में कम वजन का लड्डू बनता था, लेकिन बदलते समय के साथ ज्यादा वजन का लड्डू बनाया जा रहा है. लड्डू में एक चांदी का सिक्का भी डाला जाता है. पिछले वर्ष 2025 में पांच किलो का लड्डू भगवान गणेश के हाथ में रखा गया था. जिसकी बोली 70 हजार लगी थी. इस साल राम कुमार महतो नाम के श्रद्धालु ने 71 हजार रुपये की बोली लगाकर 11 किलो वजन के लड्डू को पाने का सौभाग्य प्राप्त किया है.

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आयोजक द्वारा सौंपते लड्डू (ईटीवी भारत)

हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं और बच्चों के बीच पंडित बोली लगवाने का काम करते हैं और भीड़ से अलग अलग बोली लगती है. बोली पूरी होने पर कमेटी द्वारा लड्डू लेने वाले को भगवान गणेश के समक्ष सम्मान के साथ प्रतीक चिन्ह देकर विधि विधान के साथ लड्डू सौंपा जाता है. इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी वाली आतिशबाजी के साथ भगवान के जयकारे से पूरा माहौल अदभुत दिखता है.

कार्यक्रम में दक्षिण भारत की महिलाएं रहती हैं शामिल

पूजा में सहयोग देने वाली महिलाओं में दक्षिण भारतीय ज्यादा रहती हैं. उनका कहना है की साउथ में गणेश पूजा पांच से ज्यादा दिनों का होता है. वहां गणेश के हाथ के लड्डू को महाप्रसाद कहते हैं. इसमें अमृत बरसता है, लड्डू सुख शांति और उन्नति का रूप है. यह माना जाता है कि गणेश के हाथ का लड्डू नसीब से मिलता है. वहां लड्डू के लिए लाखों की बोली लगती है.

दक्षिण भारत से पहुंची महिलाएं बताती हैं कि वे लोग लड्डू को खेत में भी डालते हैं. जिससे फसल अच्छी होती है. भगवान गणेश के लड्डू को घर ले जाकर उसे पूजते हैं, फिर आस पास के लोगों में बांटते भी हैं. जिससे सबका भला हो. हैदराबाद की रहने वाली महिला का कहना है की वहां लाखों रुपये से करोड़ तक में लड्डू की बोली लगती है. वे बताताी हैं कि गणपति के लड्डू के आगे पैसा कुछ नहीं, यह शुभ मंगलदायक होता है.

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बोली की लड्डू प्राप्त कर ले जाते श्रद्धालु (ईटीवी भारत)

लड्डू नहीं, अमृत है: लड्डू प्राप्तकर्ता

जमशेदपुर में 71 हजार की बोली लगाकर गणपति के हाथ की लड्डू लेने वाले राम कुमार महतो लड्डू की टोकरी को अपने सर पर रखकर घर ले गए. उनका कहना है काफी दिनों से मन मे इच्छा थी की हमें लड्डू लेने का मौका मिले, जो अब पूरा हुआ. उन्होंने कहा कि यह लड्डू नहीं अमृत है, इसे घर ले जाकर आस पास के लोगों के बीच बाटेंगे.

लड्डू की बोली लगने के बाद वहां आए श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है. जिससे श्रद्धलुओं को निराश ना होना पड़े. क्लब के अध्यक्ष धरम सिंह वालिया बंटी का कहना है कि कमिटी में सभी समुदाय के युवा सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष क्लब की तरफ से नए-नए युवाओं को साथ में जोड़ने का काम करते हैं. जिसका उद्देश्य है कि आज की पीढ़ी आस्था से जुड़े और अपनी परंपरा संस्कृति को समझे.

क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि लड्डू की बोली वर्षों से निभाते आ रहे हैं. पहले कम बोली लगती थी, लेकिन अब ज्यादा बोली लगने लगी है. उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है. क्लब में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है. गणपति के हाथ के लड्डू की बोली से मिलने वाली रकम से साल भर जरुरतमंद गरीबों की मदद करते हैं और गरीब की बेटी की शादी में सहयोग करते हैं. बहरहाल किसी भी नये शुभ काम की शुरुआत में गणपति की पूजा होती है. वहीं उनके हाथ के लड्डू का महत्व भी कम नहीं है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है.

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