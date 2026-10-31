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अरुणाचल के तवांग पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष: दलाई लामा ने भेजा खास संदेश, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से भगवान बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंच गए हैं.

Buddha sacred relics Tawang
तवांग में भगवान बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषों के आगमन के दौरान बौद्ध भिक्षु से पावन स्मृति-चिह्न या पवित्र कलश ग्रहण करते अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू. (/x.com/PemaKhanduBJP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 8:43 PM IST

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तेजपुर: नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से लाए गए भगवान बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेष (अस्थि-अवशेष) अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंच गए हैं. यह राज्य के बौद्ध समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर है. ये पूजनीय अवशेष वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित प्राचीन पिपरहवा स्तूप से प्राप्त हुए हैं. यह एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन कपिलवस्तु से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो शाक्य वंश की मातृभूमि थी जिससे भगवान बुद्ध ताल्लुक रखते थे.

पवित्र अवशेषों के आगमन का स्वागत करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ऐतिहासिक अवसर करुणा, शांति, ज्ञान और सार्वभौमिक भाईचारे पर भगवान बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं के प्रति लोगों के संकल्प को और गहरा करेगा.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के अवसर पर विशेष संदेश, प्रार्थना और शुभकामनाएं भेजने के लिए परम पावन 14वें दलाई लामा के प्रति गहरी कृतज्ञता भी व्यक्त की.

19 अक्टूबर 2026 को दिए गए अपने संदेश में, परम पावन दलाई लामा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की थी कि अरुणाचल प्रदेश में भक्तों को भगवान बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषों के दर्शन करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ये पवित्र अवशेष अक्टूबर के अंत से तीन सप्ताह तक प्रदर्शनी के लिए रखे जाएंगे.

पवित्र अवशेषों के दर्शन करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने को सकारात्मक पुण्य का स्रोत बताते हुए, परम पावन दलाई लामा ने कहा कि ऐसा अवसर भक्तों के भीतर आंतरिक शांति और भक्ति की भावना जगा सकता है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रदर्शनी का महत्व केवल आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए.

उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रद्धालु इस अवसर का उपयोग अध्ययन, चिंतन और अभ्यास के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रति अपनी समझ को और गहरा करने के लिए करेंगे.

दैनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं की व्यावहारिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए दलाई लामा ने एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत दोहराया- "यदि आप कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद करें; यदि आप नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचें." परम पावन ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी पिछली यात्राओं का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने वहां भक्तों के बीच बौद्ध धर्म के अध्ययन में लगातार वृद्धि और इसके लाभों के प्रति बढ़ती समझ को खुद देखा है.

लोगों को इसी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध शिक्षाओं के साथ गहरा जुड़ाव उन्हें अधिक खुशहाल और दयालु बनने में मदद करेगा, और साथ ही समाज में शांति व करुणा के प्रसार में योगदान देगा. दलाई लामा ने श्रद्धालुओं को पवित्र अवशेषों के दर्शन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के लोगों के समग्र विकास और कल्याण में और अधिक योगदान देगी.

दलाई लामा के इस संदेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध बौद्ध विरासत को संजोने और शांति, करुणा व सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जैसे ही ये पवित्र अवशेष तवांग पहुंचे हैं, इस प्रदर्शनी से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक चिंतन और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर मिलने की उम्मीद है. यह आयोजन इस संदेश को और मजबूत करता है कि सच्ची भक्ति केवल आशीर्वाद मांगने में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में करुणा और दया का अभ्यास करने में है.

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