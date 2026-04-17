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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव : राहुल गांधी 18 और 20 अप्रैल को कई जनसभा संबोधित करेंगे

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में शामिल न होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए, लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी 18 और 20 अप्रैल को तमिलनाडु में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 18 अप्रैल को तीन रैलियों और 20 अप्रैल को 4 रैलियों को संबोधित करेंगे. नियमों के मुताबिक, 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में चुनाव प्रचार 21 अप्रैल शाम को खत्म हो जाएगा, जब तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी.

कांग्रेस, डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इस पुरानी पार्टी ने 2021 में 25 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी और इस बार उसे अपनी संख्या में सुधार की उम्मीद है.

उम्मीद थी कि राहुल, जिन्होंने केरल में जोरदार प्रचार किया था और 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए असम और पुडुचेरी भी गए थे, तमिलनाडु में भी इसी तरह की बात करेंगे, जहां सत्ताधारी गठबंधन को सत्ता में वापसी की उम्मीद है.

कांग्रेस, जिसने पहले राज्य में अपने संगठन को मजबूत किया था, चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित थी और उसने 39 सीटें मांगी थीं. गठबंधन की बातचीत के दौरान, कांग्रेस ने डीएमके के साथ 28 सीटों के लिए कड़ा मोलभाव किया था, जो आखिरकार पार्टी को मिलीं.

तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा प्रचार पहले से ही शुरू है. जनता की प्रतिक्रिया अच्छी है. हमारे नेता का दौरा हमारे प्रचार को और ऊर्जा देगा."

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि राहुल गांधी के चुनावी राज्य के दौरे में कोई देरी हुई है. कोई देरी नहीं है. यही हमने प्रस्तावित किया था. हमें उम्मीद है कि इस बार 100 प्रतिशत सफलता दर होगी. 2021 में हमारी सफलता दर 76 प्रतिशत था.

चोडांकर ने कहा, "हमने सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने में मदद करने के लिए विशेष समितियां बनाई हैं." कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी का कैंपेन गठबंधन की एकता और 2026 के चुनावों के घोषणा पत्र के हिस्से के तौर पर 9 अप्रैल को घोषित अलग-अलग समाज कल्याण वादों पर फोकस है.

यह विजन डॉक्यूमेंट लोगों से सीधे इकट्ठा की गई गहरी रिसर्च और काम की जानकारी को दिखाता है. यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक साफ रोडमैप दिखाता है, जिसमें गठबंधन सरकार की दिशा और प्राथमिकता बताई गई हैं, जो लोगों की उम्मीदों और जरूरतों पर आधारित हैं.

चोडांकर ने कहा, "हर युवा, मां और किसान के लिए गारंटी है. इसके अलावा हर घर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्रांति है."