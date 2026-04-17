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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव : राहुल गांधी 18 और 20 अप्रैल को कई जनसभा संबोधित करेंगे

राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दो दिनों में सात रैलियों को संबोधित करेंगे.

congress leader Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (file photo-ANI)
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By Amit Agnihotri

Published : April 17, 2026 at 4:36 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में शामिल न होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए, लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी 18 और 20 अप्रैल को तमिलनाडु में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 18 अप्रैल को तीन रैलियों और 20 अप्रैल को 4 रैलियों को संबोधित करेंगे. नियमों के मुताबिक, 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में चुनाव प्रचार 21 अप्रैल शाम को खत्म हो जाएगा, जब तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी.

कांग्रेस, डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इस पुरानी पार्टी ने 2021 में 25 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी और इस बार उसे अपनी संख्या में सुधार की उम्मीद है.

उम्मीद थी कि राहुल, जिन्होंने केरल में जोरदार प्रचार किया था और 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए असम और पुडुचेरी भी गए थे, तमिलनाडु में भी इसी तरह की बात करेंगे, जहां सत्ताधारी गठबंधन को सत्ता में वापसी की उम्मीद है.

कांग्रेस, जिसने पहले राज्य में अपने संगठन को मजबूत किया था, चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित थी और उसने 39 सीटें मांगी थीं. गठबंधन की बातचीत के दौरान, कांग्रेस ने डीएमके के साथ 28 सीटों के लिए कड़ा मोलभाव किया था, जो आखिरकार पार्टी को मिलीं.

तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा प्रचार पहले से ही शुरू है. जनता की प्रतिक्रिया अच्छी है. हमारे नेता का दौरा हमारे प्रचार को और ऊर्जा देगा."

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि राहुल गांधी के चुनावी राज्य के दौरे में कोई देरी हुई है. कोई देरी नहीं है. यही हमने प्रस्तावित किया था. हमें उम्मीद है कि इस बार 100 प्रतिशत सफलता दर होगी. 2021 में हमारी सफलता दर 76 प्रतिशत था.

चोडांकर ने कहा, "हमने सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने में मदद करने के लिए विशेष समितियां बनाई हैं." कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी का कैंपेन गठबंधन की एकता और 2026 के चुनावों के घोषणा पत्र के हिस्से के तौर पर 9 अप्रैल को घोषित अलग-अलग समाज कल्याण वादों पर फोकस है.

यह विजन डॉक्यूमेंट लोगों से सीधे इकट्ठा की गई गहरी रिसर्च और काम की जानकारी को दिखाता है. यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक साफ रोडमैप दिखाता है, जिसमें गठबंधन सरकार की दिशा और प्राथमिकता बताई गई हैं, जो लोगों की उम्मीदों और जरूरतों पर आधारित हैं.

चोडांकर ने कहा, "हर युवा, मां और किसान के लिए गारंटी है. इसके अलावा हर घर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्रांति है."

कांग्रेस ने एक विस्तृत अभियान योजना बनाई थी और 100 प्रतिशत सफलता दर पक्का करने के लिए तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को हर 28 सीट का इंचार्ज बनाया था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी 18 अप्रैल को पेरंचेरी, अंदरकुप्पम पोन्नेरी रोड, वेलाम्मल स्कूल के पास, पोन्नेरी, पदियानल्लूर, अरक्कोणम रोड, शोलिंगुर सर्कल, जिला रानीपेट और सूर्या फार्म्स, पेरम्बलुर बाईपास, मुसिरी राउंडअबाउट के पास, थुरैयूर में तीन जनसभा को संबोधित करेंगे.

शोलिंगर सीट के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक मधु गौड़ यास्की ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा कैंपेन ठीक चल रहा है. हमारे नेता शनिवार को यहां आ रहे हैं." गठबंधन संयोजन बहुत अच्छा है. पिछले पांच सालों में गठबंधन सरकार के काम की लोगों ने तारीफ की है.

कृष्णागिरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ए चेल्ला कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "इसके अलावा, एआईएडीएमके के भाजपा से हाथ मिलाने से लोग नाराज हैं. ये सभी वजहें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, जो सत्ता में लौटने के लिए तैयार है."

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए परिसीमन विवाद से लोगों में बेचैनी पैदा हुई है और यह विपक्षी समूह के खिलाफ जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी के बीजेपी पर हमला करने की उम्मीद है, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, जिसका पूरे इंडिया गठबंधन ने कड़ा विरोध किया है.

चोडांकर ने कहा, “केंद्र तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. मौका मिलने पर लोग भाजपा को बाहर कर देंगे.” चेल्ला कुमार ने कहा, “राज्य में परिसीमन एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है. जाहिर है, हमारे नेता इस पर सोचना चाहेंगे.”

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ मिलकर प्रचार करने की संभावना नहीं है, क्योंकि डीएमके नेता का अभियान शेड्यूल पहले ही तय हो चुका था और राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे थे.

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