सिलेंडर की कमी पर राहुल के सवाल, बोले, 'पीएम मोदी फंसे हुए हैं...इसलिए निर्णय नहीं ले रहे'

राहुल गांधी ने कहा, "सामान्य तौर पर प्रक्रिया यह है कि आप बोलने की अनुमति मांग सकते हैं. इसलिए मैंने देश में एलपीजी गैस और तेल की स्थिति पर बयान देने की अनुमति मांगी. लेकिन एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले मंत्री निर्णय लेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री जवाब देंगे... मूल रूप से, मुख्य बात यह है कि सभी ईंधन एक समस्या बनने जा रहे हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है. दोषपूर्ण विदेश नीति ने यह समस्या पैदा की है. अब हमें तैयारी करनी होगी."

राहुल गांधी ने कहा कि संसद में अब एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मंत्री के कहने पर ही आप बोल पाएंगे.

नई दिल्ली : लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी गैस सिलेंडर की किल्लत पर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं प्रदान की. इस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

राहुल ने कहा कि हमारे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है. उन्होंने आगे कहा, "सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अन्यथा करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. यह युद्ध मूल रूप से वर्तमान विश्व व्यवस्था से जुड़ा है. यह ईरान द्वारा ईंधन की अनुमति देने या न देने से कहीं बड़ा मुद्दा है. हम एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर रहे हैं. इस दौरान आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी. मैं सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं कि अब उन्हें गहराई से सोचना शुरू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोगों को भारी नुकसान न हो. यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है. मुझे एक बड़ी समस्या आती दिख रही है. समस्या यह है कि प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नेता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं. देश के प्रधानमंत्री. इसके पीछे एक कारण है, और वो ये है कि वो फंसे हुए हैं. खैर, उन्हें अब भी ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और हमारी ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन हम ही करें."

दरअसल, लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस सदस्यों ने एलपीजी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग करते हुए शोर-शराबा किया. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी के मुद्दे पर नोटिस दे रखा है और वह सदन में अपनी रखना चाहते हैं. इस पर बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का नोटिस मिला है जिसके बारे में सरकार को अवगत करा दिया गया है तथा जब संबंधित विभाग के मंत्री सदन में रहेंगे तो उस विषय पर चर्चा होगी.

देशभर में एलपीजी की कमी की खबरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों को आश्वासन दिए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह सही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है."

