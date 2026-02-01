ETV Bharat / bharat

बहस की अगुवाई कर सकते हैं राहुल गांधी, जवाब पीएम मोदी देंगे

राहुल गांधी और पीएम मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान मोदी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करने वाले हैं. संसद के चल रहे बजट सेशन के पहले दिन, 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के पहले सत्र की शुरुआत के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया.

अपने भाषण में, राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिन पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने सवाल उठाए. खास तौर पर, राष्ट्रपति के भाषण के दौरान पुरानी ग्रामीण नौकरी योजना मनरेगा (MGNREGA) को वापस लाने की कांग्रेस की मांग पर सत्ताधारी एनडीए ने कड़ी आपत्ति जताई थी. एनडीए ने विपक्षी पार्टी पर जानबूझकर राष्ट्रपति के भाषण में रुकावट डालने का आरोप लगाया था.

हालांकि, बाद में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने मनरेगा की जगह नई स्कीम विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) VBGRAMG को हटाने की मांग करके अपने काम को सही ठहराया था, क्योंकि उन्हे लगा कि, यह देश के गरीबों के सपोर्ट में था और इसलिए गलत नहीं था.

एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले भी कांग्रेस ने कहा था कि, उसे मोदी सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, जो राहुल गांधी के उठाए गए जरूरी मुद्दों जैसे अर्थव्यवस्था को संभालना, सामाजिक न्याय देना और विदेश नीति को नज़रअंदाज कर रही है. बजट पेश होने के बाद, कांग्रेस की प्रतिक्रिया वही थी, जिसमें उसने सरकार के प्रस्ताव में कमियां निकालीं.

कांग्रेस मैनेजरों ने कहा कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो बजट की डिटेल में आलोचना करने से बचते रहे, 2 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के 28 जनवरी के भाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए बहस के दौरान केंद्र की नीतियों पर हमला कर सकते हैं. लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत से कहा, "हम सभी चाहते हैं कि सोमवार को बड़ी बहस के दौरान राहुल गांधी बोलें.

सांसद के मुताबिक, कांग्रेस के बहुत से सांसद बहस के दौरान बोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी को अपने पास मौजूद समय के हिसाब से नामों को शॉर्टलिस्ट करना होगा. लोकसभा स्पीकर ने सोमवार से शुरू होने वाली बहस के लिए कुल 18 घंटे का समय दिया है. प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के आखिर में जवाब देंगे.

जावेद ने कहा, "हमें इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं थी और बजट ने दिखा दिया है कि हम सही थे. उन्होंने कहा कि, बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे सके जिन्हें हमारे नेता ने पिछले कुछ महीनों में उठाया है. उन्होंने कहा कि, इस बजट में आम आदमी, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है. जावेद ने कहा कि, कांग्रेस सरकार से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके जवाब चाहती है.

पिछली UPA सरकार के समय 2005 में पास हुए MGNREGA की जगह संसद के शीतकालीन सत्र में VBGRAMG 2025 पास होना कांग्रेस और एनडीए के बीच एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गई है. राहुल गांधी की देखरेख में, यह सबसे पुरानी पार्टी अपने वर्कर्स और सपोर्ट बेस को जुटाने के लिए पूरे देश में नई रूरल जॉब्स स्कीम के खिलाफ आंदोलन कर रही है.