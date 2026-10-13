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विपक्षी नेताओं संग राहुल@चाय-पे-चर्चा, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े

विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी (12 अक्टूबर की तस्वीर) ( PTI )

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और छात्र संगठनों व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चाय पर बुलाया.गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर मौजूद नेताओं में राजद के तेजस्वी यादव और मनोज झा, जेएमएम की महुआ माजी, सपा के हरेंद्र मलिक, आनंद भदौरिया और मोहिबुल्लाह नदवी, सीपीएम के एम ए बेबी, सीपीआई के डी राजा और पी संतोष कुमार, एआईएसए की प्रमुख नेहा बोरा, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य और टीएमसी की महुआ मोइत्रा शामिल थे.

इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के अलावा पार्टी नेता के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, शशि थरूर और पवन खेड़ा भी मौजूद थे.इससे पहले, सोशल मीडिया पर हिंदी में एक पोस्ट में गांधी ने कहा, "मैंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के साथियों को चाय के लिए अपने घर बुलाया है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहे इस जन-आंदोलन में हम सब साथ हैं -- और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा."