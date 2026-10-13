विपक्षी नेताओं संग राहुल@चाय-पे-चर्चा, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े
सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी राहुल ने किया साथ. बोले, जारी रहेगा प्रदर्शन.
Published : October 13, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और छात्र संगठनों व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चाय पर बुलाया.गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर मौजूद नेताओं में राजद के तेजस्वी यादव और मनोज झा, जेएमएम की महुआ माजी, सपा के हरेंद्र मलिक, आनंद भदौरिया और मोहिबुल्लाह नदवी, सीपीएम के एम ए बेबी, सीपीआई के डी राजा और पी संतोष कुमार, एआईएसए की प्रमुख नेहा बोरा, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य और टीएमसी की महुआ मोइत्रा शामिल थे.
इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के अलावा पार्टी नेता के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, शशि थरूर और पवन खेड़ा भी मौजूद थे.इससे पहले, सोशल मीडिया पर हिंदी में एक पोस्ट में गांधी ने कहा, "मैंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के साथियों को चाय के लिए अपने घर बुलाया है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहे इस जन-आंदोलन में हम सब साथ हैं -- और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा."
गांधी ने कहा, "चाय के बाद हम सब मिलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे. सभी विरोध प्रदर्शन एक हैं."सूत्रों के मुताबिक, गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में "वोट चोरी" के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi | Congress president Mallikarjun Kharge arrives at the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi for a high tea meeting. Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi has invited the leaders of the INDIA alliance, opposition MPs, and student organizations to his residence for tea.— ANI (@ANI) October 13, 2026
यह घटनाक्रम वोट चोरी के आरोपों को लेकर हो रहे जबरदस्त विरोध-प्रदर्शनों के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के एक दिन बाद हुआ है. विपक्ष के बड़े नेताओं ने एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर राजधानी में अपनी ताकत दिखाते हुए एक "लोकतंत्र मार्च" निकाला और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' और चुनाव में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक संयुक्त याचिका दायर की. विपक्ष एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीईसी के इस्तीफे की मांग कर रहा है.
झंडे और पोस्टर लिए लोगों की भारी भीड़ सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस में जमा हुई. इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, डी. राजा, एम. ए. बेबी, तेजस्वी यादव और शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले जैसे कई नेता शामिल हुए.प्रदर्शनकारियों ने भगवान दास रोड पर एक बैरिकेड तो पार कर लिया, लेकिन उन्हें दूसरे बैरिकेड पर रोक दिया गया.
आज मैंने INDIA गठबंधन के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के साथियों को अपने घर चाय पर बुलाया है। लोकतंत्र की रक्षा के इस जनांदोलन में हम सब एक साथ हैं - और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चाय के बाद हम सभी मिलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। All protests are one. #Unity— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 13, 2026
बाद में, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए.इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग, सीईसी और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है.यह घटनाक्रम तब हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है.
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