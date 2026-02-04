लोकसभा में गतिरोध के बीच राहुल गांधी को विपक्ष का समर्थन मिला
राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने लगातार दो दिनों तक चीनी सीमा घुसपैठ, एपस्टीन फाइलों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया.
Published : February 4, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: राहुल गांधी को मंगलवार को तब फायदा हुआ जब विपक्ष के नेता और एनडीए सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच दूसरी विपक्षी पार्टियों ने उनका साथ दिया. विपक्ष के नेता को लगातार दूसरे दिन भी सदन में बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि वह चीनी सीमा घुसपैठ, विवादित एपस्टीन फाइलों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाने पर अड़े रहे.
यह गतिरोध सोमवार को तब शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के लिए धन्यवाद देने के लिए चर्चा के दौरान बोल रहे थे. राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की एक अभी तक पब्लिश न हुई किताब पर आधारित एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 31 अगस्त, 2020 को पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी आक्रामकता के सामने पीएम मोदी ने फैसला लेने में देरी की.
राहुल की टिप्पणियों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और 2 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. मंगलवार को भी सदन में ऐसे ही हालात देखने को मिले, जब विपक्ष के नेता ने बोलने की कोशिश की. इसके बाद स्पीकर ने दूसरी पार्टियों के सदस्यों को बोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि विपक्ष के नेता को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला था.
अगर सोमवार को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ थी, तो मंगलवार को बड़ा विपक्षी गठबंधन सामने आया. विपक्षी पार्टियों का मुख्य तर्क यह था कि यह किसी पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि सदन में पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने के बारे में था.
यह किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास नेता के बारे में नहीं है. यह लोकसभा में विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद के बारे में है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. अगर विपक्ष के नेता को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, तो यह पूरे विपक्ष को टारगेट करने जैसा है.
यह संसदीय लोकतंत्र पर हमला करने जैसा है. स्वाभाविक रूप से विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है, और यह टकराव जारी रहने की संभावना है. समाजवादी पार्टी (SP) के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ईटीवी भारत को बताया.
सदन के बाहर राहुल ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वह पूर्व जनरल नरवणे की किताब, एपस्टीन फाइल्स और भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करना चाहते थे. विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि पीएम के साथ समझौता किया गया है और बाद में उन्होंने स्पीकर ओम बिडला को एक लेटर में अपनी चिंताएं बताई.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अगर ग्रामीण रोजगार कानून, मनरेगा में बदलावों ने संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में विपक्ष को एकजुट किया था, तो जनरल नरवणे की किताब, एपस्टीन फाइल्स और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा ने चल रहे बजट सत्र में भी ऐसा ही किया.
सपा राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा, 'मनरेगा में बदलाव करना गरीब विरोधी कदम था. इसलिए पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया. अगर आप गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो उनकी रोजी-रोटी मत छीनिए. जहाँ तक भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बात है, ऐसा लगता है कि इसे रहस्यमय तरीके से किया गया है. इसके अलावा, हमारी सरकार के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले इसकी घोषणा की. हमें नहीं पता कि डील पर किसने साइन किए और उसकी डिटेल्स क्या हैं.'
खान ने कहा कि दिन में ऐसी फुसफुसाहट थी कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार दूसरे सदस्यों के साथ बहस जारी रखेगी. टीएमसी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सांसद शताब्दी रॉय ने बोलने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पार्टी की तरफ से ऐसा करने के लिए कहा गया था.
टीएमसी के लोकसभा सांसद कीर्ति झा आजाद, जो पहले कांग्रेस और बीजेपी में रह चुके हैं, ने कहा कि विपक्ष के नेता के भाषण को रोकना यह दिखाता है कि एनडीए तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रही है.
आजाद ने ईटीवी भारत से कहा, 'सदन में जो हो रहा है, वह तानाशाही है. अगर विपक्ष के सदस्यों को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, तो बहस का क्या मतलब है? संसदीय लोकतंत्र का सार ही बहस है. सरकार के लिए विपक्ष के विचारों को सुनना जरूरी है, चाहे वे कितने भी आलोचनात्मक क्यों न हों और सरकार को उस आलोचना का जवाब देने का मौका मिलता है.'
'टीएमसी सांसद ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे एपस्टीन फाइलों पर सच बताना चाहिए और आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से घरेलू किसानों को नुकसान होगा. आजाद ने कहा, 'हमें अपने एक्सपोर्ट पर 18 फीसदी टैरिफ देना होगा, जबकि अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं देना होगा. अमेरिकी कृषि एक्सपोर्ट से हमारे किसानों को नुकसान होगा.'
खान और आजाद दोनों ने कहा कि सदन में गतिरोध सरकार के रुख पर निर्भर करेगा, क्योंकि 8 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. एनडीए का विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना, जबकि उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट किया है, यह दिखाता है कि उनका एक ही एजेंडा है - राहुल गांधी को बोलने से रोकना.
वे जानते हैं कि वह पीएम का पर्दाफाश करेंगे. हर दूसरे सत्र में वे विपक्ष के सांसदों को तब सस्पेंड कर देते हैं जब वे संसद में मनमानी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह हमें सत्ता के सामने सच बोलने से नहीं रोक पाएगा,' कांग्रेस लोकसभा व्हिप मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया.