ETV Bharat / bharat

15 शादियां और लाखों की ठगी, गुजरात के मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़

मेहसाणा जिले में पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार किया है जो शादी के नाम लोगों को ठगती थी.

Looteri Dulhan Gang
मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात के मेहसाणा जिले से अलग-अलग जिलों में शादी करवाकर लोगों को ठगने का एक सनसनीखेज मामला सुलझाया है. दरअसल, मेहसाणा जिले के बहुचराजी पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार किया है जो शादी के नाम पर बड़ी रकम और गहने लेकर गायब हो जाता था. इस गैंग ने पूरे राज्य में कई लोगों को टारगेट किया है और उनसे कुल लगभग 52 लाख रुपये और सोने-चांदी के गहने ठगे हैं.

यह पूरा मामला आदिवाड़ा गांव के एक युवक की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत करने वाले युवक ने 15 नवबंर 2025 को बहुचराजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 अगस्त 2024 को उसकी शादी अहमदाबाद की रहने वाली चांदनी रमेशभाई राठौड़ से हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी.

शादी के ठीक चार दिन बाद चांदनी का तथाकथित जीजा राजूभाई ठक्कर आदिवाड़ा गांव आया और चांदनी को यह कहकर अपने साथ ले गया और कहा कि उसके पिता बीमार हैं. उसके बाद, चांदनी घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद आने लगा.

इससे शिकायतकर्ता को शक हुआ. जांच करने पर पता चला कि चांदनीबेन, राजूभाई ठक्कर (जिसने खुद को ब्रोकर बताया था), चांदनी की मां सविताबेन और एक अन्य आरोपी रश्मिका ने मिलकर उसे ठगा है. उसने बताया कि शादी से पहले और शादी के दौरान उससे 5 लाख रुपये, सोने-चांदी के गहने लूट लिए गए हैं.

धमकाकर और पैसे वसूले गए
जब शिकायतकर्ता ने तलाक लेने के लिए ब्रोकर राजूभाई ठक्कर से संपर्क किया, तो उसे अहमदाबाद के नरोदा बुलाया गया. वहां मौजूद चारों आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी और डर दिखाकर 50 हजार रुपये और वसूल लिए.

जांच में पता चला कि इस गैंग ने पूरे राज्य में शादी करने के इच्छुक लोगों से संपर्क किया था. वे लोगों को अहमदाबाद बुलाकर उनकी शादी करवाते थे. खास बात यह है कि ये एक शादी छिपाकर दूसरी जगह शादी कर लेते थे. इन अपराधों को करने के लिए आरोपी चांदनी, रश्मिका और राजेश ठक्कर ने नकली आधार कार्ड और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बनवाकर इस्तेमाल किए थे.

चांदनी ने 'प्रजापति चांदनी भरतभाई' के नाम से झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, जबकि रश्मिका ने 'व्यास रश्मिका हसमुखलाल' के नाम से झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाए. यह भी पता चला है कि गैंग ने इन आपराधिक कामों के लिए अहमदाबाद के शुभम मैरिज ब्यूरो और जयमादी मैरिज ब्यूरो की मदद ली थी.

चांदनी की 15 और रश्मिका की 3 शादियां
पुलिस जांच में चांदनी की अब तक की शादियों की डिटेल्स जानकर हर कोई हैरान है. पता चला है कि चांदनी ने कुल 15 लोगों से शादी की हैं, जिसमें शिकायत करने वाले सचिनभाई 10वें नंबर पर थे. ये शादियां 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच हुईं. इन 15 शादियों से चांदनी ने कुल 50 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम इकट्ठा की थी.

इसी तरह, आरोपी रश्मिकाबेन पांचाल ने भी कम समय में कम से कम 3 लोगों से शादी करके धोखाधड़ी की थी, जिसमें शादी के पैसे के तौर पर कुल 4.70 लाख रुपये लिए गए थे. इंटर-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे इस धोखाधड़ी गैंग का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने आगे की जांच की है, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने राज्य के दूसरे जिलों में भी ऐसे कितने क्राइम किए हैं.

यह भी पढ़ें- ओडिशा के बारगढ़ में 'धनु यात्रा' के लिए मंच तैयार, अलग-अलग रोल के लिए चुने गए कलाकार

TAGGED:

LOOTERI DULHAN
LOOTERI DULHAN GANG BUSTED
GUJARAT
GUJARAT LOOTERI DULHAN
LOOTERI DULHAN GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.