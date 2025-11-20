ETV Bharat / bharat

15 शादियां और लाखों की ठगी, गुजरात के मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़

मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात के मेहसाणा जिले से अलग-अलग जिलों में शादी करवाकर लोगों को ठगने का एक सनसनीखेज मामला सुलझाया है. दरअसल, मेहसाणा जिले के बहुचराजी पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार किया है जो शादी के नाम पर बड़ी रकम और गहने लेकर गायब हो जाता था. इस गैंग ने पूरे राज्य में कई लोगों को टारगेट किया है और उनसे कुल लगभग 52 लाख रुपये और सोने-चांदी के गहने ठगे हैं. यह पूरा मामला आदिवाड़ा गांव के एक युवक की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत करने वाले युवक ने 15 नवबंर 2025 को बहुचराजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 अगस्त 2024 को उसकी शादी अहमदाबाद की रहने वाली चांदनी रमेशभाई राठौड़ से हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी. शादी के ठीक चार दिन बाद चांदनी का तथाकथित जीजा राजूभाई ठक्कर आदिवाड़ा गांव आया और चांदनी को यह कहकर अपने साथ ले गया और कहा कि उसके पिता बीमार हैं. उसके बाद, चांदनी घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद आने लगा. इससे शिकायतकर्ता को शक हुआ. जांच करने पर पता चला कि चांदनीबेन, राजूभाई ठक्कर (जिसने खुद को ब्रोकर बताया था), चांदनी की मां सविताबेन और एक अन्य आरोपी रश्मिका ने मिलकर उसे ठगा है. उसने बताया कि शादी से पहले और शादी के दौरान उससे 5 लाख रुपये, सोने-चांदी के गहने लूट लिए गए हैं. धमकाकर और पैसे वसूले गए

जब शिकायतकर्ता ने तलाक लेने के लिए ब्रोकर राजूभाई ठक्कर से संपर्क किया, तो उसे अहमदाबाद के नरोदा बुलाया गया. वहां मौजूद चारों आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी और डर दिखाकर 50 हजार रुपये और वसूल लिए.