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‘संबंधों को गहरा करने की उम्मीद’, राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष ने एक-दूसरे का अभिवादन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान समकक्ष शिंजीरो कोइजुमी के साथ. ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जापानी समकक्ष शिंजीरो कोइज़ुमी को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई. सिंह ने कहा कि बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन के भारत दौरे के दौरान कोइजुमी की गर्मजोशी भरी बातों का स्वागत किया गया. मेरे दोस्त शिंजीरो कोइजुमी, इतनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद! मैसेज को बहुत पसंद किया गया, और मंत्री थियो फ्रेंकेन के भारत के बहुत अच्छे दौरे के दौरान भी वैसा ही किया गया. सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "जापान की अपनी अगली यात्रा के दौरान हमारी गहरी साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है." कोइजुमी ने मीटिंग का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, "जब मैं जापान में बेल्जियम के मंत्री थियो फ्रेंकेन से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मंत्री सिंह भारत आएं तो उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं दें. नतीजतन, उन्होंने उस हिस्से का इस्तेमाल किया जहां मंत्री सिंह के खाते में मेरा जिक्र था. यह भी मंत्रियों के बीच बातचीत का नतीजा है." मंत्री फ्रेंकेन, मंत्री राजनाथ सिंह, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!" वीडियो में थियो फ्रेंकेन ने कहा, "मैं जापान से आ रहा हूं. जापान के मंत्री कोइजुमी..., उन्होंने मुझसे आप सभी को दिल से बधाई देने के लिए कहा और उन्होंने आज सुबह मुझे एक मैसेज भेजा, 'उन्हें मेरी तरफ से दिल से बधाई देना मत भूलना'."