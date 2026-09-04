‘संबंधों को गहरा करने की उम्मीद’, राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष ने एक-दूसरे का अभिवादन किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के समकक्ष शिंजीरो कोइजुमी को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद दिया.
Published : September 4, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जापानी समकक्ष शिंजीरो कोइज़ुमी को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई.
सिंह ने कहा कि बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन के भारत दौरे के दौरान कोइजुमी की गर्मजोशी भरी बातों का स्वागत किया गया. मेरे दोस्त शिंजीरो कोइजुमी, इतनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद! मैसेज को बहुत पसंद किया गया, और मंत्री थियो फ्रेंकेन के भारत के बहुत अच्छे दौरे के दौरान भी वैसा ही किया गया. सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "जापान की अपनी अगली यात्रा के दौरान हमारी गहरी साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है."
कोइजुमी ने मीटिंग का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, "जब मैं जापान में बेल्जियम के मंत्री थियो फ्रेंकेन से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मंत्री सिंह भारत आएं तो उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं दें. नतीजतन, उन्होंने उस हिस्से का इस्तेमाल किया जहां मंत्री सिंह के खाते में मेरा जिक्र था. यह भी मंत्रियों के बीच बातचीत का नतीजा है."
Thank you for the warm regards, my friend @shinjirokoiz! The message was well received, and duly reciprocated during Minister @FranckenTheo's highly productive visit to India. Looking forward to further strengthening our deep-rooted partnership during my next visit to Japan!… https://t.co/VxLJXF5AVE— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 4, 2026
मंत्री फ्रेंकेन, मंत्री राजनाथ सिंह, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!" वीडियो में थियो फ्रेंकेन ने कहा, "मैं जापान से आ रहा हूं. जापान के मंत्री कोइजुमी..., उन्होंने मुझसे आप सभी को दिल से बधाई देने के लिए कहा और उन्होंने आज सुबह मुझे एक मैसेज भेजा, 'उन्हें मेरी तरफ से दिल से बधाई देना मत भूलना'."
जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद." पिछले महीने, कोइजुमी भारत के आधिकारिक दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से बातचीत की थी. मीटिंग के बाद, शिंजिरो कोइज़ुमी ने कहा कि वह बातचीत को ठोस नतीजों में बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे.
जब मीटिंग खत्म हुई, तो रक्षा मंत्री सिंह ने मुझे गले लगाया और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छी मीटिंग थी.' हम जापान-भारत रक्षा सहयोग को तेज करने में एक नई शुरुआत कर पाए. आगे बढ़ते हुए, मैं आज की बातचीत को ठोस नतीजों में बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारे व्यक्तिगत भरोसे के रिश्ते को और मजबूत किया जा सके. कोइजुमी ने कहा, "रक्षा मंत्री सिंह, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."
मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट में, दोनों मंत्रियों ने बढ़ते ग्लोबल टेंशन के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल के असेसमेंट शेयर करने की अहमियत पर जोर दिया.
जुलाई 2026 में जारी जापान-इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट को याद करते हुए, सिंह और कोइजुमी दोनों ने अपनी लीडरशिप में, एक आजाद और खुले इंडो-पैसिफिक को साकार करने के लिए रक्षा सहयोग को और गहरा करने के अपने प्रतिबद्धता को कन्फर्म किया.
दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में प्रैक्टिकल और असरदार तरीके से ऑपरेशनल सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई. इसके अनुसार उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के अपनी प्रतिबद्धता को कन्फर्म किया और मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
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