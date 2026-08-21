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लंबे समय से जुड़े ग्राहकों ने मार्गदर्शी पर जताया भरोसा, बोले- बंधन अटूट है

कृष्णा राव ने कहा कि वे अभी भी मार्गदर्शी चिट योजनाओं में भाग लेते हैं और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रशंसनीय बताया. सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर चिगुरुपति सुब्बाराओ, जो लगभग 40 वर्षों से मार्गदर्शी योजना से जुड़े हुए हैं, ने बताया कि वे अपनी बचत को सावधि जमा में रखते थे और मासिक ब्याज का उपयोग चिट योजना की किश्तें चुकाने के लिए करते थे. उन्होंने याद दिलाया कि जब ग्राहकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो मार्गदर्शी उन्हें पर्ची जारी करके पैसे निकालने की अनुमति देता था. उन्होंने कहा कि जिन ग्राहकों ने संगठन पर भरोसा किया है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

कृष्णा राव ने बताया कि सदस्यों ने वुंडावल्ली से उन रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की थी, जिन्हें अभी तक उनकी धनराशि नहीं मिली थी, उनके अनुसार, वुंडावल्ली ने जवाब दिया कि विवरण प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

सेवानिवृत्त सिंचाई कार्यकारी अभियंता नेदुनुरी कृष्ण राव, जो 1973 से मार्गदर्शी के सदस्य हैं, ने बताया कि वे अपना वेतन संगठन में जमा करते थे और उन्हें याद है कि अतीत में उन्हें जमा राशि पर 18% ब्याज मिलता था.

उन्होंने बताया कि 33 वर्षों से अधिक समय तक मार्गदर्शी में जमा की गई उनकी बचत ने उन्हें तीन भूखंड खरीदने और अपने बच्चों की शादियों का खर्च उठाने में मदद की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को "अपने परिवार की जीत" बताया और कहा कि संगठन में उनका विश्वास कभी नहीं डिगा.

विजयवाड़ा स्थित सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के प्रवेश विभाग के डीन जी.एन. स्वामी ने बताया कि मार्गदर्शी से उनका जुड़ाव 1993 में शुरू हुआ था, जब उनकी मासिक आय 2,000 रुपये थी. उन्होंने एक चिट फंड से शुरुआत की, बाद में उससे प्राप्त राशि को 18% ब्याज पर संगठन में जमा किया और उस रिटर्न का उपयोग अन्य चिट फंडों में निवेश करने के लिए किया.

ग्राहकों के लिए, गुरुवार को अदालत के इस फैसले से कानूनी कार्यवाही को लेकर वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता के बाद राहत मिली है. ग्राहकों ने कहा कि आरोपों के बावजूद उन्होंने मार्गदर्शी में निवेश करना जारी रखा था और जरूरत पड़ने पर चिट फंड की रकम, ब्याज और जमा राशि प्राप्त करने के अपने अनुभव का हवाला दिया.

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्गदर्शी के लंबे समय से जुड़े ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें पूर्व सांसद वुंडावल्ली अरुण कुमार की चिट फंड फाइनेंसर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है. ग्राहकों का कहना है कि इस फैसले ने संगठन पर दशकों से चले आ रहे उनके भरोसे को और मजबूत किया है.

सी सुब्बाराव (ETV Bharat)

हैदराबाद निवासी 72 वर्षीय राघवेंद्र राव ने बताया कि वे लगभग 1979 से मार्गदर्शी में बचत कर रहे हैं और इस पैसे से उन्होंने एक फ्लैट खरीदा और एक घर बनवाया है. उन्होंने कहा कि जब कई साल पहले राजनेताओं ने संगठन की आलोचना की थी, तब उन्होंने विरोध किया था और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिसे उन्होंने "सही फैसला" बताया.

राघवेंद्र राव (ETV Bharat)

राजमहेंद्रवरम की सेवानिवृत्त कर्मचारी कसमनेनी झांसी रानी ने कहा कि मार्गदर्शी संगठन से उनका जुड़ाव चार दशक पुराना है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने कई चिट योजनाओं में भाग लिया था. उन्होंने कहा, "हमें शुरू से ही इस संगठन पर 100% भरोसा रहा है." और उन्होंने ग्राहकों से आग्रह किया कि वे मार्गदर्शी के खिलाफ झूठे प्रचार पर विश्वास न करें.

हैदराबाद के भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के सेवानिवृत्त कर्मचारी साई प्रभाकर ने बताया कि मार्गदर्शी योजना से उनका जुड़ाव स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गया था, जब उनके पिता उन्हें हर महीने 50 रुपये चिट की किस्त भरने के लिए देते थे. उन्होंने बताया कि वर्षों की बचत से उन्होंने अमीरपेट में अपना घर बनाया. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने अपने भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति राशि को मार्गदर्शी चिट योजनाओं में निवेश किया.

साई प्रभाकर (ETV Bharat)

विजयवाड़ा के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. बी. सुब्बाराव ने बताया कि उन्होंने 1995 से अब तक 18 मार्गदर्शी चिट फंडों में सदस्यता ली है और उन्हें कभी भी चिट खरीदने में कोई समस्या नहीं हुई. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने 5 लाख रुपये की योजना में निवेश किया, फिर 10 लाख रुपये की चिट योजना में चले गए और 2001 में अपने संगठन की धनराशि भी मार्गदर्शी में जमा की. उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद समय पर धनराशि का वितरण संगठन में उनके निरंतर विश्वास का एक कारण है.

डॉ बी सुब्बाराव (ETV Bharat)

हैदराबाद की सेवानिवृत्त एसबीआई प्रबंधक इंदिरावानी ने बताया कि उनके परिवार का मार्गदर्शी से जुड़ाव उनके पिता के समय से है. उन्होंने कहा कि संगठन ने आर्थिक संकट के समय उनके परिवार की मदद की थी और इसके कर्मचारी उन मूल्यों और ईमानदारी को दर्शाते हैं जो वह इस संस्था से जोड़ती हैं. उन्होंने कहा, “इससे हमें भरोसा मिला.” उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवार ने मार्गदर्शी पर जो विश्वास जताया था, वह अब अगली पीढ़ी को सौंपा जा रहा है.

इंदिरावानी (ETV Bharat)

आपको बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मार्गदर्शी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और वुंडावल्ली अरुण कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया.

23 जनवरी, 2008 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्गदर्शी फाइनेंसर्स और रामोजी राव के खिलाफ आरबीआई नियमों का उल्लंघन करते हुए जमा स्वीकार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था. इसके बाद मार्गदर्शी ने मामले को रद्द करने के लिए राज्य हाई कोर्ट में याचिका दायर की. 31 दिसंबर, 2018 को हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि किसी भी जमाकर्ता ने कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायत नहीं की थी और कंपनी ने जमाकर्ताओं को धन वापस करने के लिए कदम उठाए थे. हाई कोर्ट ने पाया कि इन परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि मार्गदर्शी का जमाकर्ताओं से एकत्र की गई धनराशि का दुरुपयोग करने का कोई इरादा नहीं था. वुंडावल्ली अरुण कुमार और वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

9 अप्रैल, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को तेलंगाना उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया. उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह उन जमाकर्ताओं से दावे आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करे जिन्हें उनका पैसा नहीं मिला है.

न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह स्थापित करने में मदद मिलेगी कि क्या कोई वास्तविक दावे शेष हैं और क्या कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उन जमाकर्ताओं को सार्वजनिक सूचना जारी की जिन्हें उनका पैसा नहीं मिला था, ताकि वे न्यायालय से संपर्क करें. किसी भी जमाकर्ता ने दावा प्रस्तुत नहीं किया. कार्यवाही के दौरान, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता रामोजी राव का 8 जून, 2024 को निधन हो गया. इसके बाद, मार्गदर्शी ने आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि मामले को जारी रखना अब संभव नहीं हैय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2025 को आपराधिक अभियोग रद्द कर दिया. वुंडावल्ली अरुण कुमार ने 19 दिसंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करके इस निर्णय को चुनौती दी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के साथ ही लगभग दो दशक पुराना यह कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है.

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