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कश्मीर में सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय, कुलगाम का रहने वाला है लतीफ भट

कश्मीर के आईजीपी सुजीत कुमार अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: कश्मीर में अब सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय है. कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) सुजीत कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी और बताया कि जांच में यह सामने आया है कि अकेला बचा आतंकवादी दो आतंकी हमलों में शामिल था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुलगाम का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, इस इलाके में सक्रिय एकमात्र आतंकवादी है.

आईजीपी सुजीत कुमार ने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, "उसे कुछ विदेशी आतंकवादियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं."

आईजीपी कुमार ने आगे बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में हुए दो आतंकी हमलों के पीछे यही आतंकवादी था. 22 जून को अनंतनाग के एक व्यस्त बाजार में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी आशिक हुसैन कुरैशी पर हमला मोहम्मद लतीफ भट ने किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई. मारे गए लोगों के नाम दीपक रात्रे और बोपिंदर थे, जो एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे. इस हमले के पीछे भी लतीफ भट था. हालांकि, आईजीपी ने विदेशी आतंकवादियों की सटीक संख्या नहीं बताई; उन्होंने कहा कि यह 'बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई संख्या' हो सकती है, क्योंकि वे अभी भी ट्रांजिट की स्थिति में हैं. सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान कश्मीर घाटी में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने और एक गुप्त नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इलाके में आतंकी गुटों में स्थानीय लोगों की भर्ती लगभग बंद हो गई है.