कश्मीर में सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय, कुलगाम का रहने वाला है लतीफ भट
आईजीपी कश्मीर ने बताया कि घाटी में अकेला बचा स्थानीय आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है और दो आतंकी हमलों में शामिल था.
Published : November 5, 2026 at 10:56 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर में अब सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय है. कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) सुजीत कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी और बताया कि जांच में यह सामने आया है कि अकेला बचा आतंकवादी दो आतंकी हमलों में शामिल था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुलगाम का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, इस इलाके में सक्रिय एकमात्र आतंकवादी है.
आईजीपी सुजीत कुमार ने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, "उसे कुछ विदेशी आतंकवादियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं."
आईजीपी कुमार ने आगे बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में हुए दो आतंकी हमलों के पीछे यही आतंकवादी था. 22 जून को अनंतनाग के एक व्यस्त बाजार में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी आशिक हुसैन कुरैशी पर हमला मोहम्मद लतीफ भट ने किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.
इसके बाद कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई. मारे गए लोगों के नाम दीपक रात्रे और बोपिंदर थे, जो एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे. इस हमले के पीछे भी लतीफ भट था.
हालांकि, आईजीपी ने विदेशी आतंकवादियों की सटीक संख्या नहीं बताई; उन्होंने कहा कि यह 'बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई संख्या' हो सकती है, क्योंकि वे अभी भी ट्रांजिट की स्थिति में हैं.
सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान कश्मीर घाटी में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने और एक गुप्त नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इलाके में आतंकी गुटों में स्थानीय लोगों की भर्ती लगभग बंद हो गई है.
उन्होंने आगे कहा, "वे स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है."
आईजीपी ने बताया कि उन्हें लगातार आतंकी धमकियां मिल रही हैं और नेशनल हाईवे के आसपास से IED बरामद किए गए हैं. इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया है, ताकि इन खतरों को नाकाम किया जा सके.
नशीले पदार्थों के जरिये आतंकवाद (narco-terrorism) के बारे में कुमार ने बताया कि ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल 'ओवरग्राउंड नेटवर्क' (आतंकियों के मददगार) को चलाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल मुख्य सरगनाओं की पहचान कर ली गई है, जो इलाके के भीतर और सीमा के पार से काम कर रहे हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में कश्मीर घाटी में 171 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए और 1651 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, 1941 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ड्रग तस्करों के पास से 1.1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए.
आईजीपी कुमार ने कहा कि पुलिस ड्रग कार्टेल के पीछे काम करने वाले वित्तीय नेटवर्क को निशाना बना रही है. उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया, जिनकी जांच के लिए कश्मीर से बाहर भी पड़ताल करने की जरूरत है.
यह भी पढ़ें- इमिग्रेशन नियमों में बदलाव, भारत आने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को दिखाना होगा दस्तावेज