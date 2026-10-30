लंदन पढ़ने गई थी बेटी, पुणे के आलीशान फ्लैट में मिला शव! Blinkit-Swiggy ऑर्डर ने खोला खौफनाक राज
उठ रहे सवाल... जो युवती पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, वह अचानक भारत कैसे आई, इस बंद फ्लैट में कितने समय से थी?
Published : October 30, 2026 at 8:54 PM IST
पुणे: लंदन में एमबीए की पढ़ाई कर रही छत्रपति संभाजीनगर की मुग्धा देशमुख का शव पुणे के पास एक बंद फ्लैट में मिला है. उसके माता-पिता को बेटी के भारत आने की भी जानकारी नहीं थी. इस बीच, इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं. जैसे कि जो युवती पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, वह अचानक भारत कैसे आई, वह गहुंजे के इस बंद फ्लैट में कितने समय से थी और उसकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है? पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.
क्या है मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, मुग्धा देशमुख उच्च शिक्षा के लिए जुलाई 2025 में लंदन गई थीं. वह एमबीए की पढ़ाई कर रही थीं. विदेश में रहने के बावजूद वह हर रोज अपने परिवार के संपर्क में थीं. आखिरी बार उसकी बातचीत 23 अक्टूबर 2026 को हुई थी. इसके बाद अचानक संपर्क टूटने से परिवार चिंतित हो गया. जिसके बाद माता-पिता ने उनके दोस्तों से पूछताछ शुरू की.
भारत में होने का कैसे पता चला
लंदन में उनकी एक सहेली से जानकारी ली, तो पता चला कि मुग्धा अगस्त के अंत तक ही लंदन छोड़ चुकी थीं. इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई. माता-पिता ने उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए भारतीय उच्चायोग से भी संपर्क करने की कोशिश की. हालांकि, वहां से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उन्होंने खुद ही उनकी तलाश शुरू कर दी थी.
अपहरण का केस दर्ज कराया
इस बीच, जब मुग्धा के बैंक खाते के लेन-देन की जांच की गई, तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं. माता-पिता ने ध्यान दिया कि भारत में उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़ोमैटो (Zomato), ब्लिंकिट (Blinkit) और स्विगी (Swiggy) जैसे ऑनलाइन ऐप्स पर किया गया था. इन लेन-देन से यह साफ हो गया कि मुग्धा, जो पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, वास्तव में भारत में ही थी. इसके बाद, परिवार ने छत्रपति संभाजीनगर के उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.
सड़ी गली लाश मिली
इस शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर पता चला कि मुग्धा की लोकेशन गहुंजे की 'लोधा बेलमंडो सोसाइटी' में थी. इसके मुताबिक पुलिस ने संबंधित सोसाइटी के फ्लैट के बारे में जानकारी जुटाई. चूंकि फ्लैट बंद था, इसलिए डुप्लीकेट चाबी की मदद से दरवाजा खोला गया. अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गये. अंदर, मुग्धा की लाश सड़ी-गली अवस्था में मिली.
पुलिस कर रही जांच
शिरगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देवेंद्र चव्हाण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुग्धा की मौत का सटीक कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है. मौत के पीछे की वजहों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. उसके मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण भी किया जा रहा है.
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