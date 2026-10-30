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लंदन पढ़ने गई थी बेटी, पुणे के आलीशान फ्लैट में मिला शव! Blinkit-Swiggy ऑर्डर ने खोला खौफनाक राज

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

पुणे: लंदन में एमबीए की पढ़ाई कर रही छत्रपति संभाजीनगर की मुग्धा देशमुख का शव पुणे के पास एक बंद फ्लैट में मिला है. उसके माता-पिता को बेटी के भारत आने की भी जानकारी नहीं थी. इस बीच, इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं. जैसे कि जो युवती पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, वह अचानक भारत कैसे आई, वह गहुंजे के इस बंद फ्लैट में कितने समय से थी और उसकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है? पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

क्या है मामला