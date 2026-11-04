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'पैराशूट से राहुल गांधी को बांग्लादेश भेज देंगे..' असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बिहार की धरती से भरी हुंकार

हिमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम ( ETV Bharat )

पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला किया. बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे असम के सीएम हिमंता ने एक एक कर कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार-बंगाल से कभी चुनाव नहीं जीत सकता इसलिए उसे वोट चोरी लगता है.

'हार पर रो रहे राहुल गांधी..'