'पैराशूट से राहुल गांधी को बांग्लादेश भेज देंगे..' असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बिहार की धरती से भरी हुंकार
'EVM से MP बने और उसी 'मशीनरी' को गाली दे रहे राहुल गांधी..' हिमंता बिस्वा सरमा का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा. रिपोर्ट- अभय
Published : November 4, 2026 at 2:16 PM IST
पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला किया. बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे असम के सीएम हिमंता ने एक एक कर कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार-बंगाल से कभी चुनाव नहीं जीत सकता इसलिए उसे वोट चोरी लगता है.
'हार पर रो रहे राहुल गांधी..'
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अपनी हार के बाद रोह रहे हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि- "राहुल गांधी रो रहे हैं... चिंता मत करो राहुल गांधी, मैं, सम्राट चौधरी और सुवेंदु अधिकारी हम तीनों मिलकर आपको पैराशूट से बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था कर देंगे. आप निश्चित रूप से वहां चुनाव जीत जाएंगे."
'जिस EVM से राहुल जीते उसी से बीजेपी भी जीती'
हिमंता ने एक के बाद एक कई तीर निशाने पर चलाए. उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस उसी EVM से जीतती है, पप्पू यादव उसी EVM से जीतते हैं तो वो वोट चोरी नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जब EVM से चुनाव जीतती हैं तो वो वोट चोरी नहीं होता. केरला और तेलंगाना में सरकार बनाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता लेकिन जैसे ही बीजेपी जीतती है वोट चोरी हो जाता है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं.
'यहां वोट नहीं लोगों के दिल चोरी होते हैं'
राहुल गांधी द्वारा हाल के चुनावों में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी देश में एक नया रोना लेकर आए हैं. उन्होंने कहा, "देश में कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है. देश में भव्य राम मंदिर बनने और बाबर-औरंगजेब का नाम हटने से देश के करोड़ों हिंदुओं और सनातनियों के दिल चोरी हो रहे हैं, जिसे राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं.''
#WATCH पूर्णिया, बिहार: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में हिस्सा लिया। https://t.co/Ljr80OlDpF— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2026
ट्रम्प और राहुल गांधी पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रम्प का हवाला देते हुए भी राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "अमेरिका में जब ट्रम्प चुनाव हार गए, तो उन्होंने सुबह राहुल गांधी को फोन करके पूछा कि भाई, मैं भी यहां आपकी तरह 'वोट-चोरी' का अभियान कैसे शुरू कर सकता हूँ? राहुल गांधी आज दुनिया भर में लगातार हारने वाली राजनीति के ब्रांड मॉडल बन चुके हैं."
सनातनियों का वोट चाहिए तो राम मंदिर जाएं: हिमंता
हिमंता बिस्वा सरमा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे कभी अयोध्या में राम मंदिर गए हैं? उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़कर भगवान राम की शरण में जाना चाहिए. अगर राहुल गांधी कल सुबह भी राम मंदिर चले जाएं, तो देश के दस लाख सनातनी लोग शायद उन्हें वोट देने के बारे में सोचें.
''क्या राहुल गांधी ने अब तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर वह राम मंदिर नहीं जाते हैं, तो क्या सनातनी लोग अगली बार उन्हें वोट देंगे? अगर वे उन्हें वोट नहीं देते हैं, तो उनकी हार तय है; वैसे भी वह हारने की ही बात कर रहे हैं. फिर भी, वह लगातार यही दावा करते रहते हैं कि वोट चुराए जा रहे हैं..."- हिमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम
कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र पर हमलावार
देश में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाया है. चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस लीटर राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों और संबोधनों के जरिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे और सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए बड़ी रैली तक करके संदेश दे चुके हैं. बहरहाल ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी सुना जा रहा है.
ये भी पढ़ें-