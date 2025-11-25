ETV Bharat / bharat

कर्नाटक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त अधिकारियों की छापेमारी

धारवाड़ (कर्नाटक): लोकायुक्त अधिकारियों ने मंगलवार को धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाषचंद्र नाटिकर के घर और ऑफिस पर छापेमारी की. छापेमारी शेटर कॉलोनी में उनके घर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, आंबेडकर स्टडीज सेंटर और कोप्पल जिले के तालिकोटी में उनके प्राइवेट घर पर हुई.

धारवाड़ में यह ऑपरेशन लोकायुक्त एसपी सिद्धलिंगप्पा ने चलाया. यह ऑपरेशन अवैध संपत्ति रखने की शिकायतों के बाद किया गया. बता दें कि प्रोफेसर सुभाषचंद्र नाटिकर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कर्नाटक यूनिवर्सिटी में अंबेडकर स्टडीज सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं.

29 जुलाई को भी हुई थी छापेमारी

इससे पहले जुलाई में कर्नाटक लोकायुक्त ने पांच सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति के मामलों की शिकायतों के सिलसिले में पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाया था. 29 जुलाई को हसन, चिक्कबलापुरा, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में छापे मारे गए थे.

जिन अधिकारियों की जांच हुई, उनमें हसन में नेशनल हाईवे हसन डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयन्ना आर, बेंगलुरु में BDA के हॉर्टिकल्चर के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर के ओमप्रकाश, बेंगलुरु में BBMP के शेट्टीहल्ली सब-डिवीजन के टैक्स एक्सेसर एन वेंकटेश, चित्रदुर्ग ज़िले के हिरियुर तालुक के तालुक हेल्थ ऑफिसर वेंकटेश जी और चिक्कबलापुर जिले के गौरीबिदनुरु ताल्लुक के रूरल ड्रिंकिंग वॉटर और सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर अंजनेया मूर्ति एम शामिल थे.