लोकायुक्त इंस्पेक्टर कार में जिंदा जले, सीट बेल्ट बनी मौत की वजह!

कार में जिंदा जले लोकायुक्त इंस्पेक्टर की फाइल फोटो और घटनास्थल पर मौजूद पुलिस. ( ETV Bharat )

धारवाड़ (कर्नाटक): धारवाड़ जिले के अन्निगेरी शहर के बाहरी इलाके में लोकायुक्त इंस्पेक्टर कार में आग लगने से जिंदा जल गए. पुलिस ने बताया कि शव इतनी बुरी तरह जल गया था कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन हाथ में पहनी अंगूठी और कार के नंबर के आधार पर उनकी शिनाख्त की गई. बताया जाता है कि डिवाइडर से टकराने के कारण कार में आग लगी थी. सूचना मिलने पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई.

यह घटना अन्निगेरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. मृत लोकायुक्त इंस्पेक्टर की पहचान पंचक्षरैया सालिमठ के रूप में की गयी. वह मूल रूप से बेलगावी जिले के मुरुगोडा के रहने वाले थे. सालिमठ अपने पीछे पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए हैं. इंस्पेक्टर सालिमठ, अपने परिवार से मिलने जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ. डेढ़ महीने पहले ही उनका तबादला बेलहोंगल, बेलगावी जिले से हावेरी लोकायुक्त कार्यालय में पीएसआई के रूप में हुआ था.

सालिमठ के मित्र एस.एफ. सिद्दनगौदारा ने कहा, कि कल गदग जाते समय एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई. वह कार से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी. उन्होंने बताया कि उनका शरीर पूरी तरह से जल गया था, इसलिए उनकी पहचान कार नंबर और अंगूठी से की गई.

एसपी ने घटना की जानकारी लीः

जिला पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्य ने मौके का दौरा किया और अधिकारियों से जानकारी ली. एसपी गुंजन आर्य ने कहा कि पंचक्षरैया सालिमठ एक शादी कार्यक्रम खत्म करने के बाद शाम करीब 5 बजे हावेरी से गदग के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान भद्रापुर और अन्निगेरी के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पेट्रोल टैंक लीक होने से कार में आग लग गई और मौके पर ही मौत हो गई. वह कार में अकेले थे.