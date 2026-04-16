ETV Bharat / bharat

लोकसभा की कुल संख्या बढ़कर 815 होगी, 272 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, राज्य को कोई नुकसान नहीं: मेघवाल

नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 815 कर दी जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस कोटा के लागू होने से न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा.

महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित तीन विधेयकों पर लोकसभा में अपने प्रारंभिक संबोधन में मेघवाल ने यह भी कहा कि सदन की 815 सीटों में से 272 सीटें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सरल सूत्र है.

मंत्री ने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 815 कर दी जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी."प्रस्तावित विधेयकों के अनुसार, लोकसभा की वर्तमान संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी.उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण लागू होने के बाद न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा."

मेघवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला कोटा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा.मंत्री ने कहा कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, अपने वर्तमान स्वरूप में बना रहता है, तो 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण संभव नहीं होगा, क्योंकि यह जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा जो 2026 के बाद उपलब्ध होंगे. इसलिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया.

उन्होंने कहा, "विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके उचित अधिकार दिलाना है."मेघवाल ने कहा कि विश्व भर में, महिलाओं के लिए समान मताधिकार और समान मतदान का अधिकार भारत की तुलना में बहुत बाद में लागू किया गया.उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों के 144 साल बाद मतदान का अधिकार दिया गया और यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को 1918 में कुछ शर्तों के साथ और उसके 10 साल बाद 1928 में पूर्ण रूप से मतदान का अधिकार दिया गया.