लोकसभा की कुल संख्या बढ़कर 815 होगी, 272 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, राज्य को कोई नुकसान नहीं: मेघवाल
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्यो को सीटों का नुकसान नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
By PTI
Published : April 16, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 815 कर दी जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस कोटा के लागू होने से न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा.
महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित तीन विधेयकों पर लोकसभा में अपने प्रारंभिक संबोधन में मेघवाल ने यह भी कहा कि सदन की 815 सीटों में से 272 सीटें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सरल सूत्र है.
मंत्री ने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 815 कर दी जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी."प्रस्तावित विधेयकों के अनुसार, लोकसभा की वर्तमान संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी.उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण लागू होने के बाद न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा."
मेघवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला कोटा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा.मंत्री ने कहा कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, अपने वर्तमान स्वरूप में बना रहता है, तो 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण संभव नहीं होगा, क्योंकि यह जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा जो 2026 के बाद उपलब्ध होंगे. इसलिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया.
उन्होंने कहा, "विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके उचित अधिकार दिलाना है."मेघवाल ने कहा कि विश्व भर में, महिलाओं के लिए समान मताधिकार और समान मतदान का अधिकार भारत की तुलना में बहुत बाद में लागू किया गया.उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों के 144 साल बाद मतदान का अधिकार दिया गया और यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को 1918 में कुछ शर्तों के साथ और उसके 10 साल बाद 1928 में पूर्ण रूप से मतदान का अधिकार दिया गया.
उन्होंने कहा, “भारत में पहले चुनाव से ही महिलाओं को पुरुषों के साथ वोट देने का अधिकार मिल गया था.” मेघवाल ने सभी दलों और सदस्यों से विधेयक का पूर्ण समर्थन करने और इसे सदन में पारित करने की अपील की.
लोकसभा ने गुरुवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर बहस और पारित करने के लिए चर्चा की.40 मिनट की तीखी बहस के बाद विधेयक पेश किए गए, जिसके बाद विपक्ष ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश करने के लिए मतदान की मांग की.बाद में 251 सदस्यों के समर्थन और 185 सदस्यों के विरोध के साथ विधेयक पेश किया गया.संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को "कार्यान्वित" करने के लिए लोकसभा सीटों में वृद्धि की जाएगी.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें "राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी."बुधवार को कई विपक्षी दलों ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक के परिसीमन प्रावधानों के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने का निर्णय लिया, साथ ही यह भी कहा कि वे विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं.
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