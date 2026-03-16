संसद में निलंबित 8 सांसदों को कल किया जाएगा बहाल, बदले में नहीं करने होंगे ये काम
8 विपक्षी सांसदों का निलंबन कल रद्द हो जाएगा. सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है.
Published : March 16, 2026 at 8:13 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण सहमति बनी है. सदन में हाल के हंगामे के दौरान निलंबित 8 विपक्षी सांसदों (जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के हैं) का निलंबन रद्द करने का फैसला लिया गया है. यह सस्पेंशन कल यानी 17 मार्च दोपहर 12 बजे से प्रभावी रूप से रद्द हो जाएगा.
सर्वदलीय बैठक में स्पीकर ने विपक्षी नेताओं से स्पष्ट आश्वासन मांगा कि वे सदन में अनुशासन बनाए रखेंगे. समझौते के तहत विपक्ष ने सहमति जताई है कि वे अब सदन में निम्नलिखित काम नहीं करेंगे,जिनमें ट्रेजरी बेंचों (सरकार पक्ष) पर चढ़ना, कागज फाड़ना या फेंकना, बैनर, प्लेकार्ड या पोस्टर दिखाना, विशेष रूप से AI से बने पोस्टर या AI-जनरेटेड सामग्री का उपयोग सदन के फ्लोर पर करना शामिल है.
स्पीकर ओम बिरला ने बैठक में कहा कि सदन की गरिमा और कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों को मिलकर प्रयास करना होगा. हाल के दिनों में AI-जनरेटेड वीडियो और पोस्टरों को लेकर भी विवाद हुआ था, जिस पर स्पीकर ने पहले ही सख्त रुख अपनाया था.
विपक्ष ने इन शर्तों पर सहमति जताते हुए सस्पेंशन रद्द करने की मांग पूरी होने पर सदन में सहयोग का वादा किया है. कल दोपहर लोकसभा में इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद निलंबित सांसद सदन में वापस भाग ले सकेंगे. यह कदम बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हो चुका था जो ध्वनिमत से खारिज हो गया था.
लगातार सदन में चल रहे हंगामे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि, विपक्ष केवल विरोध के लिए हंगामा करता है, लेकिन सरकार विकास और सदन की गरिमा पर फोकस कर रही है. उन्होंने कहा कि अनुशासन जरूरी है. राज्य चुनावों में भी भाजपा मजबूत स्थिति में है और जनता विकास देख रही है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा मुद्दे उठाती है और फिर जब सरकार उस पर चर्चा कराने को राजी होती है तो भाग खड़ी होती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और अब सीईसी के खिलाफ महाभियोग, इन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं रहा है.
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