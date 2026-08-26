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अभिषेक बनर्जी की शिकायत पर ओम बिरला ने TMC के 20 बागी सांसदों को जारी किए नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किए थे.

OM BIRLA ISSUES NOTICE TO REBEL TMC MP
ओम बिरला ने TMC के 20 बागी सांसदों को जारी किए नोटिस (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 11:56 AM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए ओम बिरला ने इन सभी सांसदों से 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. बता दें, यह नोटिस तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की उन याचिकाओं पर जारी किए गए हैं, जिनमें दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है.

इससे पहले मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत भी बनर्जी की इन याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गई है. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह मुद्दा नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है कि कार्यवाही एक निश्चित सीमा के भीतर पूरी की जाए. टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) ज्वाइन की थी. बनर्जी ने पार्टी की ओर से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती दी थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किए थे. बनर्जी ने अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया था कि वह लोकसभा स्पीकर से कहें कि वे उनके पास लंबित अयोग्यता की याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लें. लोकसभा स्पीकर और सदन के सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि स्पीकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी (TMC) की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं.

टीएमसी ने 20 सांसदों पर पार्टी छोड़ने और उसके बाद 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल होने का आरोप लगाया है. बनर्जी का कहना है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है. याचिका में लोकसभा स्पीकर और सदन के महासचिव को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है, साथ ही उन 20 सांसदों को भी पक्षकार बनाया गया है जिनकी अयोग्यता की मांग की जा रही है.

टीएमसी के 20 बागी सांसदों में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, सताबदी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, एमडी अबू ताहेर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मलिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान शामिल हैं.

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20 टीएमसी बागी सांसदों को नोटिस
NOTICES ISSUED TO 20 REBEL TMC MPS
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
TMC MP ABHISHEK BANERJEE
OM BIRLA ISSUES NOTICE REBEL TMC MP

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