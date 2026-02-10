ETV Bharat / bharat

स्पीकर ओम बिरला चेयर पर नहीं बैठने के अपने फैसले पर अडिग, मनाने की कोशिशें भी हुईं

सूत्रों के अनुसार, सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों से उन्हें मनाने की कोशिशें हुईं, लेकिन स्पीकर अपने इस निर्णय पर अडिग हैं. उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि जब तक सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करता और उसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे. इस दौरान सदन की अध्यक्षता अस्थायी रूप से पैनल ऑफ चेयरमैन के किसी सदस्य द्वारा की जा सकती है.

हालांकि, लोकसभा के नियमों और प्रक्रिया में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर उन्हें सदन से दूर रहने या कुर्सी न छोड़ने की कोई अनिवार्यता नहीं है. फिर भी ओम बिरला ने नैतिकता और निष्पक्षता के मानदंडों को अपनाते हुए यह फैसला लिया है.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई सदस्यों को बार-बार बोलने का अवसर नहीं दिया गया.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दलों ने मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 94 (C) के तहत अविश्वास प्रस्ताव का औपचारिक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया. इस नोटिस पर कांग्रेस, सपा, आरजेडी, वाम दल समेत विपक्षी दलों के कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं.

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राजनीतिक माहौल गरमाने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक असाधारण और स्वैच्छिक फैसला लिया है कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (नो-कॉन्फिडेंस मोशन) पर सदन में चर्चा और मतदान से अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे लोकसभा सदन में प्रवेश नहीं करेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हैं. संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा नियम 200 के अनुसार स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है. इस प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद कम से कम 14 दिन का इंतजार अनिवार्य है. इसके बाद सदन में प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जाता है. प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 50 सांसदों को हाथ उठाकर समर्थन देना होगा. अगर 50 सांसदों का समर्थन मिलता है, तो चेयर (सदन की ओर से) प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे सकती है. चर्चा के बाद यदि बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो स्पीकर को पद से हटाया जा सकता हैं.

वर्तमान बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, विपक्ष की कोशिश है कि प्रस्ताव पर चर्चा उसी दिन यानी 9 मार्च को ही शुरू कराई जाए. हालांकि अंतिम निर्णय सदन के एजेंडे और स्पीकर के विवेक पर निर्भर करेगा.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से बातचीत (ETV Bharat)

सत्तापक्ष और विपक्ष के आरोप

विपक्ष का मुख्य आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपात किया, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया, राहुल गांधी की आवाज दबाई गई और कई विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक तरीका है. इसके जरिये यह दर्शाना मकसद है कि स्पीकर की भूमिका, जो निष्पक्ष होनी चाहिए, वह नहीं है.

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान (ETV Bharat)

वहीं सत्तापक्ष ने इसे संवैधानिक संस्था पर हमला बताया और कहा कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कदम है. भाजपा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है.

विपक्ष के भीतर भी इस मामले पर एक राय नहीं है और टीएमसी ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया है. इस मुद्दे पर भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने अपनी बात रखी है. साथ ही, ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने दावा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की ही सरकार बनेगी.

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास

1987 के बाद यह पहला मौका है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है. इससे पहले भी तीन बार ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन किसी भी स्पीकर को पद से नहीं हटाया गया. हालांकि इस नोटिस के बाद मंगलवार से लोकसभा में प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है लेकिन अब सबकी नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं, जब बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ यह प्रस्ताव सदन में चर्चा का विषय बन सकता है.

