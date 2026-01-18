ETV Bharat / bharat

National Guava Festival : लोकसभा स्पीकर बोले- किसानों की आए बढ़ेगी तभी भारत विकसित देश बनेगा

राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य शुभारंभ ( Source : X : @DrKirodilalBJP )

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय पर रविवार को देश में पहली बार दो दिवसीय राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. इस महोत्सव का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों को संबोधित करते हुए त्रिनेत्र गणेश तथा चौथ माता को नमन किया. उन्होंने सवाई माधोपुर को आध्यात्मिक धरती बताया. साथ ही जिले वासियों को उन्होंने सवाई माधोपुर शहर के 263वें स्थापना दिवस की बधाई भी दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जल्द ही सवाई माधोपुर में 110 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी. इससे सवाई माधोपुर जिले में अमरूद पैदा करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और किसान समृद्ध होंगे. जब तक किसानों की आए नहीं बढ़ेगी तब तक भारत विकसित देश की गिनती में नहीं आ सकेगा. एग्रो टेक्नोलॉजी के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले समय में भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही अमरूद महोत्सव आयोजित किया जाएगा. राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव को संबोधित किया... (ETV Bharat Sawai Madhopur)