National Guava Festival : लोकसभा स्पीकर बोले- किसानों की आए बढ़ेगी तभी भारत विकसित देश बनेगा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जल्द ही सवाई माधोपुर में 110 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी.

राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य शुभारंभ
राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य शुभारंभ (Source : X : @DrKirodilalBJP)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय पर रविवार को देश में पहली बार दो दिवसीय राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. इस महोत्सव का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों को संबोधित करते हुए त्रिनेत्र गणेश तथा चौथ माता को नमन किया. उन्होंने सवाई माधोपुर को आध्यात्मिक धरती बताया. साथ ही जिले वासियों को उन्होंने सवाई माधोपुर शहर के 263वें स्थापना दिवस की बधाई भी दी.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जल्द ही सवाई माधोपुर में 110 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी. इससे सवाई माधोपुर जिले में अमरूद पैदा करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और किसान समृद्ध होंगे. जब तक किसानों की आए नहीं बढ़ेगी तब तक भारत विकसित देश की गिनती में नहीं आ सकेगा. एग्रो टेक्नोलॉजी के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले समय में भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही अमरूद महोत्सव आयोजित किया जाएगा.

राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव को संबोधित किया... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें. सर्दियों का 'सीजनल स्टार': इलाहाबादी सफेदा और ताइवान अमरूद बने बूंदी के पहचान, देशभर में डिमांड

वहीं, इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी अमरूद महोत्सव को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11826 खाद बीज की दुकानों पर छापेमारी की गई, 100 से अधिक मिलावटखोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार अब कड़ा कानून लाएगी. किसी ने भी किसान के साथ धोखा किया तो 10 साल की कड़ी सजा होगी. केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम जी राम जी रखा है. इसमें भी कांग्रेसियों को दिक्कत है, जबकि खुद महात्मा गांधी भी राम का नाम लिया करते थे.

उन्होंने कहा कि 100 दिन के स्थान पर अब 125 दिन की मजदूरी इस योजना के तहत केंद्र सरकार देगी. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डूंगरी बांध जिले में बनाया जाएगा. इसमें केवल 9 गांव विस्थापित होंगे. कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं. सवाई माधोपुर में जल्द ही अमरूद की यूनिट लगाई जाएगी, ताकि जिले के अमरूद पैदा करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिले सके.

ओम बिरला ने अमरूद प्रदर्शनी का उद्घाटन करके अवलोकन किया और अमरूद के विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी चखा. अमरूद महोत्सव समारोह के दौरान विदेशी मेहमान भी शामिल हुए. मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समारोह में नृत्य भी किया.

