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हंगामा करने से बड़ा नेता नहीं बनते, अध्ययन और संवाद से बनती है पहचान: ओम बिरला

राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव लोकसभा अध्यक्ष ने अपने अनुभव साझा किए.

कार्यक्रम में संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
कार्यक्रम में संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Source: Rajasthan Legislative Assembly)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 12:30 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 12:55 PM IST

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जयपुर : राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि वेल में आकर हंगामा करने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता. सदन में दिए गए सार्थक भाषण और तर्कपूर्ण बहस ही जनप्रतिनिधि की वास्तविक पहचान बनते हैं. राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक संस्कारों, संवाद और सहमति की सबसे बड़ी पाठशाला रही है. विधायक जितना अधिक अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और विषयों की गहराई समझेंगे, उतना ही प्रभावी ढंग से जनता की आवाज सदन में उठा सकेंगे. सदन में दिए गए भाषण वर्षों तक पढ़े और याद किए जाते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को मर्यादित और तथ्यपरक बहस की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए.

समस्याओं को उठाने का सबसे प्रभावी मंच : लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की सकारात्मक आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है और विधानसभा जनता की समस्याओं को उठाने का सबसे प्रभावी मंच है. सवाल जितने सार्थक होंगे, शासन उतना ही जवाबदेह बनेगा. उन्होंने कहा कि बेहतर, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की नींव मजबूत विधायी संस्थाओं से ही पड़ती है. अपने विधायक जीवन के अनुभव साझा करते हुए बिरला ने कहा कि 2003 में विधायक बनने के बाद उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को सुनकर संसदीय कार्यप्रणाली सीखी.

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उन्होंने विधानसभा को अपनी पहली पाठशाला बताते हुए कहा कि यहीं से उन्हें लोकतांत्रिक संस्कार और संसदीय मर्यादाओं का ज्ञान मिला. उन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखने पर भी जोर देते हुए कहा कि हर परिस्थिति में संयम, सहजता और निष्पक्षता बनाए रखना पीठासीन अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि समय के साथ जनप्रतिनिधियों और शासन, दोनों को अधिक जवाबदेह बनना होगा और अध्ययन, संवाद और मर्यादित बहस की परंपरा को आगे बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना होगा.

कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत
कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत (ETV Bharat jaipur)

जनहित सर्वोपरि, सत्ता-विपक्ष मिलकर करें काम: अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास हम सभी के लिए गर्व का विषय है. 1952 से अब तक पूर्व और वर्तमान सभी जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लोकतंत्र हमारी अटूट आस्था और जनतंत्र की आकांक्षाओं का उत्सव है. राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है. उन्होंने सत्ता और विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनहित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए.

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सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सदन का हर मिनट जनता के हित में उपयोग होना चाहिए और विधायकों को अधिक समय देकर जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए. लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता. संविधान, सुशासन, जनकल्याण और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. मुख्यमंत्री ने नई पीढ़ी को संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पूर्व जनप्रतिनिधियों का अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है.

उन्होंने महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, पन्नाधाय, मीराबाई और अमृता देवी के आदर्शों का स्मरण करते हुए कहा कि विधानसभा में बने कानूनों ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, भूमि सुधार और सड़क, बिजली, पानी और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्', संविधान गैलरी, युवा संसद और बाल संसद जैसी पहल लोकतंत्र को और सशक्त बना रही हैं. साथ ही जनता का विश्वास बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

Last Updated : July 15, 2026 at 12:55 PM IST

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