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लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का दिया समय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ( ANI )

नई दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार ने एनसीपीआई ' (NCPI) के सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग संबंधी तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया. यह कदम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उन याचिकाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी. एनसीपीआई सांसदों के 26 अगस्त के नोटिस का जवाब देने के लिए ज़्यादा समय मांगने पर स्पीकर ने उन्हें समय दिया, इन नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था. संसद के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने एनसीपीआई सांसदों को नोटिस का जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं दायर करने के बाद ओम बिड़ला ने नोटिस भेजे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद, टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने जून में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ दी और एनसीपीआई नाम के एक कम जाने-पहचाने संगठन में शामिल हो गए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद बिड़ला ने ये नोटिस जारी किए थे, जिसमें बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर स्पीकर से जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने अयोग्यता की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए.