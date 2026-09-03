लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का दिया समय
टीएमसी के बागी गुट एसीपीआई के सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया गया है.
Published : September 3, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार ने एनसीपीआई ' (NCPI) के सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग संबंधी तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया.
यह कदम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उन याचिकाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी. एनसीपीआई सांसदों के 26 अगस्त के नोटिस का जवाब देने के लिए ज़्यादा समय मांगने पर स्पीकर ने उन्हें समय दिया, इन नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था.
संसद के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने एनसीपीआई सांसदों को नोटिस का जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया है.
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं दायर करने के बाद ओम बिड़ला ने नोटिस भेजे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद, टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने जून में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ दी और एनसीपीआई नाम के एक कम जाने-पहचाने संगठन में शामिल हो गए.
Lok Sabha Speaker Om Birla grants time till September 22 to NCPI MPs to reply to TMC's petition seeking their disqualification: Sources— ANI (@ANI) September 3, 2026
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद बिड़ला ने ये नोटिस जारी किए थे, जिसमें बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर स्पीकर से जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी.
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने बनर्जी की याचिका पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने अयोग्यता की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए.
अभिषेक बनर्जी ने जून में लोकसभा अध्यक्ष के पास अलग-अलग याचिकाएं दायर करके उन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी, जिन्होंने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई का साथ दिया था; इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस में सांसदों से सात दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया. सूत्रों के मुताबिक, इस अतिरिक्त समय से बागी खेमे को कुछ राहत मिली है, क्योंकि वे अयोग्यता की कार्रवाई के कानूनी और राजनीतिक नतीजों पर विचार कर रहे हैं.
माना जा रहा है कि सांसद इस बात पर कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या उनके मामले में दल-बदल विरोधी प्रावधान लागू होते हैं और वे लोकसभा अध्यक्ष के सामने क्या तर्क रख सकते हैं.
लोकसभा की 20 सीटों को लेकर चल रहा विवाद उस बड़े मतभेद का ताजा घटनाक्रम है, जिसने मई में पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी के अंदरूनी संकट को एक सीधे संस्थागत और राजनीतिक टकराव में बदल दिया है.
बागी गुट ने पहले ही यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच उसे काफी समर्थन हासिल है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में, टीएमसी के 80 में से 65 विधायकों ने ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार को खारिज करते हुए विपक्ष के नेता के पद के लिए ऋतब्रत बनर्जी के दावे का समर्थन किया. एनसीपीआई में शामिल होने के बाद, 20 सांसदों ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति अपना समर्थन घोषित किया है.
ये भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी की शिकायत पर ओम बिरला ने TMC के 20 बागी सांसदों को जारी किए नोटिस