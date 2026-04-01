अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
अमरावती को कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी
Published : April 1, 2026 at 3:14 PM IST
नई दिल्ली : अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला बिल बुधवार को लोकसभा में पास हो गया, कांग्रेस, भाजपा और टीडीपी ने इसका समर्थन किया.
यह बिल, जो अमरावती को एकमात्र और स्थायी राजधानी बनाने के फैसले को बदलने की भविष्य की किसी भी कोशिश को रोक देगा, लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया.
लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 पर बहस शुरू करते हुए, कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस इस कानून का पूरा समर्थन करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देना चाहती है, जो तेलंगाना बनने के बाद पहले के बिना बंटे आंध्र प्रदेश का अगला राज्य है.
Bill seeking to recognise Amaravati as sole and permanent capital of Andhra Pradesh passed by Lok Sabha. pic.twitter.com/lk6YMHeyvM— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2026
उन्होंने कहा, "अमरावती को बैंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद की तरह विकसित होने दें. विशाखापत्तनम, तिरुपति, कुरनूल को भी विकसित होने दें. हम आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के तौर पर अमरावती का समर्थन करते हैं."
बहस में हिस्सा लेते हुए, टीडीपी सदस्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी सदन से अपील की कि बिल को एकमत से पास किया जाए क्योंकि इससे आंध्र प्रदेश के लिए एक स्थायी राजधानी पक्की हो जाएगी.
बिल का समर्थन करते हुए, भाजपा सदस्य सीएम रमेश ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी खास जगह को राज्य की राजधानी घोषित करने के लिए संसद में बिल लाया गया है.
उन्होंने कहा कि अब से कोई भी आंध्र प्रदेश की राजधानी के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा क्योंकि अमरावती ही राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी होगी.
रमेश ने आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाने के पिछली राज्य सरकार के कदम की आलोचना की और इस फैसले को अतार्किक और बेतुका बताया.
उन्होंने कहा, "यह बिल यह पक्का करेगा कि कोई भी आंध्र प्रदेश की राजधानी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा. हम आंध्र प्रदेश के लिए एक स्थायी राजधानी चाहते हैं और फिर राजस्व आएगा और राज्य तरक्की करेगा."
हालांकि, आंध्र प्रदेश में टीडीपी की कट्टर विरोधी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जाती और किसानों को मुआवजे के लिए एक तय समयसीमा नहीं दी जाती.
वाईएसआरसीपी सदस्य पीवी मिधुन रेड्डी ने कहा कि अमरावती को राजधानी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 34,000 एकड़ जमीन ली थी, जिसमें प्रभावित लोगों को मुफ्त में प्लॉट, हाउसिंग स्कीम और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया था. लेकिन, उन्हें अब तक कुछ नहीं दिया गया है.
उन्होंने कहा, "उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है. एक खास तारीख, एक खास टाइमलाइन बताएं - जब किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे. इन सभी बातों को बिल में शामिल करें, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है."
रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य की टीडीपी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि इतनी बड़ी राजधानी के विकास के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी. उन्होंने कहा, "आप कोलकाता से भी बड़ी राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं है कि फंड कहां से आएगा."
वाईएसआरसीपी सांसद ने अपनी पार्टी की सरकार के तीन राजधानियां बनाने के फैसले को सही ठहराया, जिसने 2019 से 2024 तक राज्य पर राज किया था. उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं.
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि बिल में किसानों की चिंताओं को सुरक्षित रखा जाए. एक तय टाइमलाइन होनी चाहिए. नहीं तो इस बिल का अभी के रूप में कोई मकसद नहीं है. अमरावती को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है. लेकिन सब कुछ साफ होना चाहिए."
लोकसभा सदस्यों के बीच बांटे गए बिल के अनुसार, 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के नियमों के अनुसार, तय दिन से हैदराबाद, 10 साल से अधिक समय के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कॉमन राजधानी होगी.
इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश के बाद आने वाले राज्य की नई राजधानी होगी. बिल में कहा गया है कि पुनर्गठन कानून बनने के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरी तरह सोच-विचार, सलाह-मशविरा और योजना के बाद, 'अमरावती' को उस राज्य की नई राजधानी के तौर पर पहचाना और नोटिफ़ाई किया.'
एक बार बिल एक्ट बन जाने के बाद, 2 जून 2024 से अमरावती को कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी. इसमें कहा गया है कि अमरावती और उसके आसपास अवसंरचनात्मक विकास के अलावा, इसे आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के मकसद से जरूरी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए गए हैं.
कोर्ट ने कहा कि 28 मार्च को राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें केंद्र से पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 5 में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था, ताकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर अमरावती नाम को शामिल किया जा सके.
राज्य विधानसभा के प्रस्ताव को लागू करने और आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में कानूनी स्पष्टता देने के लिए, बिल में 2 जून, 2024 से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर अमरावती नाम को शामिल करने के लिए पुनर्गठन कानून के सेक्शन 5 के सब-सेक्शन (2) में बदलाव करने का प्रस्ताव है.
#HistoricAmaravatiResolution— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 1, 2026
ప్రజా రాజధాని అమరావతి ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక. ఈరోజు లోక్సభలో అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు ఆమోదం పొందడం ఆంధ్రులకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. గత పాలనలో ఎదురైన చీకట్లు తొలగిపోయి, అమరావతి భవిష్యత్తు పై ఉన్న సందిగ్ధతకు శాశ్వతంగా… pic.twitter.com/eDCXpaGWp5
आने वाले दिनों में अमरावती को कोई छू नहीं पाएगा: सीएम चंद्रबाबू
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा में अमरावती को कानूनी दर्जा देने वाले बिल के पेश होने को ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमरावती को कोई छू नहीं पाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती आंध्र प्रदेश की अकेली राजधानी बनी रहेगी. बुधवार सुबह, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने नेल्लोर जिले के विंजामुरु का दौरा किया, जहां उन्होंने लाभार्थियों को एनटीआर भरोसा पेंशन बांटी.
अमरावती की जगह मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर इलाके को राजधानी बनाने का जगन का सुझाव
आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी को लेकर काफी समय से राजनीतिक दांव-पेंच खेल रहे जगन ने अब नया राग अलापा है. अमरावती की जगह, उन्होंने राजधानी के तौर पर 'माविगन' (मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर से लिया गया) नाम का प्रस्ताव रखा है. इस 'प्लान-B' के तहत, उन्होंने सुझाव दिया कि मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर को शामिल करने वाले इलाके को राजधानी बनाया जाए. उन्होंने इन तीनों नामों में से हर एक से एक अक्षर लेकर राजधानी के लिए 'माविगन' नाम बनाने का प्रस्ताव रखा.
जगन ने अमरावती के बारे में विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव की आलोचना की और इसे सिर्फ एक ड्रामा बताया. उन्होंने प्रोजेक्ट की संभावना पर सवाल उठाया, यह बताते हुए कि राजधानी के लिए अधिग्रहित 100,000 एकड़ ज़मीन पर सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ही 2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, और पूछा कि इतने पैसे कहां से आएंगे. जगन ने बुधवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राजधानी के लिए 'प्लान-B' के बारे में ये ज़रूरी बातें कहीं.
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