असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, सांसद बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा
लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में अपमानित होने के बाद उन्होंने पार्टी से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया.
Published : March 18, 2026 at 11:38 AM IST
गुवाहाटी: असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई (Pradyut Bordoloi) ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से "अपमान" और "समर्थन की कमी" का हवाला दिया. बोरदोलोई ने अपना इस्तीफा AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है.
खड़गे को लिखे संक्षिप्त त्याग-पत्र में सांसद बोरदोलोई ने कहा, "आज बहुत दुख के साथ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं."
बोरदोलोई का इस्तीफा असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भाजपा में शामिल होने के एक महीने बाद आया है. बोरा ने तीन दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पिछले महीने पार्टी से नाता तोड़ लिया था.
बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर उनके साथ बुरा बर्ताव होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "आज, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी उसूलों में से एक को छोड़ दिया है, और मैं इससे खुश नहीं हूं.... हालांकि, मैंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर, खासकर असम कांग्रेस में, जो भी मुझसे मिलने आता था, वे कई मुद्दों पर मेरा अपमान करते थे."
उन्होंने कहा, "यहां तक कि कांग्रेस नेतृत्व भी मेरे प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा था... मैं बहुत अकेला हो गया हूं क्योंकि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं... लेकिन हाल ही में, मुझे अस्तित्व बचाने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है. हां, मैंने यह इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है."
असम के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई, जिन्होंने दिल्ली में सांसद बोरदोलोई से मुलाकात की, ने दावा किया कि यह "परिवार के अंदर के मतभेद' का मामला है और "मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) द्वारा मीडिया के जरिये बोरदोलोई को राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा है."
गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में इस मुद्दे पर बोरदोलोई से बात की. मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, "बोरदोलोई की रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है. हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और रहेंगे."
उन्होंने दावा किया कि बोरदोलोई को बीजेपी में शामिल होने का कोई ऑफर नहीं मिला है. उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति BJP में नहीं जाएगा. भूपेन बोरा हाल ही में गए हैं, और अब वह पार्टी का टिकट पाने के लिए दौड़ रहे हैं. कोई भी उन्हें बधाई नहीं देता या मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाता."
बोरदोलोई आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र समिति के चेयरमैन थे. कॉटन कॉलेज (अब यूनिवर्सिटी) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र बोरदोलोई वर्तमान में नगांव के सांसद हैं. वह 2016 तक मार्गेरिटा सीट से चार बार विधायक रहे हैं, और कॉलेज के दिनों से ही NSUI से जुड़े रहे हैं. असम से कांग्रेस के तीन लोकसभा सांसद हैं - गौरव गोगोई (जोरहाट से), बोरदोलोई (नगांव से) और रकीबुल हुसैन (धुबरी से).
असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
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