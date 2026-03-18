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असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, सांसद बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा

लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ( IANS )

गुवाहाटी: असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई (Pradyut Bordoloi) ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से "अपमान" और "समर्थन की कमी" का हवाला दिया. बोरदोलोई ने अपना इस्तीफा AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है. खड़गे को लिखे संक्षिप्त त्याग-पत्र में सांसद बोरदोलोई ने कहा, "आज बहुत दुख के साथ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं." बोरदोलोई का इस्तीफा असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भाजपा में शामिल होने के एक महीने बाद आया है. बोरा ने तीन दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पिछले महीने पार्टी से नाता तोड़ लिया था. प्रद्युत बोरदोलोई का त्याग पत्र (ETV Bharat) बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर उनके साथ बुरा बर्ताव होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "आज, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी उसूलों में से एक को छोड़ दिया है, और मैं इससे खुश नहीं हूं.... हालांकि, मैंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर, खासकर असम कांग्रेस में, जो भी मुझसे मिलने आता था, वे कई मुद्दों पर मेरा अपमान करते थे." उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि कांग्रेस नेतृत्व भी मेरे प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा था... मैं बहुत अकेला हो गया हूं क्योंकि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं... लेकिन हाल ही में, मुझे अस्तित्व बचाने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है. हां, मैंने यह इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है."