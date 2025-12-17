ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन पहुंचे, विदेशी कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जर्मनी के पांच दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंचे. इस दौरान वह यहां भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे.

Congress leader Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 1:03 PM IST

नई दिल्ली/बर्लिन: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जर्मनी की 5 दिन की यात्रा के दौरान बर्लिन एयरपोर्ट पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

वह आज होने वाले एक बड़े आईओसी इवेंट में शामिल होंगे, जहां वह पूरे यूरोप के आईओसी नेताओं से मिलेंगे. उनके आने पर आईओसी टीमों ने उनका स्वागत मालाओं से किया, जो मुस्कुरा रहे थे. यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है.

आईओसी का कहना है कि राहुल गांधी वहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के अलग-अलग अध्यक्ष से मिलेंगे. इस दौरान वह एनआरआई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि वे पार्टी की विचारधारा को और कैसे फैला सकते हैं. इस बारे में कहा गया है कि राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है, जो 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों से मिलेंगे.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इस कार्यक्रम में पूरे यूरोप से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सभी अध्यक्ष एक साथ आएंगे, जिससे राहुल गांधी के साथ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म मिलेगा, खासकर पार्टी को मजबूत करने, एनआरआई की चिंताओं और आईओसी कैसे पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है."

पांच दिन के दौरे की घोषणा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान की गई थी, जिसकी भाजपा नेताओं ने काफी आलोचना की थी. उनका आरोप है कि उनके बार-बार दौरे भारतीय कांग्रेस के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाते हैं.

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 10 दिसंबर को कहा था कि वह उनके दौरों का हिसाब नहीं रखतीं, लेकिन उनके लगातार दौरे ही विपक्षी पार्टी के पतन का कारण हैं. उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि इस आदमी में कोई दम और कैरेक्टर की ताकत नहीं है. मैं उसके दौरे का हिसाब नहीं रखती, न ही उसके बारे में कोई खबर पढ़ती हूं. तो, मैं उनके टूर के बारे में क्या कह सकती हूं? लेकिन यह सबको साफ है कि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर क्यों आ गई है.

वहीं प्रियंका गांधी ने जर्मनी टूर का बचाव करते हुए कहा कि "पीएम नरेंद्र मोदी अपना आधा कामकाजी समय देश के बाहर बिताते हैं, तो जब विपक्ष के नेता यात्रा कर रहे हैं तो वे सवाल क्यों उठा रहे हैं." जर्मनी का दौरा 20 दिसंबर तक चलेगा.

संपादक की पसंद

