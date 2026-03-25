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Explainer: महिला आरक्षण बिल से बिहार में कितनी बढ़ जाएंगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें?

बिहार में अब हर तीसरी सांसद-विधायक महिला होगी. महिला आरक्षण बिल से लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है. रंजीत कुमार की रिपोर्ट..

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बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 8:09 PM IST

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पटना: राजनीति में आधी आबादी की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. संविधान संशोधन के जरिए बिल लाने की तैयारी कर रही है. महिला सशक्तिकरण के मामले में अग्रणी राज्य बिहार की सियासत में महिलाएं और अधिक सशक्त दिखाई दे सकती हैं. इससे सूबे की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी.

महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने की तैयारी: केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 से पहले महिला आरक्षण को लागू कर देना चाहती है. इसी मकसद से महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने जा रही है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जायगी. यानी कि हर तीन में से एक सीट पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी. तमाम राजनीतिक दलों को टिकट बंटवारे के दौरान 33% महिला उम्मीदवारों को टिकट देना होगा.

महिला आरक्षण बिल से बदलेगी बिहार की सियासी तस्वीर (ETV Bharat)

बढ़ जाएगी महिला सांसदों की संख्या: वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 816 हो जाएगी. ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित रहेंगी. बिहार में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी. मौजूदा लोकसभा में बिहार से सांसदों की कुल संख्या 40 है. अनुमान के मुताबिक बिहार में लोकसभा सीटें बढ़कर 60 तक हो सकती है. इनमें से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

विधानसभा सदस्यों की संख्या 300 के पार: बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. नए प्रस्ताव के तहत बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 365 हो जाएगी. इनमें महिलाओं के लिए 122 सीटें आरक्षित होंगी. हालांकि महिला आरक्षण बिल से सीधे तौर पर सीटें नहीं बढ़ती है लेकिन डिलिमिटेशन (सीटों के पुनर्गठन) के बाद सीटें बढ़नी तय है.

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मंत्रिमंडल में महिलाओं की बढ़ेगी हिस्सेदारी: जाहिर तौर पर जब विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी. मंत्रिमंडल के आकार भी बढ़ेंगे और लगभग 20 की संख्या में महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी. सरकार चलाने में आधी आबादी की भूमिका अहम होगी और महिला सशक्तिकरण को रफ्तार मिलेगा.

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बिहार विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 365 हो जाएगी (ETV Bharat)

संगठन में भी महिलाओं को मिलेगी तवज्जो: तमाम राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो पीछे छूट जाते हैं. यही वजह है कि टिकट बंटवारे के दौरान विनेबिलिटी को लेकर महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है. बदली हुई परिस्थितियों में राजनीतिक दलों को संगठन के अंदर भी अब एक तिहाई पदों पर महिलाओं को रखने के दबाब होंगे.

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महिला विधायकों की संख्या में होगा इजाफा (सौ. Lok Sabha Secretariat﻿ एक्स हैंडल)

अभी विधानसभा में 29 महिला विधायक: 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान 243 में कुल 29 महिलाएं विधानसभा चुनाव जीत कर सदन में पहुंचीं. 26 महिलाएं एनडीए के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई तो तीन महिलाएं महागठबंधन के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुईं. वर्तमान में बिहार विधानसभा में लगभग 12% महिला विधायक हैं.

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विधानसभा में महिलाओं के लिए 122 सीटें होंगी आरक्षित (सौ. बिहार विधानसभा एक्स हैंडल)

आरजेडी ने सबसे अधिक महिलाओं को दिए टिकट: 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 महिलाओं को टिकट दिए, जिसमें 10 जीतने में कामयाब हुईं. जनता दल यूनाइटेड ने 13 महिलाओं को टिकट दिए, जिसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंचीं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारे, जिसमें तीन जीतने में कामयाब हुईं.

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जीतनराम मांझी की पार्टी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) ने दो महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें दो चुनाव जीतने में सफल हुईं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारे और वह जीतने में सफल हुईं. राष्ट्रीय जनता दल ने 24 महिलाओं को टिकट दिए, जिसमें तीन महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं.

2010 में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक: बिहार में साल दर साल महिलाओं की भागीदारी लगातार घट रही है. आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 में सबसे अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी. 2010 में 34 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थीं. साल 2015 में 28 महिलाएं चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी. साल 2020 में 26 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब हुई और साल 2025 में 29 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं.

लोकसभा में सिर्फ 5 महिला सांसद: लोकसभा में बिहार से केवल 5 महिला सांसद हैं. इनमें जेडीयू से लवली आनंद (शिवहर) और विजयालक्ष्मी कुशवाहा (सिवान), एलजेपीआर से वीणा सिंह (वैशाली) और शाम्भवी चौधरी (समस्तीपुर) और आरजेडी से मीसा भारती (पाटलिपुत्र) शामिल हैं. 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया था.

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उच्च सदन में नहीं बढ़ेगी सीटों की संख्या: महिला आरक्षण बिल के प्रावधान के मुताबिक राज्यसभा और विधान परिषद में सीटों के बढ़ने के आसार नहीं हैं. बिल में जो प्रावधान किया है, उसके मुताबिक न तो राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होगी और न ही विधान परिषद की सीटों में वृद्धि होगी. जाहिर तौर पर उच्च सदन में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी और ना ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल के लागू होने से बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. वे कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जब महिलाएं सदन के अंदर पहुंचेंगी तो महिलाओं के हित में आवाज उठेगी. हालांकि विधान परिषद में सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी. जो प्रावधान है, उसके मुताबिक विधान परिषद में जितनी सीटें हैं, उतनी ही रहेगी.

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वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे (ETV Bharat)

"केंद्र की सरकार महिला आरक्षण बिल लाने जा रही है. सरकार 2011 की जनसंख्या की गणना के आधार पर परिसीमन करने जा रही है. केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण बिल को लागू करना चाहती है. इसके पीछे की एक मंशा ये भी है कि चुनाव में इसका लाभ सरकार को मिले."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

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पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

1996 से लंबित है महिला आरक्षण बिल: 30 सालों से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग में है. कई बार प्रस्ताव लाए गए लेकिन किसी न किसी कारण से बिल अटक गया. महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार ने पेश किया था. तत्कालीन सरकार ने सदन में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई.

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राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी (ETV Bharat)

दूसरी बार महिला आरक्षण बिल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा पेश किया गया. राजनीतिक दलों के विरोध के कारण बिल पारित नहीं किया जा सका. 1998 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेई ने चार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली. साल 2008 -2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने दो बार महिला आरक्षण बिल को पेश किया लेकिन तब भी बिल अटक गया.

इस बार पारित हो जाएगा बिल: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि वर्तमान में केंद्र की सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह मजबूती स्थिति में है. ऐसे में वह बिल को पारित करा सकती है. सरकार इस बार महिला आरक्षण बिल को मजबूती से पेश करने की तैयारी कर चुकी है. इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आने वाले चुनावी लाभ हो सकता है.

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राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार (ETV Bharat)

"अगर महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है तो इसका लाभ राज्यों के चुनाव में भी भाजपा को मिल सकता है. बिहार जैसे राज्य में भी भाजपा मजबूत होगी. बिहार में महिलाएं पहले से ही नीतीश कुमार के पक्ष में आवाज बुलंद करती रहे हैं और चुनाव के दौरान नजारा दिखता भी है. बिल पारित होने के बाद से महिलाओं का रुझान एनडीए की ओर बढ़ेगा."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

क्या है सरकार का प्रस्ताव?: अब मोदी सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण अधिनियम) में संशोधन पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. सरकार ने सुझाव दिया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. सरकार जो प्रस्ताव लाने जा रही है, उस संशोधन के तहत महिला आरक्षण संशोधन बिल को आने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से अलग किया जाएगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सौ. Lok Sabha Secretariat﻿ एक्स हैंडल)

पंचायतों में महिलाओं को मिला 50% आरक्षण: बिहार महिला सशक्तिकरण के मामले में लीडर रहा है और राज्य में महिलाएं सशक्त हुई हैं. महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण बिहार ने सबसे पहले दिया. नीतीश सरकार ने 2006 में महिला आरक्षण बिल को पारित किया. जीविका दीदी के माध्यम से सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है. राज्य में 1.3 करोड़ जीविका दीदी सक्रिय हैं और बिहार के विकास में भूमिका निभा रही हैं.

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