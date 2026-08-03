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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक सोमवार को लोकसभा में पास हो गया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया. इस विधेयक में प्रधान न्यायाधीश समेत जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है.

लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे फिर से शुरू हुई. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश किया.

इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे. पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह करते हुए उनसे विधेयक पर चर्चा में भाग लेने को कहा, लेकिन हंगामा नहीं थमा.

सदन ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया.

इससे पहले, सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया. सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया.

विधेयक को सदन में पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार का हिस्सा है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.