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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई थी और जजों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी.

Lok Sabh passes Supreme Court Amendment Bill 2026 to increase number of judges
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 5:06 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक सोमवार को लोकसभा में पास हो गया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया. इस विधेयक में प्रधान न्यायाधीश समेत जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है.

लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे फिर से शुरू हुई. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश किया.

इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे. पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह करते हुए उनसे विधेयक पर चर्चा में भाग लेने को कहा, लेकिन हंगामा नहीं थमा.

सदन ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया.

इससे पहले, सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया. सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया.

विधेयक को सदन में पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार का हिस्सा है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.

मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था.

इसी साल मई में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी. इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी. अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति की गई.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी. उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर जजों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी.

मेघवाल ने कहा कि आजादी के बाद भारत में शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के जरिये प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 की गई. उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या अब 33 से बढ़ाकर 38 की गई है.

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