'दुर्घटना में मारे गए परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे बीमा कंपनी', तिरुनेलवेली लोक अदालत का आदेश

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लोक अदालत ने बीमा कंपनी को एक दुर्घटना में कोमा में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एस विशालाक्षी तिरुनेलवेली जिले के पलायमकोट्टई स्थित सोक्कालिंगा स्वामी कोइल स्ट्रीट की निवासी हैं. उनके पति का नाम सरवनन रेंगनाथन था. उन्होंने 8 जुलाई 2015 को रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 30 साल की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये की टर्म पॉलिसी ली थी.

उन्होंने पहले साल के प्रीमियम (1 जुलाई से 1 जुलाई, 2016 तक का प्रीमियम) के रूप में 7425 रुपये का भुगतान किया था. इसी स्थिति में सरवनन रेंगनाथन 17 अक्टूबर 2015 को करूर-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए. उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. इस दुर्घटना के संबंध में कुलीथलाई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

कोमा में चले गए सरवनन रेंगनाथन

सरवनन रेंगनाथन दुर्घटना के दिन से ही कोमा में चले गए थे. त्रिची और नेल्लई के विभिन्न अस्पतालों में उनका निरंतर ट्रीटमेंट चला. हालांकि, ट्रीटमेंट में कोई सफलता न मिलने पर 17 अगस्त 2016 को उनकी मृत्यु हो गई. सरवनन रेंगनाथन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विशालाक्षी (प्रथम याचिकाकर्ता) ने 8 नवंबर 2016 को बीमा राशि के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने आवेदन अस्वीकार कर दिया.

इसके बाद विशालाक्षी ने लोक अदालत में एक मामला दायर किया. उस मामले में बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि पॉलिसी के दूसरे साल का प्रीमियम, जिसमें छूट अवधि भी शामिल है. 31 जुलाई 2016 तक नहीं चुकाया गया था और यह कि पॉलिसी उनकी मृत्यु की डेट, 17 अगस्त, 2016 को लागू नहीं थी.

अदालत ने बीमा कंपनी की दलील खारिज की

मामले की सुनवाई करने वाली लोक अदालत ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरवनन रेंगनाथन की दुर्घटना की तारीख 17 अक्टूबर 2015 को पॉलिसी पूरी तरह से लागू थी. मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि दुर्घटना की तारीख से लेकर उनकी मृत्यु तक वे कोमा में थे.