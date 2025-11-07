ETV Bharat / bharat

'दुर्घटना में मारे गए परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे बीमा कंपनी', तिरुनेलवेली लोक अदालत का आदेश

तिरुनेलवेली में लोक अदालत ने बीमा कंपनी को एक दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Lok Adalat Court
लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 4:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लोक अदालत ने बीमा कंपनी को एक दुर्घटना में कोमा में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एस विशालाक्षी तिरुनेलवेली जिले के पलायमकोट्टई स्थित सोक्कालिंगा स्वामी कोइल स्ट्रीट की निवासी हैं. उनके पति का नाम सरवनन रेंगनाथन था. उन्होंने 8 जुलाई 2015 को रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 30 साल की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये की टर्म पॉलिसी ली थी.

उन्होंने पहले साल के प्रीमियम (1 जुलाई से 1 जुलाई, 2016 तक का प्रीमियम) के रूप में 7425 रुपये का भुगतान किया था. इसी स्थिति में सरवनन रेंगनाथन 17 अक्टूबर 2015 को करूर-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए. उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. इस दुर्घटना के संबंध में कुलीथलाई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

कोमा में चले गए सरवनन रेंगनाथन
सरवनन रेंगनाथन दुर्घटना के दिन से ही कोमा में चले गए थे. त्रिची और नेल्लई के विभिन्न अस्पतालों में उनका निरंतर ट्रीटमेंट चला. हालांकि, ट्रीटमेंट में कोई सफलता न मिलने पर 17 अगस्त 2016 को उनकी मृत्यु हो गई. सरवनन रेंगनाथन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विशालाक्षी (प्रथम याचिकाकर्ता) ने 8 नवंबर 2016 को बीमा राशि के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने आवेदन अस्वीकार कर दिया.

इसके बाद विशालाक्षी ने लोक अदालत में एक मामला दायर किया. उस मामले में बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि पॉलिसी के दूसरे साल का प्रीमियम, जिसमें छूट अवधि भी शामिल है. 31 जुलाई 2016 तक नहीं चुकाया गया था और यह कि पॉलिसी उनकी मृत्यु की डेट, 17 अगस्त, 2016 को लागू नहीं थी.

अदालत ने बीमा कंपनी की दलील खारिज की
मामले की सुनवाई करने वाली लोक अदालत ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरवनन रेंगनाथन की दुर्घटना की तारीख 17 अक्टूबर 2015 को पॉलिसी पूरी तरह से लागू थी. मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि दुर्घटना की तारीख से लेकर उनकी मृत्यु तक वे कोमा में थे.

यह बात बीमा कंपनी के गवाह नागराजन मणि ने भी जिरह के दौरान स्वीकार की. बीमित व्यक्ति कोमा में था और प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ था. इसलिए प्रीमियम का भुगतान न करना कोई जानबूझकर या इरादतन की गई गलती नहीं है.चूंकि बीमा अनुबंध व्यावसायिक प्रकृति का होता है फिर भी इसका मूल सिद्धांत सामाजिक कल्याण और सुरक्षा है.

6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश
अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के कारण अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो बीमा कंपनी को मानवीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए था. निर्णय दिया कि बीमा कंपनी का यह तर्क कि पॉलिसी समाप्त हो गई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता. रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने याचिकाकर्ता को इस निर्णय की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि यह राशि विशालाक्षी के बैंक अकाउंट में जमा की जानी चाहिए. उन्हें अपने दो नाबालिग बच्चों, शिवानी और ऋषिवर्धन, के नाम पर 25-25 लाख रुपये की राशि, उनके वयस्क होने तक सावधि जमा के रूप में जमा करनी चाहिए. लोक अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उन्हें अपनी सास और चौथी याचिकाकर्ता, धनलक्ष्मी को भी 25-25 लाख रुपये का भुगतान करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- मालगाड़ियों में टेंपर्ड डोर का पता लगाने के लिए एडवांस AI-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा रेलवे

TAGGED:

INSURANCE COMPANY
1 CRORE RUPEES COMPENSATION
COMPENSATION TO THE FAMILY
FAMILY OF THE DECEASED
LOK ADALAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.