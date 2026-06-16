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लोहरदगा सदर अस्पताल में शर्मनाक करतूत! सलाइन चढ़ाते हुए गर्भवती महिला को स्कूटी पर ले गए एजेंट

लोहरदगा: जिला के कैरो प्रखंड के तोड़ांग गांव की एक गर्भवती महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रसव की तारीख बीतने के 17 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर मानते हुए रांची के रिम्स (RIMS) रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल से रेफर होने के बाद महिला को एंबुलेंस की बजाय सलाइन लगी हालत में स्कूटी पर बैठाकर ले जाया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति महिला का कोई रिश्तेदार नहीं था.

स्कूटी पर तीन सवार, गंभीर मरीज की अनदेखी

अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 108 एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. परिजनों ने बताया कि उनके पास निजी वाहन उपलब्ध है. लेकिन अस्पताल परिसर से जो दृश्य सामने आया, वह हैरान करने वाला था. सलाइन चढ़ी महिला को स्कूटी पर तीन लोगों के साथ बैठाकर ले जाया गया. महिला की हालत गंभीर होने के बावजूद एंबुलेंस का उपयोग नहीं किया गया. बाद में पता चला कि महिला को रिम्स की बजाय लोहरदगा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. पूरा मामला सदर अस्पताल में प्राइवेट एजेंटों के सक्रिय होने का है. ये एजेंस मरीज के परिजनों को बहला फुसला कर अपने अस्पताल में ले जाते हैं.

समाजिक कार्यकर्ता और डीएस का बयान (ETV Bharat)

बिचौलियों की सक्रियता, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

प्रसूता को स्लाइन चढ़ाते हुए स्कूटी से ले जाने की घटना ने लोहरदगा सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, मरीज निगरानी प्रणाली और निजी अस्पतालों के कथित बिचौलियों (एजेंटों) की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गंभीर मरीज को सलाइन लगी हालत में स्कूटी पर ले जाना न सिर्फ चिकित्सा प्रोटोकॉल की अनदेखी है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है.