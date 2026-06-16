लोहरदगा सदर अस्पताल में शर्मनाक करतूत! सलाइन चढ़ाते हुए गर्भवती महिला को स्कूटी पर ले गए एजेंट
लोहरदगा सदर अस्पताल परिसर में प्राइवेट अस्पताल के एजेंट सक्रिय हैं. वे मरीजों को बरगला के निजी अस्पताल में ले जाते हैं.
Published : June 16, 2026 at 8:38 PM IST
लोहरदगा: जिला के कैरो प्रखंड के तोड़ांग गांव की एक गर्भवती महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रसव की तारीख बीतने के 17 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर मानते हुए रांची के रिम्स (RIMS) रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल से रेफर होने के बाद महिला को एंबुलेंस की बजाय सलाइन लगी हालत में स्कूटी पर बैठाकर ले जाया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति महिला का कोई रिश्तेदार नहीं था.
स्कूटी पर तीन सवार, गंभीर मरीज की अनदेखी
अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 108 एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. परिजनों ने बताया कि उनके पास निजी वाहन उपलब्ध है. लेकिन अस्पताल परिसर से जो दृश्य सामने आया, वह हैरान करने वाला था. सलाइन चढ़ी महिला को स्कूटी पर तीन लोगों के साथ बैठाकर ले जाया गया. महिला की हालत गंभीर होने के बावजूद एंबुलेंस का उपयोग नहीं किया गया. बाद में पता चला कि महिला को रिम्स की बजाय लोहरदगा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. पूरा मामला सदर अस्पताल में प्राइवेट एजेंटों के सक्रिय होने का है. ये एजेंस मरीज के परिजनों को बहला फुसला कर अपने अस्पताल में ले जाते हैं.
बिचौलियों की सक्रियता, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
प्रसूता को स्लाइन चढ़ाते हुए स्कूटी से ले जाने की घटना ने लोहरदगा सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, मरीज निगरानी प्रणाली और निजी अस्पतालों के कथित बिचौलियों (एजेंटों) की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गंभीर मरीज को सलाइन लगी हालत में स्कूटी पर ले जाना न सिर्फ चिकित्सा प्रोटोकॉल की अनदेखी है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है.
स्वास्थ्य विभाग सख्त, केस दर्ज
सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप ने मामले को लेकर गंभीरता जताई है. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में बिचौलियों की आवाजाही और मरीजों को निजी अस्पतालों में डायवर्ट करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर है. इस पूरे प्रकरण में सदर थाने में सनहा दर्ज कराया गया है. निजी अस्पताल के एजेंट की भूमिका को पूरी तरह रोका जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
चिकित्सा नैतिकता और मरीज सुरक्षा की चुनौती
यह घटना जिले के स्वास्थ्य तंत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर फिर से बहस छेड़ गई है. यदि जांच में निजी अस्पतालों के एजेंटों की मिलीभगत साबित होती है तो यह पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत होगा. प्रशासन से अब सख्त कार्रवाई और अस्पताल परिसर में बेहतर निगरानी की मांग तेज हो गई है.
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