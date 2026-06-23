ETV Bharat / bharat

लोहागढ़ किले में मौत का मामला: मंगेतर और उसके प्रेमी ने केतन अग्रवाल को खाई में धकेला, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया

लोहागढ़ किले में मौत के मामले में पता चला है कि, मंगेतर और उसके प्रेमी ने केतन अग्रवाल को खाई में धकेला था.

Lohagad Fort Death Case Turned Out To Be Ketan Agrawal Murder Finacee Siya Goyal And Friend Arrested
केतन अग्रवाल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 5:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने मंगलवार को मृतक रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया.

उन पर आरोप है कि उन्होंने मृतक को पुणे जिले के लोहागढ़ किले के पास एक गहरी खाई में धकेल दिया था और कानून की नजरों से बचने के लिए इसे एक दुर्घटना बता दिया था.

26 साल के अग्रवाल, पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले और एक पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस के डायरेक्टर थे. केतन अग्रवाल 18 जून को किले के पास एक खाई में मृत पाए गए थे. शुरू में, इसे ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में गलती से गिरने का मामला माना गया था.

पुलिस ने तब कहा था कि अग्रवाल किले में तेज हवाओं के बीच अपनी मंगेतर और दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के दौरान फोटो लेते समय लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गए थे. हालांकि, अब जांच में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी की गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया है.

घटना के समय, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की क्योंकि सिया ने लोनावाला ग्रामिण पुलिस को बताया कि जब कपल हिल फोर्ट में घूमने गया था, तो अग्रवाल फिसलकर गिर गए थे. दोनों की शादी इस साल के आखिर में होने वाली थी. पता चला कि परिवारों ने शादी की बड़ी तैयारियां की थीं, जिसमें सेरेमनी के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक पैलेस बुक करना भी शामिल था.

Lohagad Fort Death Case Turned Out To Be Ketan Agrawal Murder Finacee Siya Goyal And Friend Arrested
आरोपी चेतन बाबूलाल चौधरी को 18 जून को मौके पर देखा गया (ETV Bharat)

पुणे ग्रामिण के पुलिस अधीक्षक, संदीप सिंह गिल ने कहा कि मौत के हालात संदिग्ध लग रहे थे, जिससे पुलिस ने मामले की अच्छी तरह से जांच की. उन्होंने कहा, "हमारी टीमों ने पैसे के झगड़ों और निजी रिश्तों सहित कई एंगल से जांच की. जांच के दौरान, पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि सिया पुणे के कोंढवा के रहने वाले चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी."

गिल ने पत्रकारों को बताया, "जून के पहले हफ्ते में, दोनों ने इंडोनेशिया के बाली में प्री-वेडिंग शूट का प्लान बनाया था. वे पुणे से निकले थे. लेकिन, मुंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गायब है.

यह बात सामने आई है कि आरोपी सिया गोयल ने उसका पासपोर्ट खो दिया क्योंकि वह बाली नहीं जाना चाहती थी." एसपी ने कहा, "दोनों परिवारों ने 19 जून को सिया गोयल की बर्थडे पार्टी भी प्लान की थी, लेकिन वह उसमें भी नहीं जाना चाहती थी. इसलिए 18 जून को, उसने जिद की और अग्रवाल को लोहागढ़ किले में ले गई. चेतन चौधरी पहले से ही वहां मौजूद था, और दोनों ने अपराध को अंजाम दिया."

Lohagad Fort Death Case Turned Out To Be Ketan Agrawal Murder Finacee And Friend Arrested
केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में जानकारी देती पुलिस (ETV Bharat)

"हत्या के बाद जांच में पासपोर्ट खो जाने की बात सामने आई. 18 जून को, एक घटना की खबर मिली कि केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ फोर्ट गया था और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई. पुलिसवालों और अन्य लोगों ने उसका शव बाहर निकाला. पुलिस अधिकारी ने बताया कि, मामले में लोनावाला ग्रामिण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया.

पुलिस अधिक्षक ने बताया कि, मरने वाले के परिवार वालों से जानकारी मिलने के बाद, उन्हें शक हुआ. फिर पुलिस ने घटना की जांच की, और पता चला कि केतन और सिया पिछले कुछ दिनों से लड़ रहे थे. सिया और चेतन ने उसकी हत्या की योजना बनाई, और उन्होंने इसे अंजाम दिया."

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे चौधरी के साथ अपने रिश्ते में रुकावट मानती थी. दोनों ने कथित तौर पर अग्रवाल को खत्म करने की साजिश रची. प्लान के तहत, सिया उसे घूमने के बहाने लोहागढ़ फोर्ट ले गई, जबकि चौधरी को बाद में मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर अग्रवाल को किले से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

शक के आधार पर, लोकल क्राइम ब्रांच ने चौधरी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान पता चला कि, अग्रवाल, सिया के साथ चौधरी के रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए दोनों ने उसके मंगेतर को मारने की साजिश रची.

पुलिस ने बताया कि चौधरी से पूछताछ के आधार पर सिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गिल ने कहा, "केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत के बाद, लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया." पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटनाओं का सही क्रम पता लगाने, फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या कथित साजिश में और लोग शामिल थे.

ये भी पढ़ें: फ्रिज से ठंडा पानी लाने में हुई देरी पर बेटे ने की मां की हत्या, जानिए क्या है पूरी घटना

TAGGED:

KETAN AGRAWAL MURDER CASE
केतन अग्रवाल मर्डर केस
FINACEE AND FRIEND ARRESTED
PUNE MURDER CASE
KETAN AGRAWAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.