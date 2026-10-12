हरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग लॉन्च, जानिए क्या है खासियत?
हरिद्वार कुंभ 2027 मेले के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग का लोकार्पण, देश-विदेश के श्रद्धालुओं को कुंभ संबंधी मिलेगी जानकारियां
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 8:07 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 मेले के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया. इसके साथ ही कुंभ की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने की तैयारियों को नया आयाम मिला. सरकार का मकसद आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए श्रद्धालुओं को कुंभ से जोड़ना और आयोजन का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाना है.
हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए मधु शर्मा के डिजाइन का हुआ चयन: बता दें कि मेला प्रशासन ने लोगो तैयार करने के लिए युवाओं और विद्यार्थियों से डिजाइन आमंत्रित किए थे. सैकड़ों आवेदनों में से हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी मधु शर्मा के डिजाइन का चयन किया गया.
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत का लोकार्पण किया। https://t.co/3WXNm7ajlK— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 12, 2026
क्या है खासियत? कुंभ के आधिकारिक लोगो में मां गंगा, हरकी पैड़ी, धनुष पुल, सूर्योदय, शिव प्रतिमा, साधु संतों, त्रिशूल, डमरू और मनसा देवी व चंडी देवी की पहाड़ियों को दर्शाया गया है. लोगो के माध्यम से हरिद्वार की धार्मिक महत्ता और सनातन परंपरा को एक साथ पेश किया गया है.
वेबसाइट पर मिलेगी कुंभ की जानकारी: कुंभ की आधिकारिक वेबसाइट https://haridwarkumbh.uk.gov.in के माध्यम से आयोजन से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे देश-विदेश के श्रद्धालुओं को कुंभ संबंधी सूचनाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
'कुंभ का पर्व आ गया' गीत का लोकार्पण: कार्यक्रम में कुंभ के आधिकारिक गीत 'कुंभ का पर्व आ गया' का भी लोकार्पण किया गया. 'साधु और संतों के मन में हर्ष छा गया, कुंभ का पर्व आ गया' पंक्तियों से शुरू होने वाले इस गीत की रचना, गायन और संगीत हरिद्वार निवासी राघव राजा ने किया है.
क्या बोले मुख्यमंत्री? सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हरिद्वार कुंभ को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है. कुंभ भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और सनातन संस्कृति का विराट उत्सव है. यह आयोजन उत्तराखंड की धार्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी है.
"हरिद्वार कुंभ मेले की सभी तैयारियां चल रही हैं. सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गईं हैं. कुंभ हमारी आस्था का विषय है, पूरी दुनिया के लोग कुंभ आते है, इसलिए अच्छे इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
"सभी धार्मिक, व्यापारी और समाजसेवी संस्थाओं को साथ लेकर, साधु संतों का आशीर्वाद लेकर भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन कराया जाएगा. आज कुंभ मेले का लोगो और सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है, जो जल्द ही सबके संज्ञान में आएंगे."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
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