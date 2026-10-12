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हरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग लॉन्च, जानिए क्या है खासियत?

हरिद्वार कुंभ 2027 मेले के आधिकारिक लोगो का लोकार्पण ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

हरिद्वार: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 मेले के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया. इसके साथ ही कुंभ की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने की तैयारियों को नया आयाम मिला. सरकार का मकसद आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए श्रद्धालुओं को कुंभ से जोड़ना और आयोजन का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाना है.

हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए मधु शर्मा के डिजाइन का हुआ चयन: बता दें कि मेला प्रशासन ने लोगो तैयार करने के लिए युवाओं और विद्यार्थियों से डिजाइन आमंत्रित किए थे. सैकड़ों आवेदनों में से हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी मधु शर्मा के डिजाइन का चयन किया गया.