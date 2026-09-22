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लोको रनिंग स्टाफ की रेलवे बोर्ड से मांग, 'शून्य रक्त अल्कोहल' नियम में संशोधन किया जाए

लोको रनिंग स्टाफ के मुताबिक, रेलवे द्वारा IRMM के पैरा 565 में निर्धारित सीमाओं की समीक्षा किए जाने की जरूरत है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Loco Running Staff seek revision of Zero Blood Alcohol provision under Para 565 of IRMM
लोको रनिंग स्टाफ की रेलवे बोर्ड से मांग, 'शून्य रक्त अल्कोहल' नियम में संशोधन किया जाए (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: लोको रनिंग स्टाफ ने रेलवे बोर्ड और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पास अपनी बात पहुंचाई है और इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल (IRMM) के पैरा 565 के तहत 'ड्यूटी पर नशे में' और 'शून्य रक्त अल्कोहल' (Zero Blood Alcohol Level) के प्रावधान पर मौजूदा नीतियों की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि 2001 के बोर्ड आदेश के बाद से इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है, जिससे कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.

रेलवे स्टाफ ने प्रावधान में उचित संशोधन की मांग की है ताकि वास्तविक रूप से नशे में होने से जुड़े मामलों से सख्ती से निपटना जारी रखा जा सके, जबकि यह निर्धारण कि कोई व्यक्ति नशे में है या नहीं, एक वैज्ञानिक रूप से मान्य, सटीक रूप से मापने योग्य और चिकित्सकीय रूप से न्यायसंगत मानदंड पर आधारित होना चाहिए. यह मांग मुख्य रूप से वास्तविक रूप से नशे में होने और इथेनॉल के मामूली लक्षणों का पता चलने के बीच अंतर करने के लिए है, जबकि उन मामलों में सख्त कार्रवाई को बरकरार रखा जाना है जहां चिकित्सकीय और वैज्ञानिक रूप से नशे में होने की पुष्टि हो जाती है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव केसी जेम्स ने कहा कि वर्तमान में, IRMM के पैरा 565 के तहत निर्धारित 'शून्य रक्त अल्कोहल स्तर' के प्रावधान की व्यावहारिक और वैज्ञानिक व्याख्या के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें रक्त में पाई गई 3-4 मिलीग्राम जैसी बेहद कम मात्रा को भी नशे का आधार माना जा रहा है. जिसके चलते लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियम (D&AR) के तहत कार्यवाही की जा रही है और यहां तक कि उन्हें सजा भी दी जा रही है.

रेलवे के एक कर्मचारी चांडी प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "इस संदर्भ में कई पत्र जारी किए गए थे. पहले, जब भी यह परीक्षण किया जाता था, तो कर्मचारी को दूसरी और तीसरी मशीनों सहित कई बार इस परीक्षण से गुजरना पड़ता था. हालांकि, इस बार हाल ही में एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यह परीक्षण सिर्फ एक बार ही किया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि यूनियनों ने बाद में अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया. इसके बाद, एक और पत्र जारी कर कहा गया कि यह परीक्षण अन्य मशीनों पर भी किया जाएगा. इसलिए कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए और बिना किसी उचित आधार के बार-बार परीक्षण न किया जाए.

पश्चिमी रेलवे के पत्र के जवाब में, रेलवे ने दिसंबर 2022 का एक नोट अटैच किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि डिवीजन के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMSs) को निर्देश दिया जाता है कि ब्लड अल्कोहल लेवल की जांच करने वाली प्रयोगशाला को सिर्फ वैल्यू (संख्या) देनी चाहिए. जांच प्रयोगशाला को रिपोर्ट में टेस्ट को 'नेगेटिव' या 'पॉजिटिव' के रूप में नहीं लिखना चाहिए.

बोर्ड के संचार के अनुसार, इसने 27 नवंबर 2001, 15 दिसंबर 2003, 2 नवंबर 2012, 18 अप्रैल 2017, 13 फरवरी 2018, जून 2018 और 19 सितंबर 2019 को ज़ोनल रेलवे को पत्र जारी किए थे, तथा पश्चिम रेलवे का पत्र 26 सितंबर 2022 का है.

यूनियन नेताओं ने दावा किया कि IRMM के प्रावधान के अनुसार, रक्त में अल्कोहल का सिर्फ 'शून्य' स्तर ही स्वीकार्य है. PCMD/SECR ने राय दी कि 10 mg/dl तक के स्तर को नेगेटिव माना जा रहा है क्योंकि ऐसे कई मेटाबोलिक कारण हैं जिनकी वजह से रक्त में अल्कोहल इस स्तर तक पहुंच सकता है. इस राय को ध्यान में रखते हुए, रेलवे द्वारा IRMM के पैरा 565 में निर्धारित सीमाओं की समीक्षा किए जाने की जरूरत है.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "कभी-कभी, जब कोई व्यक्ति खांसी का सिरप (Cough Syrup) या दवाएं लेता है, तो बीए (Breath Analyzer) द्वारा इसकी पहचान अल्कोहल के रूप में की जाती है. इसी तरह के प्रभाव कुछ अन्य पदार्थों के कारण भी हो सकते हैं."

नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह टेक्निकल मामला है जिसे रेलवे बोर्ड के अधिकारी देखते हैं.

संपर्क करने पर, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है. इस मुद्दे पर जवाब देने से पहले मुझे संबंधित अधिकारी से बात करनी होगी."

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