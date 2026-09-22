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लोको रनिंग स्टाफ की रेलवे बोर्ड से मांग, 'शून्य रक्त अल्कोहल' नियम में संशोधन किया जाए

नई दिल्ली: लोको रनिंग स्टाफ ने रेलवे बोर्ड और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पास अपनी बात पहुंचाई है और इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल (IRMM) के पैरा 565 के तहत 'ड्यूटी पर नशे में' और 'शून्य रक्त अल्कोहल' (Zero Blood Alcohol Level) के प्रावधान पर मौजूदा नीतियों की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि 2001 के बोर्ड आदेश के बाद से इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है, जिससे कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.

रेलवे स्टाफ ने प्रावधान में उचित संशोधन की मांग की है ताकि वास्तविक रूप से नशे में होने से जुड़े मामलों से सख्ती से निपटना जारी रखा जा सके, जबकि यह निर्धारण कि कोई व्यक्ति नशे में है या नहीं, एक वैज्ञानिक रूप से मान्य, सटीक रूप से मापने योग्य और चिकित्सकीय रूप से न्यायसंगत मानदंड पर आधारित होना चाहिए. यह मांग मुख्य रूप से वास्तविक रूप से नशे में होने और इथेनॉल के मामूली लक्षणों का पता चलने के बीच अंतर करने के लिए है, जबकि उन मामलों में सख्त कार्रवाई को बरकरार रखा जाना है जहां चिकित्सकीय और वैज्ञानिक रूप से नशे में होने की पुष्टि हो जाती है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव केसी जेम्स ने कहा कि वर्तमान में, IRMM के पैरा 565 के तहत निर्धारित 'शून्य रक्त अल्कोहल स्तर' के प्रावधान की व्यावहारिक और वैज्ञानिक व्याख्या के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें रक्त में पाई गई 3-4 मिलीग्राम जैसी बेहद कम मात्रा को भी नशे का आधार माना जा रहा है. जिसके चलते लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियम (D&AR) के तहत कार्यवाही की जा रही है और यहां तक कि उन्हें सजा भी दी जा रही है.

रेलवे के एक कर्मचारी चांडी प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "इस संदर्भ में कई पत्र जारी किए गए थे. पहले, जब भी यह परीक्षण किया जाता था, तो कर्मचारी को दूसरी और तीसरी मशीनों सहित कई बार इस परीक्षण से गुजरना पड़ता था. हालांकि, इस बार हाल ही में एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यह परीक्षण सिर्फ एक बार ही किया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि यूनियनों ने बाद में अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया. इसके बाद, एक और पत्र जारी कर कहा गया कि यह परीक्षण अन्य मशीनों पर भी किया जाएगा. इसलिए कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए और बिना किसी उचित आधार के बार-बार परीक्षण न किया जाए.

पश्चिमी रेलवे के पत्र के जवाब में, रेलवे ने दिसंबर 2022 का एक नोट अटैच किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि डिवीजन के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMSs) को निर्देश दिया जाता है कि ब्लड अल्कोहल लेवल की जांच करने वाली प्रयोगशाला को सिर्फ वैल्यू (संख्या) देनी चाहिए. जांच प्रयोगशाला को रिपोर्ट में टेस्ट को 'नेगेटिव' या 'पॉजिटिव' के रूप में नहीं लिखना चाहिए.