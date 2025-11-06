बिलासपुर ट्रेन हादसाः प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी करने पर अधिकारियों से क्यों नाराज हैं लोको रनिंग स्टाफ?
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.
चंचल मुखर्जी.
नई दिल्ली: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी गयी. इसको लेकर कई लोको रनिंग स्टाफ नाराज हैं. उनका कहना है कि अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, जिससे हादसे के वास्तविक तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.
क्या है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मेंः
रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन (एमईएमयू) का चालक दल खतरे के सिग्नल पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहा और ट्रेन के पिछले ब्रेक वैन से टकरा गया. जिसके बाद एमईएमयू के चालक दल को खतरे के सिग्नल से पहले सही समय और सही स्थिति पर ट्रेन को नियंत्रित नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) का मामला बताया गया.
क्यों नाराज है लोको रनिंगमैन संगठनः
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने से नाराज भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन संगठन के महासचिव एसके पांधी ने ईटीवी भारत से कहा, "दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे विभाग द्वारा दी गई कोई भी राय या अवलोकन आगे की जांच के लिए पुष्टि हेतु रेलवे सुरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. लेकिन प्रारंभिक अवलोकन सार्वजनिक कर दिया गया है."
उन्होंने कहा रेलवे अधिकारियों ने एक चलन बना लिया है कि किसी भी दुर्घटना के बाद, वे जांच रिपोर्ट जारी किए बिना ही लोको स्टाफ या रेलवे स्टाफ को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं. रेलवे अधिनियम के अनुसार, दुर्घटना के बाद सीआरएस जांच करेगा, लेकिन अधिकारी अप्रिय घटनाओं के लिए रेलवे स्टाफ को ज़िम्मेदार ठहराने लगे हैं.
एसके पांधी ने कहा कि रेलवे की आंतरिक जांच सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं होती, ये केवल मौके पर निरीक्षण के लिए होती हैं. किसी भी दुर्घटना में, जहां जान-माल के नुकसान की सूचना मिलती है, वह सीआरएस की जांच के दायरे में आती है, जहां कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल सकता.
सीआरएस जांच से पहले सार्वजनिक की गई प्रारंभिक रिपोर्टों पर अपनी नाराजगी जताते हुए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "एसोसिएशन पहले ही काल्पनिक केस स्टडी का विरोध कर चुका है और इस पर फैसला सुना चुका है. हमने इस संबंध में रेलवे प्राधिकरण को एक पत्र लिखा है और बिना तथ्यान्वेषी रिपोर्ट के केस स्टडी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है."
एआईएलआरएसए के जोनल सचिव वीके तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया, "एसोसिएशन ने एक वरिष्ठ अधिकारी के उस फैसले पर आपत्ति जताई है, जो उसी दिन शाम को बिना किसी तथ्यान्वेषण या सीआरएस रिपोर्ट दिया गया था. दरअसल, यह फैसला एक अन्य डिवीजन अधिकारी ने दिया था, जिसके बाद एसोसिएशन ने प्राधिकरण को एक पत्र लिखा है."
क्या है घटनाः
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 नवंबर को रेल हादसा हुआ. यहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई. हादसे में पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताये गये थे. हादसा बिलासपुर के लालखदान में हावड़ा रूट पर हुआ था.
