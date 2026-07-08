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रेलवे की नई पहल, फिजिकल वर्किंग मॉडल से सिग्नलिंग सिद्धांतों को सीखेंगे लोको पायलट

रेलवे की नई पहल, फिजिकल वर्किंग मॉडल से सिग्नलिंग सिद्धांतों को सीखेंगे लोको पायलट ( ANI )

नई दिल्ली: लोको पायलट अब ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम के फिजिकल वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल करके व्यावहारिक रूप से सिग्नलिंग के सिद्धांतों का अनुभव करेंगे. ये मॉडल उन्हें सिग्नल की बातों, ट्रैक पर भीड़, रूट सेट करने और ट्रेन की आवाजाही को सक्रिय रूप से और व्यावहारिक रूप से बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, जिससे सीखना ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है. इस पहल को पूरा करने के लिए दिन और रात दोनों तरह की स्थिति को कवर करने वाली इंटरैक्टिव रूट वीडियोग्राफी शुरू की गई है. लोको पायलट के दृष्टिकोण से लिए गए ये हाई-क्वालिटी वीडियो असल ऑपरेशन से पहले रेलवे रूट की असलियत दिखाते हैं. जैसे-जैसे वे वर्चुअली रूट पार करते हैं, लोको पायलट अलग-अलग दृश्यता की स्थिति में सिग्नल, स्पीड लिमिट, ग्रेडिएंट, कर्व, लेवल क्रॉसिंग, स्टेशन और दूसरे महत्वपूर्ण लैंडमार्क पहचान सकते हैं. यह इमर्सिव लर्निंग अनुभव न सिर्फ रूट की जानकारी को मजबूत करता है, बल्कि स्थितिजन्य जागरूकता, आत्मविश्वास और ऑपरेशनल तैयारी को भी बढ़ाता है. व्यावहारिक रूट लर्निंग के महत्व पर बात करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "लोको पायलट (LPs) और असिस्टेंट लोको पायलट (ALPs) अपने रूट से परिचित होने के लिए तकनीक-आधारित लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. यह उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें उन सेक्शन की ऑपरेशनल विशेषताओं को समझने में मदद करता है जिन पर वे काम करते हैं." हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक असल दुनिया के अनुभव को सिर्फ पूरक कर सकती है, उसकी जगह नहीं ले सकती. उन्होंने कहा, "जबकि LPs और ALPs डिजिटल टूल्स के जरिये शुरुआती स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक के रास्ते, ग्रेडिएंट, सिग्नल और ऑपरेटिंग कंडीशन का अध्ययन कर सकते हैं, वास्तविक ड्राइविंग अनुभव ही उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है. जमीनी स्थिति अक्सर ऑनलाइन सीखी गई चीजों से बहुत अलग होती है." उन्होंने आगे कहा, "उदाहरण के लिए, हर ट्रेन की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अलग-अलग होती है. कुछ ट्रेनों में लगभग 100 प्रतिशत ब्रेक लगाने की क्षमता होती है, तो कुछ में सिर्फ 85 से 90 प्रतिशत. ऐसी परिस्थितियों में, लोको पायलट को ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अनुभव और समझदारी पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी तरह, भारी बारिश या तेज हवाओं जैसे खराब मौसम के लिए व्यावहारिक कौशल और जल्दी फैसला लेने की जरूरत होती है, जो सिर्फ व्यावहारिक अनुभव से ही सीखा जा सकता है."