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रेलवे की नई पहल, फिजिकल वर्किंग मॉडल से सिग्नलिंग सिद्धांतों को सीखेंगे लोको पायलट

लोको पायलट को रेलवे रूट की जानकारी अधिक प्रैक्टिकल और असरदार बनाने के लिए नई लर्निंग पहल शुरू की गई है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

loco pilots will learn signalling principles to get route understanding Hands-On Demonstrations Of Physical Working Models
रेलवे की नई पहल, फिजिकल वर्किंग मॉडल से सिग्नलिंग सिद्धांतों को सीखेंगे लोको पायलट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 7:38 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: लोको पायलट अब ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम के फिजिकल वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल करके व्यावहारिक रूप से सिग्नलिंग के सिद्धांतों का अनुभव करेंगे. ये मॉडल उन्हें सिग्नल की बातों, ट्रैक पर भीड़, रूट सेट करने और ट्रेन की आवाजाही को सक्रिय रूप से और व्यावहारिक रूप से बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, जिससे सीखना ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है.

इस पहल को पूरा करने के लिए दिन और रात दोनों तरह की स्थिति को कवर करने वाली इंटरैक्टिव रूट वीडियोग्राफी शुरू की गई है. लोको पायलट के दृष्टिकोण से लिए गए ये हाई-क्वालिटी वीडियो असल ऑपरेशन से पहले रेलवे रूट की असलियत दिखाते हैं.

जैसे-जैसे वे वर्चुअली रूट पार करते हैं, लोको पायलट अलग-अलग दृश्यता की स्थिति में सिग्नल, स्पीड लिमिट, ग्रेडिएंट, कर्व, लेवल क्रॉसिंग, स्टेशन और दूसरे महत्वपूर्ण लैंडमार्क पहचान सकते हैं. यह इमर्सिव लर्निंग अनुभव न सिर्फ रूट की जानकारी को मजबूत करता है, बल्कि स्थितिजन्य जागरूकता, आत्मविश्वास और ऑपरेशनल तैयारी को भी बढ़ाता है.

व्यावहारिक रूट लर्निंग के महत्व पर बात करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया, "लोको पायलट (LPs) और असिस्टेंट लोको पायलट (ALPs) अपने रूट से परिचित होने के लिए तकनीक-आधारित लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. यह उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें उन सेक्शन की ऑपरेशनल विशेषताओं को समझने में मदद करता है जिन पर वे काम करते हैं."

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक असल दुनिया के अनुभव को सिर्फ पूरक कर सकती है, उसकी जगह नहीं ले सकती. उन्होंने कहा, "जबकि LPs और ALPs डिजिटल टूल्स के जरिये शुरुआती स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक के रास्ते, ग्रेडिएंट, सिग्नल और ऑपरेटिंग कंडीशन का अध्ययन कर सकते हैं, वास्तविक ड्राइविंग अनुभव ही उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है. जमीनी स्थिति अक्सर ऑनलाइन सीखी गई चीजों से बहुत अलग होती है."

उन्होंने आगे कहा, "उदाहरण के लिए, हर ट्रेन की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अलग-अलग होती है. कुछ ट्रेनों में लगभग 100 प्रतिशत ब्रेक लगाने की क्षमता होती है, तो कुछ में सिर्फ 85 से 90 प्रतिशत. ऐसी परिस्थितियों में, लोको पायलट को ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अनुभव और समझदारी पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी तरह, भारी बारिश या तेज हवाओं जैसे खराब मौसम के लिए व्यावहारिक कौशल और जल्दी फैसला लेने की जरूरत होती है, जो सिर्फ व्यावहारिक अनुभव से ही सीखा जा सकता है."

अपना अनुभव साझाकरते हुए, लोको पायलट पी.के. शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "तकनीक-आधारित लर्निंग की सुविधाएं अभी कुछ ही क्रू लॉबी (रेल संचालन केंद्र) में उपलब्ध हैं. नतीजतन, लोको पायलटों को अभी भी खुद से रूट लर्निंग करनी पड़ती है - जिसमें आमतौर पर तीन दिन (एक रात या दो दिन) का सफर शामिल होता है - ताकि रूट की भौगोलिक और परिचालन संबंधी विशेषताओं को ठीक से समझा जा सके."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यावहारिक अनुभव बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, "एक लोको पायलट अपने अनुभव से किसी रूट को बेहतर ढंग से समझ पाता है. डिजिटल लर्निंग टूल्स हमें भूगोल और रूट की स्थिति के बारे में मूल जानकारी से परिचित कराने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन वे रियल-टाइम ऑपरेटिंग स्थिति को कॉपी नहीं कर सकते. फुटप्लेट पर, एक लोको पायलट को वास्तविक स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और यह फैसला सिर्फ व्यावहारिक अनुभव से ही आता है."

एक लोको पायलट के लिए, हर यात्रा ज्ञान, सतर्कता और निर्णय का टेस्ट होती है. रास्ते में पड़ने वाला हर सिग्नल, लैंडमार्क, ग्रेडिएंट (ढाल) और स्टेशन परिचालन संबंधी महत्व रखते हैं, जिससे ट्रेनों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है. हालांकि अनुभव सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन आधुनिक रेलवे ऑपरेशन की चुनौतियों के लिए लोको पायलट को तैयार करने में लगातार सीखना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है.

लोको पायलट को अपनी ट्रेनिंग सोच के केंद्र में रखते हुए, डिवीजन ने रूट की जानकारी को अधिक प्रैक्टिकल, दिलचस्प और असरदार बनाने के लिए कई नई सीखने की पहल शुरू की हैं. इनमें सबसे खास है क्रू लॉबी में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम के फिजिकल वर्किंग मॉडल लगाना. लोको पायलट के लिए, सीखने का हर मौका फुटप्लेट (Footplate) पर बेहतर तैयारी में बदल जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर यात्रा अधिक जागरूकता, सटीकता और आत्मविश्वास के साथ की जाए.

इस पहल के बारे में बताते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "लोको पायलटों के लिए सीखने की प्रक्रिया अधिक आसान और दिलचस्प बनाने के लिए क्रू लॉबी में इंटरैक्टिव टच पैनल लगाए गए हैं. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजाना सीखने में मदद करते हैं, परामर्श सत्र को आसान बनाते हैं, और जरूरी ऑपरेशनल जानकारी तक तुरंत पहुंच देते हैं. ट्रेनिंग रिसोर्स को क्रू के करीब लाकर, इस पहल का उद्देश्य ज्यादा इंटरैक्टिव, यूजर-फ्रेंडली और लगातार सीखने का माहौल बनाना है."

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