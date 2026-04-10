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MEMU और DMU ट्रेनों में ALPs की तैनाती की मांग, सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: विभिन्न रेलवे जोन के लोको पायलटों द्वारा सभी मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) सेवाओं में सहायक लोको पायलटों (ALPs) की तैनाती की मांग, ट्रेन संचालन में सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता को दर्शाती है. इस मांग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना और 'सिग्नल पास्ड एट डेंजर' (SPAD) यानी लाल सिग्नल पार करने जैसी घटनाओं को कम करना है.

लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलटों (ALP) की मौजूदगी से दोहरे मानवीय नियंत्रण का लाभ मिलता है. इससे सिग्नलों की बेहतर निगरानी, आसपास की स्थिति की बेहतर समझ और परिचालन की आकस्मिक स्थितियों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है. ऐसी प्रणाली मानवीय भूल की संभावना को कम करती है, जो 'स्पैड' (SPAD - सिग्नल पार करना) के मामलों का एक बड़ा कारण है.

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली मेमू (MEMU) ट्रेनों में एएलपी की तैनाती अनिवार्य है, इसके बावजूद कुछ जोन ने अभी तक इन नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए, सभी मेमू (MEMU) सेवाओं में सहायक लोको पायलट की तैनाती करना केवल संचालन से जुड़ी पसंद नहीं है, बल्कि सुरक्षा की एक अनिवार्य जरूरत है. यह इस बात पर जोर देता है कि ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए एएलपी की भूमिका को एक आवश्यक हिस्से के रूप में पहचानना बहुत जरूरी है.

लोकोमोटिव कैब (इंजन) में दो प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता पर जोर देकर, यह मांग प्रभावी रूप से एएलपी (ALP) की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करती है. एएलपी की जिम्मेदारियों—जैसे सिग्नल पर नजर रखना, आपातकालीन स्थिति में मदद करना और काम का बोझ साझा करना—से यह स्पष्ट होता है कि उनकी भूमिका केवल सहायक की नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संचालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "एक अकेले व्यक्ति के लिए मेमू (MEMU) ट्रेन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन संचालन के दौरान एक साथ कई महत्वपूर्ण काम करने होते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए लोको पायलट (LP) को हर गुजरते सिग्नल पर लगातार नजर रखनी पड़ती है, जिसे अकेले संभालना बेहद मुश्किल है."

उन्होंने कहा, "आधुनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम आने के बाद, अब हर एक से दो किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगे होते हैं. अकेले लोको पायलट के लिए इन सिग्नलों पर लगातार नजर रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसी स्थिति में, ट्रेन ड्राइवर की मदद करने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने में सहायक लोको पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है."

लोकोमोटिव (रेल इंजन) के दिखने वाले कंट्रोल पैनल के अलावा, लोको पायलटों की जिम्मेदारियां उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं. ड्यूटी के लंबे और थका देने वाले घंटों के दौरान, उन्हें जरूरी टूल किट, पानी की बोतलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ रखने पड़ते हैं—ये छोटी चीजों पटरी पर उनके लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं. लेकिन, असली चुनौती इसमें नहीं है कि वे अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, बल्कि इसमें है कि वे हर पल किन परिस्थितियों को संभालते हैं.

शरण ने कहा, "ड्यूटी का हर पल बेहद सतर्क रहने की मांग करता है. ट्रेन की सही रफ्तार बनाए रखना सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह सटीकता और सुरक्षा का मामला है. इसके साथ ही, लोको पायलटों को लगातार सामने आने वाले सिग्नलों को पढ़ना और उनके अनुसार काम करना पड़ता है. चूंकि ट्रेन हर दो मिनट में एक सिग्नल पार करती है, इसलिए उन्हें अक्सर दबाव के बीच पलक झपकते ही फैसले लेने होते हैं. यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें धैर्य, मुस्तैदी और सटीक निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है, जो उनके काम को रेलवे सिस्टम के सबसे कठिन कामों में से एक बनाती है."