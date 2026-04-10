MEMU और DMU ट्रेनों में ALPs की तैनाती की मांग, सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण
रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली मेमू (MEMU) ट्रेनों में एएलपी की तैनाती अनिवार्य है.
Published : April 10, 2026 at 6:41 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: विभिन्न रेलवे जोन के लोको पायलटों द्वारा सभी मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) सेवाओं में सहायक लोको पायलटों (ALPs) की तैनाती की मांग, ट्रेन संचालन में सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता को दर्शाती है. इस मांग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना और 'सिग्नल पास्ड एट डेंजर' (SPAD) यानी लाल सिग्नल पार करने जैसी घटनाओं को कम करना है.
लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलटों (ALP) की मौजूदगी से दोहरे मानवीय नियंत्रण का लाभ मिलता है. इससे सिग्नलों की बेहतर निगरानी, आसपास की स्थिति की बेहतर समझ और परिचालन की आकस्मिक स्थितियों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है. ऐसी प्रणाली मानवीय भूल की संभावना को कम करती है, जो 'स्पैड' (SPAD - सिग्नल पार करना) के मामलों का एक बड़ा कारण है.
रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली मेमू (MEMU) ट्रेनों में एएलपी की तैनाती अनिवार्य है, इसके बावजूद कुछ जोन ने अभी तक इन नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए, सभी मेमू (MEMU) सेवाओं में सहायक लोको पायलट की तैनाती करना केवल संचालन से जुड़ी पसंद नहीं है, बल्कि सुरक्षा की एक अनिवार्य जरूरत है. यह इस बात पर जोर देता है कि ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए एएलपी की भूमिका को एक आवश्यक हिस्से के रूप में पहचानना बहुत जरूरी है.
लोकोमोटिव कैब (इंजन) में दो प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता पर जोर देकर, यह मांग प्रभावी रूप से एएलपी (ALP) की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करती है. एएलपी की जिम्मेदारियों—जैसे सिग्नल पर नजर रखना, आपातकालीन स्थिति में मदद करना और काम का बोझ साझा करना—से यह स्पष्ट होता है कि उनकी भूमिका केवल सहायक की नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संचालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "एक अकेले व्यक्ति के लिए मेमू (MEMU) ट्रेन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन संचालन के दौरान एक साथ कई महत्वपूर्ण काम करने होते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए लोको पायलट (LP) को हर गुजरते सिग्नल पर लगातार नजर रखनी पड़ती है, जिसे अकेले संभालना बेहद मुश्किल है."
उन्होंने कहा, "आधुनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम आने के बाद, अब हर एक से दो किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगे होते हैं. अकेले लोको पायलट के लिए इन सिग्नलों पर लगातार नजर रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसी स्थिति में, ट्रेन ड्राइवर की मदद करने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने में सहायक लोको पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है."
लोकोमोटिव (रेल इंजन) के दिखने वाले कंट्रोल पैनल के अलावा, लोको पायलटों की जिम्मेदारियां उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं. ड्यूटी के लंबे और थका देने वाले घंटों के दौरान, उन्हें जरूरी टूल किट, पानी की बोतलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ रखने पड़ते हैं—ये छोटी चीजों पटरी पर उनके लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं. लेकिन, असली चुनौती इसमें नहीं है कि वे अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, बल्कि इसमें है कि वे हर पल किन परिस्थितियों को संभालते हैं.
शरण ने कहा, "ड्यूटी का हर पल बेहद सतर्क रहने की मांग करता है. ट्रेन की सही रफ्तार बनाए रखना सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह सटीकता और सुरक्षा का मामला है. इसके साथ ही, लोको पायलटों को लगातार सामने आने वाले सिग्नलों को पढ़ना और उनके अनुसार काम करना पड़ता है. चूंकि ट्रेन हर दो मिनट में एक सिग्नल पार करती है, इसलिए उन्हें अक्सर दबाव के बीच पलक झपकते ही फैसले लेने होते हैं. यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें धैर्य, मुस्तैदी और सटीक निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है, जो उनके काम को रेलवे सिस्टम के सबसे कठिन कामों में से एक बनाती है."
समान चिंताओं को दोहराते हुए, 'ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन' (AILRSA) के उत्तर रेलवे क्षेत्रीय सचिव पदम सिंह ने एक पुरानी मांग की ओर इशारा किया, जो अब तक केवल आंशिक रूप से ही पूरी हुई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने समझाया कि परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेमू (MEMU) ट्रेनों में सहायक लोको पायलटों की तैनाती का मुद्दा बार-बार उठाया गया है.
सिंह ने आगे बताया कि रेलवे बोर्ड ने दो साल पहले इसी मांग की जांच के लिए एक समिति बनाई थी. काफी विचार-विमर्श के बाद, समिति इस बात पर सहमत हुई कि 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली MEMU और DMU ट्रेन सेवाओं में असिस्टेंट लोको पायलट की तैनाती की जानी चाहिए. इस कदम को लोको पायलटों का काम कम करने और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी माना गया.
हालांकि, इसे लागू करने का तरीका हर जगह अलग-अलग रहा है. जहां कुछ रेलवे जोन ने इन ट्रेनों में असिस्टेंट लोको पायलट तैनात करना शुरू कर दिया है, वहीं कई अन्य जोन ने अब तक ऐसा नहीं किया है. सिंह ने स्पष्ट किया कि इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की लगातार कमी है, जिसकी वजह से इस फैसले को पूरी तरह लागू करने में देरी हो रही है.
रेल मंत्रालय का कहना है कि स्टैंडिंग मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी ने सिफारिश की है कि 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक चलने वाली MEMU ट्रेनों में सहायक लोको पायलट की तैनाती की जानी चाहिए. इन सेवाओं के लिए अब ALP की तैनाती पर विचार किया गया है. ALP की इस जरूरत को अलग-अलग डिवीजनों के बीच क्रू (कर्मचारियों) के तालमेल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, और यदि फिर भी कमी रहती है, तो क्रू रिव्यू (समीक्षा) के जरिये नई मांग भेजी जा सकती है.
रेलवे में रोलिंग स्टॉक (वाहन और इंजन)
वर्ष 2024-25 में, ईएमयू (EMU) और मेमू (MEMU) कोचों की संख्या 13,263 है. यात्री डिब्बे (डेमू और डीएचएमयू सहित) 70,969 हैं, अन्य कोचिंग वाहन 13,935 और रेल कारें 6 हैं. वहीं इंजनों (locomotives) की बात करें तो स्टीम इंजन 34, डीजल इंजन 4,296 और इलेक्ट्रिक इंजन 11,762 हैं.
मानवीय सीमाओं के कारण एएलपी की आवश्यकता
विशेषज्ञों का तर्क है कि आधुनिक रेल प्रणालियों में एक अकेले व्यक्ति से सभी जिम्मेदारियों को संभालने की उम्मीद करना मानवीय क्षमता की सीमाओं को चुनौती देता है. मानवीय कार्यक्षमता की वैज्ञानिक समझ भी इस चिंता की पुष्टि करती है. किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का समय आमतौर पर 0.5 से 1 सेकंड के बीच होता है—यह एक ऐसा अंतराल है जो तेजी से बदलते सिग्नल या पटरी की अप्रत्याशित स्थितियों पर प्रतिक्रिया देते समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
सुरक्षा के दृष्टिकोण से
पूरे रेलवे नेटवर्क में अब इस बात पर सहमति बन रही है कि मेमू (MEMU) ट्रेनों के संचालन में असिस्टेंट लोको पायलट की मौजूदगी अब सिर्फ दूरी या सुविधा का मामला नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा विषय है. आधुनिक ट्रेन संचालन की बढ़ती मांगों ने ALP की भूमिका को एक सहायक से बदलकर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है. केबिन में, वे एक अतिरिक्त प्रशिक्षित जोड़ी आंखों और समझ की तरह काम करते हैं, जो लगातार सिग्नलों की जांच करते हैं, स्पीड पर नजर रखते हैं और रास्ते में आने वाली किसी भी गड़बड़ी के प्रति सतर्क रहते हैं.
नीति में बदलाव
ये निर्देश उन कुछ घटनाओं के बाद जारी किए गए हैं, जिनसे यह संकेत मिला था कि मौजूदा सिस्टम मानवीय सीमाओं के कारण जोखिम में था.
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