रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटकों के एडवेंचर के लिए नया लॉक एन एस्केप गेम लॉन्च

रामोजी फिल्म सिटी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटकों को मनोरंजन के लिए अब एक और गेम उपलब्ध होगा. पर्यटकों को एडवेंचर करने का मौका देने के लिए फिल्म सिटी ने लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम (Lock N Escape - Mystery Escape Game) लॉन्च किया है. यह गेम पर्यटकों को हॉलीवुड फिल्मों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. आयोजकों का कहना है कि लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम हर तरह के लोगों को आकर्षित करने के लिए उपलब्ध होगा. हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में नया गेम शुरू करने का उद्देश्य पर्यटकों को अधिक से अधिक रोमांचक अनुभव प्रदान करना है. पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हॉलीवुड फिल्मों के सीन दिखाए गए हैं. गेम के डायरेक्टर जय ने बताया कि इसमें 10 कमरे हैं और हर कमरे को 15 मिनट में पूरा करके दूसरे कमरे में जाना होता है. उस कमरे में कई मिस्ट्री गेम हैं, जैसे चाबी ढूंढना और द सीक्रेट थ्रोन. उन्होंने बताया कि भले ही यह गेम देखना एक बड़ा काम है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत मजा आएगा. रामोजी फिल्म सिटी में लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम लॉन्च (ETV Bharat)