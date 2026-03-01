ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटकों के एडवेंचर के लिए नया लॉक एन एस्केप गेम लॉन्च

हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी घूमने आने वाले पर्यटक अब नए लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम का एडवेंचर कर पाएंगे, जो रोमांचक होगा.

Lock N Escape Mystery Escape Game new adventure for tourists at Ramoji Film City, Hyderabad
रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 1:19 PM IST

हैदराबाद: विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटकों को मनोरंजन के लिए अब एक और गेम उपलब्ध होगा. पर्यटकों को एडवेंचर करने का मौका देने के लिए फिल्म सिटी ने लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम (Lock N Escape - Mystery Escape Game) लॉन्च किया है. यह गेम पर्यटकों को हॉलीवुड फिल्मों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. आयोजकों का कहना है कि लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम हर तरह के लोगों को आकर्षित करने के लिए उपलब्ध होगा.

हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में नया गेम शुरू करने का उद्देश्य पर्यटकों को अधिक से अधिक रोमांचक अनुभव प्रदान करना है. पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हॉलीवुड फिल्मों के सीन दिखाए गए हैं. गेम के डायरेक्टर जय ने बताया कि इसमें 10 कमरे हैं और हर कमरे को 15 मिनट में पूरा करके दूसरे कमरे में जाना होता है. उस कमरे में कई मिस्ट्री गेम हैं, जैसे चाबी ढूंढना और द सीक्रेट थ्रोन. उन्होंने बताया कि भले ही यह गेम देखना एक बड़ा काम है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत मजा आएगा.

रामोजी फिल्म सिटी में लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम लॉन्च (ETV Bharat)

खेल का आनंद लेंगे पर्यटक
लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम पर्यटकों को एडवेंचर का अच्छा अनुभव देगा. हर कमरे को अलग तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें जुरासिक वर्ल्ड, हैरी पॉटर एडवेंचर्स, मिरर इमेज और हॉलीवुड फिल्मों के पजल्स शामिल हैं. आयोजकों ने कहा कि मिस्ट्री एस्केप गेम को सभी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. गेम डिजाइनर जय का कहना है कि फिल्म सिटी आने वाले पर्यटक इस गेम का जरूर आनंद लेंगे.

डायरेक्टर जय ने गेम के बारे में विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा, "हमने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हॉलीवुड फिल्मों के सीन लगाए हैं. इसमें 10 कमरे हैं, और हर कमरे में गेम पूरा करने और अगले कमरे में जाने के लिए 15 मिनट का समय है. द सीक्रेट थ्रोन जैसे कई मिस्ट्री गेम्स हैं, जिसमें उस कमरे में चाबी ढूंढनी होती है. भले ही गेम देखना एक बड़ा काम है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है. इससे टूरिस्ट को एडवेंचर का अच्छा अनुभव होता है. हमने हर कमरे में गेम को अलग-अलग तरह से डिजाइन किया है, जैसे जुरासिक वर्ल्ड, हैरी पॉटर एडवेंचर्स, मिरर इमेजेस, और हॉलीवुड फिल्मों के पजल्स. हमने गेम को सभी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया है. फिल्म सिटी आने वाले पर्यटकों को यह गेम जरूर पसंद आएगा."

संपादक की पसंद

