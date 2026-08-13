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ओडिशा: स्कूल परिसर में छात्र पर आवारा कुत्ते का हमला, स्थानीय लोगों ने स्कूल का गेट बंद किया

ब्रेक के दौरान छात्र स्कूल के वॉशरूम जा रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया.

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ओडिशा के रसालपुर गाँव में सत्यनारायण गवर्नमेंट नोडल हाई स्कूल के बाहर माता-पिता और स्थानीय लोग विरोध-प्रदर्शन करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 2:17 PM IST

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बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले के रसलपुर गाँव में सत्यनारायण गवर्नमेंट नोडल हाई स्कूल के गेट पर स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने ताला लगा दिया. यह विरोध मंगलवार को स्कूल परिसर में कथित तौर पर कुत्ते के हमले से एक छात्र के घायल होने के बाद किया गया.

बुधवार को हालत बिगड़ने के बाद लड़के को बालासोर के एक अस्पताल से कटक के श्रीराम चंद्र भंज (SCB) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिफ्ट किया गया. स्थानीय लोगों ने कैंपस में आवारा कुत्तों के घुसने को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने और छात्र के पिता जो दिव्यांग हैं के लिए नौकरी के साथ-साथ परिवार को 15 लाख रुपये की मदद देने की मांग की.

यह घटना तब हुई जब लड़का ब्रेक के दौरान वॉशरूम जा रहा था. टीचर और हेडमास्टर उसे बालासोर के अस्पताल ले गए. स्टूडेंट के रिश्तेदार शशिकांत राणा ने कहा, 'कल जब मैं उसे लेने आया, तो देखा कि उसके बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. मैंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन वह समय पर नहीं आई.

उसके पीटी टीचर अरूप सर और एक दोस्त ने उसके घाव धोए. टीचर और हेडमास्टर उसे बालासोर अस्पताल ले गए. फिर मैंने उसकी मां को बताया और उन्हें अस्पताल ले गया. कुत्ते ने लड़के की बाईं उंगली बुरी तरह काट ली थी और उसकी छाती और पैर पर चोट के निशान थे. वह इतना डरा हुआ है कि न तो किसी से बात कर रहा है और न ही कुछ खा रहा है.'

बाद में लड़के की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. राणा ने आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक लड़के की मेडिकल कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं ली है.

इस बीच स्कूल परिसर में तनाव का माहौल बन गया क्योंकि स्थानीय लोगों ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट से लड़के के परिवार के लिए 15 लाख रुपये की मदद और उसके पिता के लिए नौकरी की मांग की, क्योंकि घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर है.

स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की कि आवारा कुत्तों को स्कूल परिसर में घुसने से रोकने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए जाएं. बालासोर जिला शिक्षा कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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