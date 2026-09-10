ETV Bharat / bharat

खतरे की आहट के बावजूद नहीं बदली तस्वीर, भू-धंसान की दहशत में घर छोड़ने को मजबूर 40 परिवार!

धनबाद में जोगता के तिनपटिया में जमीन धंसने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Locals and BCCL management different claims regarding landslide incident at Tinpatia in Jogta of Dhanbad
धनबाद में भू-धंसान की घटना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 12:38 AM IST

16 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिला में जोगता थाना क्षेत्र के तिनपटिया में मंगलवार की सुबह जमीन धंसने की घटना ने सिर्फ एक परिवार से उसका मासूम नहीं छीना, बल्कि परिवारों को उनके घरों से भी दूर कर दिया.

सुबह करीब पांच बजे अचानक तेज आवाज के साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए. कुछ लोग मलबे में फंस गए तो घरों में रखा सामान जमीन के अंदर समा गया. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव अभियान चलाया और फंसे लोगों को बाहर निकाला. चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया लेकिन करीब चार साल के एक बच्चे की मौत हो गई.

इस हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन क्यों धंसी, बल्कि यह भी है कि क्या इस खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी थी? ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें लंबे समय से इलाके की जमीन को लेकर आशंका थी. उनका कहना है कि संभावित खतरे की जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को कई बार दी गई थी और इलाके को सुरक्षित करने की मांग की गई थी. ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक, उनकी शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई.

दूसरी ओर बीसीसीएल इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रहा है. सिजुआ एरिया के महाप्रबंधक निरझर चक्रवर्ती का कहना है कि पूर्व में इलाके में बालू भराई के जरिए जमीन को सुरक्षित करने की पहल की जा रही थी लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बालू भराई का काम नहीं होने दिया.

यानी तिनपटिया की घटना के बाद एक तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि खतरे के बावजूद प्रबंधन ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए. जबकि दूसरी ओर प्रबंधन का दावा है कि सुरक्षा के लिए पहल की गई थी लेकिन लोगों के विरोध के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. अब इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, यह जांच का विषय है.

हादसे से पहले खतरे की आशंका का ग्रामीणों का दावा

तिनपटिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि मंगलवार की घटना उनके लिए अचानक जरूर थी लेकिन इलाके की जमीन को लेकर आशंका बिल्कुल नई नहीं थी. ग्रामीणों का दावा है कि जमीन की स्थिति और संभावित भू-धंसान को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने प्रबंधन से कहा था कि इलाके को सुरक्षित किया जाए और यदि जमीन के नीचे किसी पुरानी खदान या खनन गतिविधि का असर है तो उसकी तकनीकी जांच कराई जाए. लोगों का कहना है कि उन्हें डर था कि जमीन कभी भी धंस सकती है।ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी चिंता अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन कोई ऐसा स्थायी इंतजाम नहीं किया गया जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि वे सुरक्षित हैं.

इस हादसे के बाद ग्रामीण इसी बात को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर पहले ही इलाके का सर्वे कराया जाता, खतरे वाले हिस्से की पहचान होती और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता, तो शायद मंगलवार की घटना में एक मासूम की जान नहीं जाती. हालांकि, ग्रामीणों के इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह जांच का विषय है कि शिकायतें कब दी गईं, किस अधिकारी को दी गईं, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं और शिकायतों के बाद प्रबंधन ने क्या कार्रवाई की.

पानी भरने निकले लोग, वरना बढ़ सकती थी मौतों की संख्या

मंगलवार की सुबह जब जमीन धंसी, उस वक्त बस्ती में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई लोग पानी भरने के लिए घरों से बाहर निकल चुके थे. इसी दौरान अचानक धड़ाम-धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही पलों में कई घरों के आसपास जमीन नीचे चली गई.

स्थानीय निवासी शिव राखन सिंह बताते हैं कि जिस कमरे में उनका बेटा सोता था, वहां रखी चौकी तक जमीन में समा गई. लेकिन गनीमत रही कि उनका बेटा पानी भरने के लिए कुछ देर पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर होते, तो हादसे का असर और भयावह हो सकता था. सुबह का समय होने के कारण कुछ लोग बाहर थे और आसपास के लोगों ने भी आवाज सुनकर तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी. यही वजह रही कि राहत और बचाव का काम स्थानीय स्तर पर तत्काल शुरू हो गया.

बच्चे का पैर दिखाई दिया, मनोज ने जोखिम में डाल दी जान

इस हादसे के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण काम था मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना. स्थानीय निवासी मनोज सिंह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले बचाव अभियान शुरू किया. अर्जुन भुईंया के अनुसार, तेज आवाज सुनने के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी मची थी. लोगों की चीख-पुकार के बीच एक बच्चे का पैर मलबे में दिखाई दे रहा था.

जमीन की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति दोबारा धंसान की चपेट में आ सकता था. इसके बावजूद अर्जुन ने गड्ढे में उतरने का फैसला किया. इसके बाद दूसरे ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए।बचाव दल के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे. ग्रामीणों ने हाथों से मलबा हटाया और एक-एक कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. काफी प्रयास के बाद करीब पांच लोगों को बाहर निकाला गया.

घायलों को अस्पताल भेजा गया लेकिन एक मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी

गुड्डू भुइंया के जमींदोज हुए घर में उसकी पत्नी चन्दो देवी, 13 वर्षीय बेटी पूजा कुमारी, 11 वर्षीय आरती, तीन वर्षीय बाला कुमार और आठ वर्षीय बेटे विक्रम कुमार को मलबे से निकाला गया. अस्पताल में बेटे विक्रम को मृत घोषित कर दिया गया. बच्चे की मौत के बाद बस्ती का माहौल पूरी तरह बदल गया. कुछ घंटे पहले तक जो लोग अपने घर और सामान बचाने में जुटे थे, वे अब एक परिवार के बच्चे की मौत पर मातम मना रहे थे.

मासूम की मौत के बाद मुआवजे का सवाल

बच्चे की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग उठाई. उनका कहना है कि हादसे में सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं गई, बल्कि परिवार का घर और भविष्य दोनों प्रभावित हुए हैं. परिवार का सवाल है कि अगर इलाके की जमीन असुरक्षित थी और लोगों को पहले से इसकी आशंका थी, तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं ले जाया गया.

ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं है. यह उस परिवार के लिए तत्काल सहारा है जिसने अपना बच्चा खोया है. इसी मांग को लेकर प्रभावित लोग शव के साथ बीसीसीएल कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने पुनर्वास, मुआवजा और जिम्मेदारी तय करने की मांग की. इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे की मौत को लेकर कंपनी में किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है.

सिजुआ एरिया के जीएम निरझर चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा कि बच्चे की मौत के लिए बीसीसीएल में मुआवजे का प्रावधान नहीं है. प्रबंधन के इस रुख के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है. उनका कहना है कि भले ही मुआवजे को लेकर कंपनी के नियम अलग हों, लेकिन प्रभावित परिवार की स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर सहायता मिलनी चाहिए.

सिजुआ स्टेडियम में बना राहत शिविर

हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को तत्काल उनके घरों में वापस भेजना संभव नहीं था. जमीन की स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला लिया गया. इसके बाद सिजुआ स्टेडियम को अस्थायी राहत शिविर में तब्दील किया गया. फिलहाल करीब 40 प्रभावित परिवारों के लोग स्टेडियम में रह रहे हैं.

यहां प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है. जिन घरों में परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, अब उन्हीं परिवारों ने स्टेडियम में अस्थायी रूप से अपना ठिकाना बना लिया है. दिन के समय लोग अपने घरों और आसपास के इलाके की स्थिति देखने जाते हैं लेकिन रात में स्टेडियम लौट आते हैं.

कई लोगों के लिए यह अनुभव बेहद मुश्किल है. उनका कहना है कि घर छोड़ना उनके लिए किसी मजबूरी से कम नहीं है. घर में मौजूद सामान, जरूरी कागजात और दूसरी चीजों की चिंता भी बनी हुई है. फिर भी जमीन दोबारा धंसने की आशंका के कारण लोग खतरा उठाने को तैयार नहीं हैं.

राहत मिल रही लेकिन स्थायी घर की चिंता

राहत शिविर में भोजन और पानी की व्यवस्था होने से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत जरूर मिली है लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता आगे की जिंदगी को लेकर है. ग्रामीणों का कहना है कि वे कितने दिन तक स्टेडियम में रहेंगे, इसका कोई स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है. कई परिवार रोज मजदूरी या छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन चलाते हैं. लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी आमदनी प्रभावित होना तय है.

बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. परिवारों का कहना है कि अस्थायी राहत जरूरी है लेकिन उन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर बसाना उससे भी ज्यादा जरूरी है. प्रबंधन की ओर से बेलगढ़िया में शिफ्टिंग का भरोसा दिए जाने के बाद अब प्रभावित परिवार उसी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

बेलगढ़िया में शिफ्ट होंगे प्रभावित परिवार

सिजुआ एरिया के जीएम निरझर चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कराया जाएगा. सर्वे के बाद करीब 40 परिवारों को बेलगढ़िया में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रबंधन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.

अब सवाल यह है कि सर्वे कब पूरा होगा और परिवारों को वास्तव में कब तक नए स्थान पर पहुंचाया जाएगा. प्रभावित लोगों की मांग है कि शिफ्टिंग में देरी नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि जब तक स्थायी पुनर्वास नहीं होता, तब तक उन्हें राहत शिविर में ही रहना पड़ेगा. ग्रामीण यह भी चाहते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें बसाया जाए, वहां केवल मकान उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा. पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों की भी व्यवस्था होनी चाहिए.

बालू भराई पर ग्रामीणों और प्रबंधन के दावे आमने-सामने

इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बालू भराई को लेकर सामने आया है. बीसीसीएल के जीएम निरझर चक्रवर्ती के अनुसार, पूर्व में इलाके को सुरक्षित करने के लिए बालू भराई की पहल की जा रही थी. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बालू भराई नहीं होने दी. प्रबंधन के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि जमीन की सुरक्षा को लेकर पहले भी कोई प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया था.

ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने प्रबंधन से इलाके को सुरक्षित करने की मांग की थी. ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि बालू भराई की योजना वास्तव में कब बनाई गई थी, किस हिस्से में इसे किया जाना था, किस कारण से इसका विरोध हुआ और विरोध के बाद प्रबंधन ने दूसरा वैकल्पिक सुरक्षा उपाय क्यों नहीं अपनाया. यह भी जांच का विषय है कि क्या ग्रामीणों को बालू भराई की तकनीकी प्रक्रिया और उससे होने वाले लाभ के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी.

पुरानी खदान और खनन गतिविधियों पर भी सवाल

भू-धंसान के बाद इलाके के नीचे मौजूद संभावित पुरानी खदान और खनन गतिविधियों को लेकर भी चर्चा तेज है. ग्रामीणों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि कहीं जमीन के नीचे पुरानी खनन गैलरी या भूमिगत संरचना तो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जमीन कमजोर हुई. इलाके में कथित अवैध खनन को लेकर भी ग्रामीणों की ओर से सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बिना नहीं की जा सकती. घटना की वास्तविक वजह जानने के लिए जमीन का तकनीकी सर्वे, भूगर्भीय स्थिति की जांच और पुराने खनन रिकॉर्ड की पड़ताल जरूरी होगी.

बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता

हादसे के बाद सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे खतरे को पूरी तरह समझ नहीं सकते. ऐसे में प्रभावित क्षेत्र के आसपास खेलते समय वे दोबारा किसी जोखिम वाले स्थान पर पहुंच सकते हैं. कई परिवारों ने बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया है. कुछ लोगों का कहना है कि जब तक इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक बच्चों को यहां रखना जोखिम भरा है. ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग की जाए और लोगों की आवाजाही नियंत्रित की जाए.

घर टूटे, सामान दबा और रोजमर्रा की जिंदगी ठप

भू-धंसान ने लोगों के घरों के साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी छीन ली है. जिन घरों में चूल्हा जलता था, वहां अब सन्नाटा है. जिन कमरों में बच्चे पढ़ते और सोते थे, वहां जाने से परिवार डर रहे हैं. घरों में रखे बर्तन, कपड़े, राशन, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज तक प्रभावित हुए हैं. गरीब परिवारों के लिए यह नुकसान केवल सामान का नुकसान नहीं है. वर्षों की मेहनत से जुटाई गई चीजें एक झटके में खत्म हो गईं. राहत शिविर में रहने वाले परिवारों की नजर अब इस बात पर है कि सर्वे कब होगा और पुनर्वास की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होगी.

अब जांच से तय होगी जवाबदेही

तिनपटिया हादसे के बाद दो प्रमुख सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला—क्या ग्रामीणों ने पहले ही खतरे की जानकारी बीसीसीएल को दी थी? दूसरा—अगर प्रबंधन ने बालू भराई की पहल की थी, तो वह क्यों नहीं हो सकी? इन दोनों सवालों के जवाब इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं.

यदि ग्रामीणों के दावे सही पाए जाते हैं कि उन्होंने पहले ही खतरे की सूचना दी थी, तो यह भी देखना होगा कि उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई. वहीं अगर प्रबंधन का दावा सही है कि बालू भराई का प्रयास किया गया था और स्थानीय विरोध के कारण वह रुक गया, तो यह भी सामने आना चाहिए कि विरोध के बाद सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई. इसीलिए घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच जरूरी है.

राहत शिविर में बैठा है भविष्य का इंतजार

फिलहाल तिनपटिया के प्रभावित परिवारों का वर्तमान सिजुआ स्टेडियम है और उनकी नजर बेलगढ़िया पर टिकी है. स्टेडियम में भोजन और पानी की व्यवस्था ने तत्काल संकट को कुछ कम जरूर किया है लेकिन करीब 40 परिवारों के लिए यह स्थायी समाधान नहीं है. इन परिवारों को अपने घरों की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, सामान और भविष्य की चिंता है. वहीं एक परिवार ऐसा है जिसने इस हादसे में अपना मासूम खो दिया है और अब मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है.

एक तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि खतरे की जानकारी पहले से थी और प्रबंधन को कई बार बताया गया. दूसरी तरफ बीसीसीएल का कहना है कि इलाके को सुरक्षित करने के लिए बालू भराई की पहल की गई थी लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया. अब जरूरत आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर सच्चाई सामने लाने की है. तिनपटिया की जमीन में बना गहरा गड्ढा सिर्फ एक भू-धंसान का निशान नहीं है. यह उस सवाल का भी प्रतीक बन गया है कि क्या समय रहते खतरे को पहचाना गया था और क्या लोगों को सुरक्षित किया जा सकता था?

मासूम की मौत के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है. प्रभावित परिवार फिलहाल राहत शिविर में हैं. बीसीसीएल ने सर्वे के बाद उन्हें बेलगड़िया में शिफ्ट करने का भरोसा दिया है. ग्रामीणों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित पुनर्वास, पारदर्शी सर्वे, तत्काल राहत और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का इंतजार है. क्योंकि उनके लिए तिनपटिया अब सिर्फ उनका घर नहीं रहा। यह वह जगह है जहां जमीन के साथ उनका भरोसा भी हिला है.

इसे भी पढ़ें- धनबाद में भू-धंसान से कई घर जमींदोज, मलबे में दबने से 6 लोग घायल, एक बच्चे की मौत

इसे भी पढ़ें- धनबाद में बसाए गए विस्थापितों के मकान में पड़ी दरारें, गैस रिसाव से लोगों में दहशत

इसे भी पढ़ें- आजादी के बाद से था सड़क बनने का इंतजार! मंझलाडीह गांव के दो भाइयों ने जमीन दान कर पेश की मिसाल

TAGGED:

भू धंसान की घटना से लोग परेशान
BCCL MANAGEMENT
DHANBAD
LANDSLIDE INCIDENT
LAND SUBSIDENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.