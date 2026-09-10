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खतरे की आहट के बावजूद नहीं बदली तस्वीर, भू-धंसान की दहशत में घर छोड़ने को मजबूर 40 परिवार!

धनबाद: जिला में जोगता थाना क्षेत्र के तिनपटिया में मंगलवार की सुबह जमीन धंसने की घटना ने सिर्फ एक परिवार से उसका मासूम नहीं छीना, बल्कि परिवारों को उनके घरों से भी दूर कर दिया.

सुबह करीब पांच बजे अचानक तेज आवाज के साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए. कुछ लोग मलबे में फंस गए तो घरों में रखा सामान जमीन के अंदर समा गया. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव अभियान चलाया और फंसे लोगों को बाहर निकाला. चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया लेकिन करीब चार साल के एक बच्चे की मौत हो गई.

इस हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन क्यों धंसी, बल्कि यह भी है कि क्या इस खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी थी? ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें लंबे समय से इलाके की जमीन को लेकर आशंका थी. उनका कहना है कि संभावित खतरे की जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को कई बार दी गई थी और इलाके को सुरक्षित करने की मांग की गई थी. ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक, उनकी शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई.

दूसरी ओर बीसीसीएल इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रहा है. सिजुआ एरिया के महाप्रबंधक निरझर चक्रवर्ती का कहना है कि पूर्व में इलाके में बालू भराई के जरिए जमीन को सुरक्षित करने की पहल की जा रही थी लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बालू भराई का काम नहीं होने दिया.

यानी तिनपटिया की घटना के बाद एक तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि खतरे के बावजूद प्रबंधन ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए. जबकि दूसरी ओर प्रबंधन का दावा है कि सुरक्षा के लिए पहल की गई थी लेकिन लोगों के विरोध के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. अब इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, यह जांच का विषय है.

हादसे से पहले खतरे की आशंका का ग्रामीणों का दावा

तिनपटिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि मंगलवार की घटना उनके लिए अचानक जरूर थी लेकिन इलाके की जमीन को लेकर आशंका बिल्कुल नई नहीं थी. ग्रामीणों का दावा है कि जमीन की स्थिति और संभावित भू-धंसान को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने प्रबंधन से कहा था कि इलाके को सुरक्षित किया जाए और यदि जमीन के नीचे किसी पुरानी खदान या खनन गतिविधि का असर है तो उसकी तकनीकी जांच कराई जाए. लोगों का कहना है कि उन्हें डर था कि जमीन कभी भी धंस सकती है।ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी चिंता अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन कोई ऐसा स्थायी इंतजाम नहीं किया गया जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि वे सुरक्षित हैं.

इस हादसे के बाद ग्रामीण इसी बात को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर पहले ही इलाके का सर्वे कराया जाता, खतरे वाले हिस्से की पहचान होती और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता, तो शायद मंगलवार की घटना में एक मासूम की जान नहीं जाती. हालांकि, ग्रामीणों के इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह जांच का विषय है कि शिकायतें कब दी गईं, किस अधिकारी को दी गईं, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं और शिकायतों के बाद प्रबंधन ने क्या कार्रवाई की.

पानी भरने निकले लोग, वरना बढ़ सकती थी मौतों की संख्या

मंगलवार की सुबह जब जमीन धंसी, उस वक्त बस्ती में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई लोग पानी भरने के लिए घरों से बाहर निकल चुके थे. इसी दौरान अचानक धड़ाम-धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही पलों में कई घरों के आसपास जमीन नीचे चली गई.

स्थानीय निवासी शिव राखन सिंह बताते हैं कि जिस कमरे में उनका बेटा सोता था, वहां रखी चौकी तक जमीन में समा गई. लेकिन गनीमत रही कि उनका बेटा पानी भरने के लिए कुछ देर पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर होते, तो हादसे का असर और भयावह हो सकता था. सुबह का समय होने के कारण कुछ लोग बाहर थे और आसपास के लोगों ने भी आवाज सुनकर तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी. यही वजह रही कि राहत और बचाव का काम स्थानीय स्तर पर तत्काल शुरू हो गया.

बच्चे का पैर दिखाई दिया, मनोज ने जोखिम में डाल दी जान

इस हादसे के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण काम था मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना. स्थानीय निवासी मनोज सिंह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले बचाव अभियान शुरू किया. अर्जुन भुईंया के अनुसार, तेज आवाज सुनने के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी मची थी. लोगों की चीख-पुकार के बीच एक बच्चे का पैर मलबे में दिखाई दे रहा था.

जमीन की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति दोबारा धंसान की चपेट में आ सकता था. इसके बावजूद अर्जुन ने गड्ढे में उतरने का फैसला किया. इसके बाद दूसरे ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए।बचाव दल के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे. ग्रामीणों ने हाथों से मलबा हटाया और एक-एक कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. काफी प्रयास के बाद करीब पांच लोगों को बाहर निकाला गया.

घायलों को अस्पताल भेजा गया लेकिन एक मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी

गुड्डू भुइंया के जमींदोज हुए घर में उसकी पत्नी चन्दो देवी, 13 वर्षीय बेटी पूजा कुमारी, 11 वर्षीय आरती, तीन वर्षीय बाला कुमार और आठ वर्षीय बेटे विक्रम कुमार को मलबे से निकाला गया. अस्पताल में बेटे विक्रम को मृत घोषित कर दिया गया. बच्चे की मौत के बाद बस्ती का माहौल पूरी तरह बदल गया. कुछ घंटे पहले तक जो लोग अपने घर और सामान बचाने में जुटे थे, वे अब एक परिवार के बच्चे की मौत पर मातम मना रहे थे.

मासूम की मौत के बाद मुआवजे का सवाल

बच्चे की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग उठाई. उनका कहना है कि हादसे में सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं गई, बल्कि परिवार का घर और भविष्य दोनों प्रभावित हुए हैं. परिवार का सवाल है कि अगर इलाके की जमीन असुरक्षित थी और लोगों को पहले से इसकी आशंका थी, तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं ले जाया गया.

ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं है. यह उस परिवार के लिए तत्काल सहारा है जिसने अपना बच्चा खोया है. इसी मांग को लेकर प्रभावित लोग शव के साथ बीसीसीएल कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने पुनर्वास, मुआवजा और जिम्मेदारी तय करने की मांग की. इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे की मौत को लेकर कंपनी में किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है.

सिजुआ एरिया के जीएम निरझर चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा कि बच्चे की मौत के लिए बीसीसीएल में मुआवजे का प्रावधान नहीं है. प्रबंधन के इस रुख के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है. उनका कहना है कि भले ही मुआवजे को लेकर कंपनी के नियम अलग हों, लेकिन प्रभावित परिवार की स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर सहायता मिलनी चाहिए.

सिजुआ स्टेडियम में बना राहत शिविर

हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को तत्काल उनके घरों में वापस भेजना संभव नहीं था. जमीन की स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला लिया गया. इसके बाद सिजुआ स्टेडियम को अस्थायी राहत शिविर में तब्दील किया गया. फिलहाल करीब 40 प्रभावित परिवारों के लोग स्टेडियम में रह रहे हैं.

यहां प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है. जिन घरों में परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, अब उन्हीं परिवारों ने स्टेडियम में अस्थायी रूप से अपना ठिकाना बना लिया है. दिन के समय लोग अपने घरों और आसपास के इलाके की स्थिति देखने जाते हैं लेकिन रात में स्टेडियम लौट आते हैं.

कई लोगों के लिए यह अनुभव बेहद मुश्किल है. उनका कहना है कि घर छोड़ना उनके लिए किसी मजबूरी से कम नहीं है. घर में मौजूद सामान, जरूरी कागजात और दूसरी चीजों की चिंता भी बनी हुई है. फिर भी जमीन दोबारा धंसने की आशंका के कारण लोग खतरा उठाने को तैयार नहीं हैं.