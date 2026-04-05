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'महिलाओं की मेहनत, नालंदा की पहचान' शिल्प ग्राम की बुद्ध प्रतिमा बनी इंटरनेशनल ब्रांड

देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक: सुनील गोस्वामी बताते हैं कि इन प्रतिमाओं की खासियत इनकी बारीक कारीगरी, विविध आकार और आधुनिक तकनीक का मेल है. यही कारण है कि इन प्रतिमाओं को खरीदने के लिए जापान, थाईलैंड और म्यांमार समेत कई बौद्ध देशों के पर्यटक नालंदा पहुंचते हैं.

"हम 10 फीट तक की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं. हमारे पास 20 रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. इनकी कीमत मुख्य रूप से इनकी फिनिशिंग और बारीकी पर निर्भर करती है." - सुनील गोस्वामी, मूर्तिकार

इतिहास और कला का संगम: आज नालंदा के शिल्प ग्राम में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, वे न केवल सजावट या आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि इतिहास और कला का अनूठा उदाहरण भी हैं. सुनील गोस्वामी वर्ष 2010 से भगवान बुद्ध सहित कई देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बना रहे हैं.

महिलाओं से 'शिल्प ग्राम' की पहचान: भले ही यह राशि बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उनके लिए यह आर्थिक स्वावलंबन की ओर एक सुदृढ़ कदम है. इसी महिला शक्ति और हुनर की बदौलत नालंदा के सुनील गोस्वामी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि 'कला से मिट्टी को सोना बनाया जा सकता है.' नव नालंदा महाविहार और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के समीप 'शिल्प ग्राम' की पहचान आज विदेशों तक है.

श्रीजल, रेखा देवी, मीना कुमारी और सावित्री देवी जैसी महिलाएं रोज सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक तन्मयता से काम करती हैं. इनका मुख्य काम सांचों से निकली मूर्तियों को रंगना और अंतिम रूप देना है. एक दिन में लगभग 100 प्रतिमाओं को तैयार करने वाली ये महिलाएं प्रतिमाह 4500 कमाती हैं.

नालंदा: बिहार के नालंदा 'शिल्प ग्राम' में हर सुबह जब महिलाएं काम पर पहुंचती हैं, तो ये केवल मूर्तियों को रंगने या फिनिशिंग देने का काम नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक मिशाल पेश करती है. आस-पास के गांवों से 12-15 महिलाएं रोजाना हाथों की कला से न केवल खूबसूरत प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं, बल्कि अपने जीवन को भी नई दिशा दे रही.

नालंदा से भगवान बुद्ध का संबंध: जब भी नालंदा का नाम आता है, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं. यह वह पवित्र भूमि है, जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रवास किया था. प्राचीन काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां दूर-दूर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे.

नालंदा शिल्प ग्राम में तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)

अनुयायियों को आकर्षित कर रही प्रतिमाएं: बिहार सरकार की पहल से नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर नई पहचान मिली है. इस कारण देश-विदेश के श्रद्धालु और छात्र यहा बड़ी संख्या में आ रहे हैं. इसके अतिरिक्त, बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायी पर्यटन के लिए भी यहां पहुंचते हैं, जिन्हें सुनील गोस्वामी की बनाई प्रतिमाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.

बड़े स्तर पर प्रतिमा निर्माण: सुनील गोस्वामी बताते हैं कि शुरुआत में वे ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के परिसर में ही मूर्तियाँ बनाया करते थे, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने अब अपना एक बड़ा 'सेटअप' तैयार कर लिया है. अब वे अपने आवास पर ही प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें उनके पूरे परिवार का सक्रिय सहयोग रहता है.

नालंदा शिल्प ग्राम में तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)

डिजिटल मार्केटिंग से मिला विस्तार: सुनील गोस्वामी के पुत्र सृजल गोस्वामी ने इस पारंपरिक कार्य को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है. वे ऑर्डर और मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिससे देशभर के ग्राहक उनसे जुड़ रहे हैं. हालाँकि, अभी ये मूर्तियां ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से निरंतर ऑर्डर लिए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त उनकी अपनी दुकान भी है, जहां पर्यटक सीधे पहुंचकर प्रतिमाएं खरीदते हैं.

प्रतिमाओं की विशेषता: सृजल बताते हैं कि उनके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP), मार्बल डस्ट और फॉक्स मार्बल से बनी प्रतिमाएं उपलब्ध हैं. सृजल के अनुसार, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं केवल पानी के संपर्क में आने से खराब हो सकती हैं, जबकि मार्बल डस्ट से बनी प्रतिमाएं काफी बेहतर होती हैं. इन्हें पानी से साफ भी किया जा सकता है. इनमें सबसे उत्कृष्ट 'फॉक्स मार्बल' की प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें फिनिशिंग (नक्काशी) बहुत बारीक और सुंदर होती है. काफी मजबूत भी होती हैं.

ईटीवी भारत इंफो (ETV Bharat)

"यहां मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं. इसके अतिरिक्त, अन्य देवी-देवताओं की भी प्रतिमा बनायी जाती हैं. यहां आने वाले पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या कोलकाता के लोगों की होती है. इसके साथ ही, भारत के विभिन्न राज्यों और थाईलैंड एवं जापान जैसे देशों से भी पर्यटक यहां प्रतिमाएं खरीदने आते हैं. विशेष रूप से जापान और थाईलैंड के पर्यटक भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को अधिक पसंद करते हैं और उन्हें खरीदते हैं." -सृजल गोस्वामी, दुकानदार

लोकल से ग्लोबल तक: नालंदा शिल्प ग्राम 'वोकल फॉर लोकल' का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां बनी मूर्तियां भारत के कोने-कोने के साथ-साथ विदेशों तक पहुंच रही हैं. सृजल बताते हैं कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्ध की एक प्रतिमा (बुद्धा हेड) स्थापित की गई है, जिसकी कीमत 40 से 50 हजार रुपये है. उन्होंने बताया कि देश के भीतर कूरियर के माध्यम से डिलीवरी की जाती है, जबकि विदेशों में वजन के अनुसार शिपिंग चार्ज लिया जाता है.

नालंदा विश्वविद्यालय में लगी प्रतिमा (ETV Bharat)

परंपरा और आधुनिकता का संगम: नालंदा शिल्प ग्राम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि हुनर और लगन हो, तो एक छोटे से गांव से भी वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है. यहां एक पिता की उत्कृष्ट कारीगरी और पुत्र की आधुनिक मार्केटिंग रणनीति मिलकर न केवल व्यापार को विस्तार दे रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है.

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