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'मैं उस लड़की से..' दिल्ली होटल कांड पर चिराग का पहला रिएक्शन- 'मेरी पार्टी का मंत्री निकला तो होगा बाहर'

चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है और बिहार सरकार से जांच की मांग की है.

चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा(रामविलास)
चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा(रामविलास) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2026 at 4:38 PM IST

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पटना : दिल्ली के होटल में कथित मंत्री द्वारा किए गए कांड को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके न सिर्फ उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महुआ विधायक संजय सिंह का नाम भी उजागर कर इस कांड के लिए उनपर गंभीर आरोप लगाया. इस मामले में पहली बार चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

"जिस तरीके से नाम लेकर एक पार्टी के नेता के द्वारा मेरे विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, पहली बात कि आरोप संगीन हैं, मेरी पार्टी क्या- मेरे परिवार का सदस्य भी होगा तो मैं कतई उसका बचाव नहीं करूंगा."- चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा(रामविलास)

'पार्टी ने मांगा है विधायक से जवाब' : चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि जिसपर आरोप लगाए गए हैं उससे पार्टी की ओर से जवाब मांगा गया है. अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो पार्टी के उस व्यक्ति को पद से हटाया जाएगा और पार्टी से भी हमेशा के लिए छुट्टी होगी. पार्टी के उस आरोपी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिले इसके लिए भी वो खुद जिम्मेदारी लेंगे.

"पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है, मेरे नेता पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. दोषी पाए जाने पर मैं उनका बचाव नहीं करूंगा. अगर मेरी पार्टी का व्यक्ति इसमें दोषी निकला तो न सिर्फ उसको पदमुक्त किया जाएगा उसे पार्टी से भी दूर किया जाएगा. उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले इसमें भी मेरी और मेरी पार्टी की भूमिका होगी.''- चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा(रामविलास)

क्या है मामला? : दरअसल दिल्ली में एक होटल के अंदर युवती से कथित दुर्व्यहार और उसका शोषण करने का मामला सामने आए के बाद तेज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर आरोपी का नाम उजागर किया और उन्होंने बिहार के मंत्री और चिराग की पार्टी के कोटे से मंत्री बने संजय सिंह का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए

तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा : तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडीया पर दावों के हवाले से लिखा कि होटल कर्मियों के हस्तक्षेप से युवती के साथ हुई स्थिति को संभाला गया था. इसके बाद मामले को लगभग 25 लाख रुपये के कथित लेन-देन के माध्यम से रफा-दफा किए जाने का भी आरोप लगाने की बात भी कही.

''संजय सिंह के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं. यदि लगाए जा रहे ये आरोप सत्य हैं, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है. आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो.''- तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन शक्ति जनता दल

'संजय सिंह ने किया है मानहानि का दावा' : चिराग पासवान के मुताबिक उनके विधायक और मंत्री संजय सिंह ने तेजप्रताप पर मानहानि का दावा कर दिया है. उन्होंने आश्वास्त किया कि जांच होने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे. चिराग पासवान ने इस मामले को बेहद ही गंभीर बताया.

''मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच करे. मैं बिहार की उस लड़की से भी अपील करता हूं कि वह अपनी पहचान जाहिर किए बिना सच सामने लाए..."- चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा(रामविलास)

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