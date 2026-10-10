'भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता प्रभु' दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर बोले चिराग पासवान
चिराग पासवान ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर ट्रेनों को बंद करने को अफवाह बताया और कहा कि युवाओं को कोई नहीं रोक सकता.
Published : October 10, 2026 at 8:56 AM IST
पटना : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सरकार द्वारा ट्रेनें और मेट्रो बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच युवाओं की ताकत पर भरोसा जताते हुए विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज किया है. दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज हो रहे इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से भारी पाबंदियां लगाई गई हैं.
युवाओं को रोकना मुमकिन नहीं: चिराग पासवान
हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम के दौरान जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन और रेलवे-मेट्रो बंद होने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने युवाओं का पक्ष लेते हुए कहा, "ये भारत के युवा हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता. आप कितनी ट्रेनें रोकेंगे? कितनी कनेक्टिविटी बाधित करेंगे और कितनी सड़कें जाम करेंगे?"
'ट्रेनें बंद करके युवाओं को रोकना बताना भ्रम फैलाना'
उन्होंने साफ किया कि ''जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि ट्रेनें युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए बंद की जा रही हैं, वे गलतफहमी में हैं.'' उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ियों ने हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है और युवाओं को दबाया नहीं जा सकता. हालांकि, उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना हंगामा करने के बजाय उन्हें चुनाव आयोग से बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए.
आज के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली अभेद्य किला बनी
आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP और कई छात्र संगठनों ने SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी राजधानी को एक छावनी में बदल दिया गया है. दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में 23,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है और धारा 163 (BNSS) लागू कर दी गई है.
250 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित
सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर ट्रेनों को रद्द या रेगुलेट किया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई दिल्ली और हजरत निजामद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाली करीब 254 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रभावित या निरस्त किया गया है. इनमें मुख्य रूप से सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेनों का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.
शुक्रवार को पटना-दिल्ली और शनिवार को दिल्ली-पटना आने वाली ट्रेन भी रद्द
- तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12309) – राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली
- संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12393) – राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली
- मगध एक्सप्रेस (20801) – इस्लामपुर / पटना से नई दिल्ली
- अमृत भारत एक्सप्रेस (22361) – राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली
- सीमांचल एक्सप्रेस (12487) – जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल
57 स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट बंद
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है. यह पाबंदी 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी. बंद किए गए प्रमुख स्टेशनों में राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, सुप्रीम कोर्ट और न्यू दिल्ली शामिल हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा सामान्य रूप से खुली रहेगी.
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