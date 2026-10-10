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'भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता प्रभु' दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर बोले चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ( ETV Bharat )

पटना : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सरकार द्वारा ट्रेनें और मेट्रो बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच युवाओं की ताकत पर भरोसा जताते हुए विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज किया है. दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज हो रहे इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से भारी पाबंदियां लगाई गई हैं.

युवाओं को रोकना मुमकिन नहीं: चिराग पासवान