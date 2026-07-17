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कोलकाता में अफगानी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी डॉक्यूमेंट पर 5 साल से रहने का आरोप

अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसने उसकी मदद की और कोलकाता में उसके लगातार रहने का मकसद क्या था.

Kolkata Afghan national arrested
कोलकाता में फर्जी डॉक्यूमेंट पर 5 साल से रहने का आरोपी अफगानी नागरिक गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 2:30 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे अफगानिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है. पुलिस उससे पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी एकत्र करने में जुटी है.

भवानीपुर पुलिस ने गुरुवार रात अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान जमील खान के तौर पर हुई है. इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि वह नकली पहचान के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके लंबे समय से शहर में छिपा हुआ था. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसने उसकी मदद की और कोलकाता में उसके लगातार रहने का मकसद क्या था. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या देश की सिक्योरिटी से जुड़ी कोई सेंसिटिव जानकारी या तस्वीरें उसके जरिए विदेश भेजी गई थी.

कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से मिली एक डायरी में कई एजेंट्स के नाम हैं. जांच के लिए इस स्टेज पर उनकी पहचान नहीं बताई जा रही है. उनके रोल की जांच की जा रही है, और उनकी तलाश जारी है.'

पुलिस सूत्रों से पता चला है कि जमील खान 2021 में तीन महीने के वीजा पर कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आया था लेकिन, वीजा खत्म होने के बाद देश छोड़ने के बजाय वह कोलकाता में ही रहा. आरोप है कि इस दौरान उसने कई एजेंटों की मदद से नकली पहचान पत्र बनवाए. इसके अलावा उसने इन नकली दस्तावेजों के आधार पर नकली ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया. जांच से पता चला है कि वह इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लंबे समय से कोलकाता में रह रहा था.

हाल ही में भवानीपुर पुलिस और कोलकाता पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू किया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसके बयानों में कई गड़बड़ियां पाई गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से एक लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए. इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

इन्वेस्टिगेटर्स का मेन मकसद पिछले पांच सालों में जमील खान की गतिविधियों का पता लगाना है. वे ध्यान से जांच कर रहे हैं कि क्या वह दूसरे राज्यों में गया था, किन जगहों पर गया था, और क्या सेंसिटिव इलाकों या जरूरी जगहों से जुड़ी कोई इमेज या जानकारी विदेश में भेजी गई थी.

पुलिस उसके डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा को भी एनालाइज कर रही है ताकि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क का पता लगाया जा सके. साथ ही, इन्वेस्टिगेटर्स ने नकली पहचान डॉक्यूमेंट्स बनाने में शामिल सिंडिकेट की तलाश शुरू कर दी है. खबर है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से मिली एक डायरी में कई एजेंट्स के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले हैं. इन लीड्स के आधार पर अभी ऑपरेशन्स चलाए जा रहे हैं.

कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या जमील खान सिर्फ गैर-कानूनी तरीके से भारत में रह रहा था या उसके कोई और मकसद थे. किसी इंटरनेशनल नेटवर्क या जासूसी जैसी सेंसिटिव एक्टिविटीज में उसके शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है.

हालांकि, पुलिस अभी तक इस मामले में किसी पक्के नतीजे पर नहीं पहुंची है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शुक्रवार को अलीपुर पुलिस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इन्वेस्टिगेटर्स उसकी कस्टडी मांगेंगे. उन्हें उम्मीद है कि पूछताछ से नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के पीछे के रैकेट, उसके साथियों की पहचान और उसके असली मकसद के बारे में जरूरी जानकारी सामने आएगी. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​भी जांच की प्रोग्रेस पर कड़ी नजर रख रही है.

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