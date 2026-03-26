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हैदराबाद...रहने के लिहाज से नंबर वन; दिल्ली-मुंबई समेत IT Hub बेंगलुरु रह गए काफी पीछे

हैदराबाद: आज के दौर में पढ़े-लिखे नौकरीपेशा और कारोबारी लोग एक ऐसे शहर की चाह रखते हैं जहां वे काम करने के साथ सुकून की जिंदगी भी बिता सकें. यानी ऐसा शहर जहां आसानी से रोटी-कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम मिल जाए, आवागमन की सुविधा बेहतर हो, स्वच्छ वातावरण हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो. तो ऐसे ही शहर की तलाश को UnboxingBLR नामक संस्था की 'We Are City 2026' रिपोर्ट ने खत्म कर दिया है.

'मोतियों' के शहर हैदराबाद को इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर स्थान मिला है. यानी हैदराबाद शहर न केवल देश की शहरी वृद्धि को गति देने में आधे से ज्यादा योगदान दे रहा है, बल्कि रोजगार, उपभोग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अन्य शहरों के भविष्य की दिशा तय करने में भी अपना प्रभाव डाल रहा है. आईए समझते हैं कि हैदराबाद में क्या खास है? क्यों हैदराबाद रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे ऊपर है?

किन मानकों पर खरा उतरा हैदराबाद: UnboxingBLR नामक संस्था की 'We Are City 2026' रिपोर्ट में आवागमन, विविधता, बाहर घूमने-फिरने, आवास और बुनियादी ढांचे और मौसम जैसे मापदंडों का उपयोग करके जीवन यापन में आसानी के आधार पर 8 शहरों को रैंक किया गया है. हैदराबाद ने समग्र रूप से इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया. दूसरे नंबर पर बेंगलुरु और फिर कोलकाता का स्थान रहा. अहमदाबाद सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, पुणे और ग्रेटर मुंबई क्रमशः चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर रहे.

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आवागमन की व्यवस्था ने बेंगलुरु की रैंकिंग गिराई: 'We Are City 2026' की रिपोर्ट भारतीय शहरों पर केंद्रित है. इसके अनुसार हैदराबाद ने दिल्ली-मुंबई समेत आईटी हब के रूप में विख्यात बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे "रहने योग्य" महानगर के रूप में अपनी पहचान बनाई है. आवास और विविधता जैसे कारकों ने हैदराबाद की रैंकिंग को ऊपर उठाया, जबकि आवागमन की लचर व्यवस्था और बुनियादी ढांचे ने बेंगलुरु को दूसरे स्थान पर धकेल दिया.

हैदराबाद-बेंगलुरु का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान: रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के सबसे तेजी से बढ़ते टेक हब के रूप में उभर रहे बेंगलुरु और हैदराबाद, अर्थव्यवस्था में दिल्ली-NCR और ग्रेटर मुंबई के मौजूदा वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं. दिल्ली-NCR और ग्रेटर मुंबई की तुलना में कम आबादी होने के बावजूद हैदराबाद और बेंगलुरु अपनी जनसंख्या के आकार से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.