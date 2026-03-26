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हैदराबाद...रहने के लिहाज से नंबर वन; दिल्ली-मुंबई समेत IT Hub बेंगलुरु रह गए काफी पीछे

'We Are City 2026' की रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर बेंगलुरु और फिर कोलकाता का स्थान है. अहमदाबाद सबसे निचले पायदान पर रहा.

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हैदराबाद...रहने के लिहाज से नंबर वन कैसे बना? (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 4:52 PM IST

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हैदराबाद: आज के दौर में पढ़े-लिखे नौकरीपेशा और कारोबारी लोग एक ऐसे शहर की चाह रखते हैं जहां वे काम करने के साथ सुकून की जिंदगी भी बिता सकें. यानी ऐसा शहर जहां आसानी से रोटी-कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम मिल जाए, आवागमन की सुविधा बेहतर हो, स्वच्छ वातावरण हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो. तो ऐसे ही शहर की तलाश को UnboxingBLR नामक संस्था की 'We Are City 2026' रिपोर्ट ने खत्म कर दिया है.

'मोतियों' के शहर हैदराबाद को इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर स्थान मिला है. यानी हैदराबाद शहर न केवल देश की शहरी वृद्धि को गति देने में आधे से ज्यादा योगदान दे रहा है, बल्कि रोजगार, उपभोग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अन्य शहरों के भविष्य की दिशा तय करने में भी अपना प्रभाव डाल रहा है. आईए समझते हैं कि हैदराबाद में क्या खास है? क्यों हैदराबाद रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे ऊपर है?

किन मानकों पर खरा उतरा हैदराबाद: UnboxingBLR नामक संस्था की 'We Are City 2026' रिपोर्ट में आवागमन, विविधता, बाहर घूमने-फिरने, आवास और बुनियादी ढांचे और मौसम जैसे मापदंडों का उपयोग करके जीवन यापन में आसानी के आधार पर 8 शहरों को रैंक किया गया है. हैदराबाद ने समग्र रूप से इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया. दूसरे नंबर पर बेंगलुरु और फिर कोलकाता का स्थान रहा. अहमदाबाद सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, पुणे और ग्रेटर मुंबई क्रमशः चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर रहे.

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आवागमन की व्यवस्था ने बेंगलुरु की रैंकिंग गिराई: 'We Are City 2026' की रिपोर्ट भारतीय शहरों पर केंद्रित है. इसके अनुसार हैदराबाद ने दिल्ली-मुंबई समेत आईटी हब के रूप में विख्यात बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे "रहने योग्य" महानगर के रूप में अपनी पहचान बनाई है. आवास और विविधता जैसे कारकों ने हैदराबाद की रैंकिंग को ऊपर उठाया, जबकि आवागमन की लचर व्यवस्था और बुनियादी ढांचे ने बेंगलुरु को दूसरे स्थान पर धकेल दिया.

हैदराबाद-बेंगलुरु का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान: रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के सबसे तेजी से बढ़ते टेक हब के रूप में उभर रहे बेंगलुरु और हैदराबाद, अर्थव्यवस्था में दिल्ली-NCR और ग्रेटर मुंबई के मौजूदा वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं. दिल्ली-NCR और ग्रेटर मुंबई की तुलना में कम आबादी होने के बावजूद हैदराबाद और बेंगलुरु अपनी जनसंख्या के आकार से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

जानिए भारत का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बेहतर.
जानिए भारत का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बेहतर. (Photo Credit; ETV Bharat)

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पिछले दो साल में, भारत के 8 बड़े मेट्रो शहरों में घरेलू फ्लाइट सेवाओं में हुई बढ़ोतरी में इन दोनों शहरों का हिस्सा 50 प्रतिशत रहा है. इसके अलावा 2024-25 के दौरान, भारत के बड़े शहरों में रजिस्टर्ड हर 4 कंपनियों में से एक हैदराबाद या बेंगलुरु की थी. बेंगलुरु में 69 मिलियन और हैदराबाद में 66 मिलियन स्कवायर फीट ऑफिस स्पेस बढ़ा, जो पारंपरिक आर्थिक केंद्रों दिल्ली NCR और ग्रेटर मुंबई से काफी ज्यादा है. हैदराबाद में ग्रेड A ऑफ़िस स्पेस की अच्छी मांग देखी जा रही है. इसका औसत किराया बेंगलुरु से सिर्फ 15% कम है.

युवाओं का सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैदराबाद-बेंगलुरु शहर: रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु भारतीय स्टार्टअप्स का केंद्र बना है. यानी स्टार्टअप की दुनिया में बेंगलुरु नंबर वन है. वहीं हैदराबाद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के केंद्र के तौर पर उभरा है. ये दोनों शहर IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और BFSI सेक्टर में एंट्री-लेवल हायरिंग में सबसे आगे हैं. कई कैटेगरी में तो इन्होंने दिल्ली और मुंबई को मिलाकर भी पीछे छोड़ दिया है.

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प्रति व्यक्ति आय के मामले में हैदराबाद नंबर वन: हैदराबाद की GDP की बात करें तो यह बेंगलुरु से लगभग तीन-चौथाई है. जो चार जिलों में फैली हुई है. यही नहीं, हैदराबाद का IT जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का सबसे अमीर जिला है. पिछले 7 साल में हैदराबाद ने बेंगलुरु के मुकाबले ज्यादा रिटेल लोन अकाउंट जोड़े हैं. हालांकि, बेंगलुरु की तुलना में हैदराबाद टेक वैल्यू चेन में थोड़ा नीचे है और यहां काम करने के घंटे ज्यादा अनियमित होते हैं.

विकास में हैदराबाद-बेंगलुरु सबसे आगे: हैदराबाद और बेंगलुरु की जनसंख्या वृद्धि भारत के अन्य बड़े शहरों की वृद्धि के लगभग बराबर ही है. लेकिन, ये दोनों शहर अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा बढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं. 2020 तक बेंगलुरु की जनसंख्या में लगभग 6% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई और हैदराबाद में लगभग 5.4% की दर से. जबकि, दिल्ली NCR और ग्रेटर मुंबई का आकार इनसे दोगुने से भी ज्यादा रहा. फिर भी ये दोनों दक्षिणी शहर विकास के मामले में सबसे आगे हैं.

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