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फरीदाबाद में क्रेन गिरने का वीडियो आया सामने, तेज आंधी के दौरान ज़मीन पर हुई धड़ाम, 3 की गई जान

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में गुरूवार को तेज आंधी के बीच मजदूरों पर क्रेन गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है. महज चंद सेकेंडों के तूफान में क्रेन ज़मीन पर धड़ाम हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है.

हादसे में तीन लोगों की मौत : इस हादसे में एक इंजीनियर और दो मजदूरों की मौत हो गई थी. क्रेन पनहेड़ा खुर्द गांव के पास जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में लगी हुई थीं. मृतकों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर निवासी सत्तार, राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी मनीष और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी जयदेव के रूप में हुई है. वहीं हादसे में पश्चिम बंगाल के कैलाशपुरा का रहने वाला मानिक घायल है जिसका सर्वोदय अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के समय मौके पर 20 मजदूर काम कर रहे थे. पंजाब के रहने वाले सत्तार इंजीनियर के तौर पर जबकि बाकी मजदूर के तौर पर साइट पर काम कर रहे थे, तभी हादसा हो गया.

फरीदाबाद में क्रेन गिरने का वीडियो आया सामने (Etv Bharat)

तेज आंधी के दौरान क्रेन गिरी : तेज तूफान के दौरान चारों फ्लाईओवर के नीचे रखे एक कंटेनर में मौजूद थे. इसी दौरान तेज आंधी के बीच क्रेन कंटेनर के ऊपर आकर गिर गईं, जिससे वे उसके नीचे दब गए. घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला जा सका. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह का कहना है कि पिलर उठाने वाली बड़े क्रेन वाली मशीन का एक हिस्सा अचानक लोहे के कंटेनर पर गिर गया. इस हादसे में एक इंजीनियर समेत दो मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल मजदूर का इलाज चल रहा है. वहीं फरीदाबाद के DC आयुष सिन्हा ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. घटना की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है.